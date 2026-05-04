英国升学｜Clifton College 4诺贝尔奖得主母校

英国西南部Bristol的知名学府Clifton College，成立于1862年，是一间著名的男女寄宿学校。学校曾孕育4名诺贝尔奖得主，其图书馆更被列为国家二级历史文物，完整保留了19世纪维多利亚式建筑的典雅风格。

图书馆属二级文物

Percival Library。学校FB图片

Clifton是英国少数培养出多名诺贝尔奖得主的学校之一，至今已孕育4名诺贝尔奖校友，包括：1962年诺贝尔化学奖得主John Kendrew、1972年诺贝尔经济学奖得主John Hicks、1977年诺贝尔物理学奖得主Nevill Francis Mott，以及2024年诺贝尔物理学奖得主Geoffrey Hinton。

由于Clifton College创立于维多利亚时期，因此校舍至今仍保留该时期的建筑风格，处处流露古典韵味。校舍主要采用红砖建造，外观典雅庄重。值得一提的是，校内教堂仅开放给Clifton旧生举办婚礼，成为学生专属的特别福利。

此外，学校的Percival Library被列为国家二级历史文物，藏书量高达15000册，涵盖历史刊物、小说、非小说及各种电子资源，旨在培养学生资料搜集与研究能力。图书馆拥有古典尖顶设计与实木书架，营造出沉浸式理想阅读环境。

重运动及戏剧创作

Clifton College坐落于市郊，拥有得天独厚的自然环境，非常适合开展各类户外活动。学生可参与野外求生课程、激流挑战、爱丁堡奖励计划（Duke of Edinburgh's Award）、海陆空三军训练（Combined Cadet Force），以及青少年远足挑战（Ten Tors）等项目，透过亲身体验，学习团队协作与自我挑战。

学校亦极重视体育发展，尤其在榄球及女子曲棍球项目上表现卓越。榄球队于2023年获选为3支代表英国出战国际学界杯的校队之一；女子曲棍球队则于2022年赢得U14地区冠军，跻身全国8强，过去10年更培育出8名女子曲棍球国家队代表，展现学校在运动领域的深厚实力。

Clifton College亦是全国少数拥有专属剧院的寄宿学校之一，剧院可容纳320名观众；每年并举办社际戏剧周（House Drama Festival Week），所有剧目皆由学生主导与创作，成为学生展现才华的重要舞台。

「Oh!爸妈」授权转载

延伸阅读：

英国升学｜Fyling Hall School 专业马术课程吸睛

英国升学｜Dover College 音乐教育出色 著名校友包括林子祥

英国升学｜Haberdashers' Monmouth School 开设舞蹈证书课程