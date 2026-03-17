保良局蔡继有学校24周年校庆 中学部推IGCSE及IBDP课程 本周六举行开放日

位于深水埗区的保良局蔡继有学校，是一所提供12年「一条龙」课程的私立学校，以英文为主要教学语言，并推行双语（英语及普通话）教学。早前凭《用背脊唱情歌》唱到街知巷闻的唱作歌手汤令山，正是该校校友。今年适逢创校24周年，学校将于3月21日（周六）举行24周年校庆开放日，有兴趣让子女申请该校的家长，可趁开放日到校参观，感受校园氛围。

IGCSE及IBDP成绩优异

保良局蔡继有学校于2002年创校，一直以全人教育为本，推行双语教学及「一人一乐器」的理念。Year 1至5以阅读书籍及小说为主要教学材料，采用探究式活动学习；Year 6至8则以英国国家课程为基础，重视专题研习；Year 9至10学生修读IGCSE课程，除核心科目外，可选修艺术与设计、戏剧、生物、化学、地理等最多六个科目；Year 11至12学生修读IBDP（国际文凭大学预科课程），在语言、个人与社会、科学、数学等多个领域学习，并需完成两篇论文及「创造、行动与服务」（CAS）专题。

在2025年，该校学生在IGCSE考试中表现优异，A*等级比例达43%，AA*等级比例达72%。在123名考生中，有87名学生获得6个或以上A等级。另外，该校去年IBDP考试亦取得佳绩。在94名考生中，1人获得满分45分，8人考获44分，7人考获43分，45%考生取得40分以上优异成绩。

国际课程成绩优异，难怪受不少艺人欢迎，送其子女就读该校，包括郭可盈与林文龙的女儿林天若、胡诺言的三名子女、胡杏儿的儿子等等。创校24年以来，该校已培育不少出色校友，包括本地女子游泳运动员简绰桐、唱作歌手汤令山等。

该校中学与小学共用同一校舍，因此面积相当大，达25000平方米。学校设有60个课室、STEM室、图书馆、演讲厅、室内泳池、篮球场、足球场等，学习及活动空间相当充裕。学费方面，以2025至26学年为例，每年学费介乎99825港元至146927港元（分11期缴付），有经济困难的学生可申请学费减免计划。

24周年校庆开放日

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