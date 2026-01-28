Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英中面试2026｜全港英文中学面试资讯合集 日期/安排/考核内容一文看清！

更新时间：06:30 2026-01-28 HKT
发布时间：06:30 2026-01-28 HKT

英中面试2026｜26学年中一自行分配学位的申请日期已截止，现阶段各校都在整理申请人的报名表，邀请合适的申请人到校面试。一般来说，中一面试多于2月底开始，直至3月中结束，所以在这段期间，家长应为子女作好准备，包括了解心仪中学的面试模式和评分准则等，让子女在面试时有更好发挥，争取在自行分配学位阶段被录为正取生的机会。《星岛教育》整理了全港的全开英文班中学（英中），在中一自行收生的面试内排和内容等，让家长了解子女所申请中学的面试安排之余，也了解其他中学的情况，有助准备得更全面。

英中面试2026｜中西区7间英文中学面试资讯

英皇书院（男校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：根据申请人之学术表现(60%)及课外活动(25%)、服务及特别才能(15%)挑选合适申请人进行面试。
  • 地址：香港西环般咸道63号A
  • 详细资讯：>>按此<<

高主教书院（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：半山罗便臣道2号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣嘉勒女书院（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：香港摩星岭道50号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣若瑟书院（男校）

  • 自行分配学额：54个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：香港中环坚尼地道7号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣类斯中学（男校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月23日（周一）
  • 面试安排/内容：筛选200名申请学生进入面试。
  • 地址：香港西营盘第三街179号 
  • 详细资讯：>>按此<<

圣士提反女子中学（女校）

  • 自行分配学额：54个
  • 面试日期：无提供
  • 面试安排/内容：面试将了解申请人的明辨性思维、创意、解难能力及中英口语沟通能力等，校方将以书面通知所有申请人面试安排。
  • 地址：香港列堤顿道2号
  • 详细资讯：>>按此<<

英华女学校（女校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：香港中环罗便臣道76号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜湾仔区7间英文中学面试资讯

玛利曼中学（女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有非就读直属小学的申请者均会获邀面试；内容考中英沟通能力、逻辑思维、理解能力、态度。
  • 地址：香港跑马地蓝塘道123号
  • 详细资讯：>>按此<<

皇仁书院（男校）

  • 自行分配学额：54个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：学校会根据申请者的校内操行和学术成绩、教育局提供的排名 (73%)；课外活动和服务的成就和奖项(27%)，选取大约250名申请者面试。个人面试的考核范围，包括中英语文能力、数理知识、常识及沟通技巧。此外，为确认申请人在学业以外的成就，校方将会另行约见在音乐及/或运动方面具卓越表现的申请人。
  • 地址：香港铜锣湾高士威道120号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣公会邓肇坚中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：香港湾仔爱群道9号
  • 详细资讯：>>按此<<

嘉诺撤圣方济各书院（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试，甄选准则包括英文表达能力、中文表达能力、逻辑思考能力及沟通技巧。
  • 地址：香港湾仔坚尼地道9-13号。
  • 详细资讯：>>按此<<

圣保禄中学（女校）

  • 自行分配学额：54个
  • 面试日期：2026年3月15日（周日）
  • 面试安排/内容：小组讨论形式，以英语及粤语进行，了解学习态度、中英语文能力及沟通技巧。
  • 地址：香港跑马地云地利道18号A
  • 详细资讯：>>按此<<

香港真光中学（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：香港大坑道50号
  • 详细资讯：>>按此<<

香港华仁书院（男校）

  • 自行分配学额：54个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）（暂定）
  • 面试安排/内容：学校将根据学业成绩及全人发展(60%)和自行分配学位排名名单上的名次(40%)，邀请部分获甄选的申请人参加面试；面试包括个人及小组面试。
  • 地址：香港皇后大道东281号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜东区7间英文中学面试资讯

庇理罗士女子中学（女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：学校将根据申请人于学业成绩及课外活动的表现，约见合资格的申请人。面试会就申请人在中、英、数各方面能力进行评估，以英语及粤语进行个人面谈。
  • 地址：北角天后庙道51号
  • 详细资讯：>>按此<<

嘉诺撒书院（女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（后备）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：香港鲗鱼涌海泽街10号
  • 详细资讯：>>按此<<

张祝珊英文中学（男女）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日下午（周六）； 3月8日下午（周日）（后备）
  • 面试安排/内容：学校将按申请人的教育局成绩次第，邀请最多9成的申请人参与面试。考核范畴包括语文能力、逻辑思维、沟通技巧及态度；以英语及粤语进行。
  • 地址：香港北角云景道11号
  • 详细资讯：>>按此<<

香港中国妇女会中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：只会接见不多于九成的申请人；面试以个别面见及全英语对答形式进行。
  • 地址：香港西湾河太祥街2号B
  • 详细资讯：>>按此<<

港岛民生书院（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）（暂定）
  • 面试安排/内容：学校将参考教育局提供的「成绩次第名单」及操行评级，甄选约300名申请人参加面试。
  • 地址：香港西湾河太安街26号
  • 详细资讯：>>按此<<

筲箕湾官立中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）(首轮面试)；2026年3月(第二轮面试)
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加首轮面试，面试语言包括英语及粤语。
  • 地址：香港筲箕湾柴湾道42号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣马可中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试，准则包括申请人的英语表达能力、获取的奖项、操行，以及参与课外活动和社会服务的表现。
  • 地址：香港筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜南区英文中学面试资讯

英中面试2026｜嘉诺撒圣心书院
英中面试2026｜嘉诺撒圣心书院

嘉诺撒圣心书院（女校）

  • 自行分配学额：59个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：中、英语文能力，共通能力，社会意识及态度
  • 地址：香港薄扶林置富花园置富径2号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜九龙城区12间英文中学面试资讯

何明华会督银禧中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：3月16至20日
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加首轮面试，校方将了解申请人的中英文能力、理解能力、表达能力等；校方再邀请部分申请人进入次轮面试，除了解中英文能力外，还再了解沟通、表达、组织、分析和解难能力，以及对社会的认知等。
  • 地址：九龙九龙塘牛津道2C号
  • 详细资讯：>>按此<<

迦密中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月21日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。内容为中、英文个别面谈，各约10分钟，亦会与家长面谈约5分钟，让家长有机会与该校教员沟通。
  • 地址：九龙何文田忠孝街55号
  • 详细资讯：>>按此<<

陈瑞祺（喇沙）书院（男校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：根据筛选准则及分数比重，拣选合适的申请人进行面试，内容包括评估申请学生之英语水平、沟通能力及社会触觉等。
  • 地址：九龙何文田常和街4号
  • 详细资讯：>>按此<<

旅港开平商会中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：首轮网上面试：2026年2月14日（周六）；次轮实体面试：3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：首轮面试将了解申请人的语文思维、应对表达及数理逻辑表现，校方将拣选合适的申请人进行第二轮面试，面试以英语及粤语进行。
  • 地址：九龙何文田石鼓街22号
  • 详细资讯：>>按此<<

嘉诺撒圣家书院（女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年2月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀小组形式进行面试。
  • 地址：九龙延文礼士道33号
  • 详细资讯：>>按此<<

九龙真光中学（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
  • 地址：九龙九龙塘沙福道真光里1号
  • 详细资讯：>>按此<<

喇沙书院（男校）

  • 自行分配学额：76个
  • 面试日期：于1月中旬至1月底的下午举行。
  • 面试安排/内容：所有申请者均获得面试机会。
  • 地址：九龙喇沙利道18号。
  • 详细资讯：>>按此<<

玛利诺修院学校（中学部）（女校）

  • 自行分配学额：54个（教育局审批中）
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：九龙九龙塘何东道5号。
  • 详细资讯：>>按此<<

民生书院（男女校）

  • 自行分配学额：54个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：观察申请人的言谈举止、礼貌、中文及英文表达能力、分析能力及社会认知水平等。
  • 地址：九龙九龙城东宝庭道8号
  • 详细资讯：>>按此<<

基督教女青年会丘佐荣中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：九龙何文田常和街6号
  • 详细资讯：>>按此<<

东华三院黄笏南中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：九龙九龙塘牛津道1C 
  • 详细资讯：>>按此<<

华英中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：按照收生准则挑选学生参与面试；以中、英文进行。
  • 地址：九龙何文田常和街8号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜油尖旺区6间英文中学面试资讯

中华基督教会铭基书院（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：3月21日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获安排参加第一轮面试；甄选部分申请人参加第二轮面试。
  • 地址：九龙大角咀橡树街16号
  • 详细资讯：>>按此<<

伊利沙伯中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：以广东话及英语进行，不设小组讨论。通过面谈了解学生中英语文的理解与表达能力、对社会时事的认识，以及数理逻辑的能力
  • 地址：九龙旺角洗衣街152号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣芳济书院（男校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。以个别面见形式考核，考生须以中文及英文作答。评估范畴包括沟通能力、语言能力、创造力、运算能力、解决问题能力和科学思考能力。
  • 地址：九龙大角咀诗歌舞街45号
  • 详细资讯：>>按此<<

嘉诺撒圣玛利书院（女校）

  • 自行分配学额：16个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：只有入围的申请者会接获通知参加面试。
  • 地址：九龙柯士甸道162号
  • 详细资讯：>>按此<<

真光女书院（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试，过程以英语为主。
  • 地址：九龙窝打老道54号A
  • 详细资讯：>>按此<<

华仁书院（九龙）（男校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：首轮面试暂定2026年3月14日（周六）；次轮面试暂定3月21日（周六）
  • 面试安排/内容：将按照中一入学申请评分方法，包括教育局所发出的成绩次第，甄选申请人面试。以英语进行，受访者将有机会单独或小组进行面试。
  • 地址：九龙窝打老道56号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜黄大仙区5间英文中学面试资讯

中华基督教会协和书院（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：操行达乙级或以上的申请者方符合面试资格。学校将根据收生准则进行评分，最多360人会获甄选进行面试，过程以粤语及英语进行。
  • 地址：九龙慈云山蒲岗村道171号
  • 详细资讯：>>按此<<

可立中学（啬色园主办）（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：九龙爵禄街15号
  • 详细资讯：>>按此<<

保良局何荫堂中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月1日（周日）
  • 面试安排/内容：以英文及中文进行，学生面试时英文表现佳者优先
  • 地址：九龙黄大仙蒲岗村道176号学校村
  • 详细资讯：>>按此<<

保良局第一张永庆中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：九龙慈云山蒲岗村道173号
  • 详细资讯：>>按此<<

德爱中学（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：申请人如操行在乙+级或以上，将获安排面试。个人及小组面试以中文及英文进行。
  • 地址：九龙慈云山道8号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜深水埗区5间英文中学面试资讯

中华基督教会铭贤书院（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：九龙石硖尾伟智街1号
  • 详细资讯：>>按此<<

长沙湾天主教英文中学（男校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）。
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试
  • 地址：九龙长沙湾福荣街533号
  • 详细资讯：>>按此<<

香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：九龙深水埗南昌街250号
  • 详细资讯：>>按此<<

宝血会上智英文书院（女校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：九龙石硖尾伟智街3号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣母玫瑰书院（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试，以英语进行。
  • 地址：九龙又一村玫瑰街22号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜观塘区7间英文中学面试资讯

中华基督教会蒙民伟书院（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月21日（周六）
  • 面试安排/内容：以小组形式进行，评分范畴包括操行、沟通能力、时事常识及分析能力及英语能力。
  • 地址：观塘晓明街20号
  • 详细资讯：>>按此<<

观塘官立中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日或14日（周六）
  • 面试安排/内容：以5-6人为一组面试，主题围绕个人及家庭、学校生活及日常生活。第一部份学生需以粤语讨论指定主题；第二部分将以英语描述一幅图画。
  • 地址：九龙观塘顺利邨顺致街9号
  • 详细资讯：>>按此<<

观塘玛利诺书院（男校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：九龙观塘翠屏道100号
  • 详细资讯：>>按此<<

顺利天主教中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：邀请约300人参加面试。
  • 地址：九龙观塘顺利邨顺致街7号 
  • 详细资讯：>>按此<<

圣言中学（男校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年2月
  • 面试安排/内容：第一部分以英语进行，评估申请学生之英语沟通的能力；第二部分以广东话进行，以评估申请人的解难能力为主。
  • 地址：九龙新清水湾道38号 
  • 详细资讯：>>按此<<

圣杰灵女子中学（女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试
  • 地址：九龙观塘康利道26号 
  • 详细资讯：>>按此<<

蓝田圣保禄中学（女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：根据自行收生准则及比重甄选合适的申请人参加面试。
  • 地址：九龙观塘蓝田安田街10号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜沙田区13间英文中学面试资讯

浸信会吕明才中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：首轮面试2026年2月28日（周六）；次轮面试3月21日（周六）
  • 面试安排/内容：首轮升中面试主要考核面试生在讨论中表达、应对、沟通等能力，期望面试生可展示识见学养、组织思维、人际交流、语言表达等能力。以广东话及小组形式进行，每组由 4至5 名面试生组成，包括首轮个人发言和次轮自由讨论。题材符合小六学生的常识范围，以贴近生活见闻和学习经验为原则。
  • 地址：新界沙田沥源源禾路11号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣母无玷圣心书院（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试；以英语及粤语进行，主要评核学生之应对、品格及语文表达能力。
  • 地址：新界沙田乙明邨乙明邨街四号
  • 详细资讯：>>按此<<

赛马会体艺中学（男女校）

  • 自行分配学额：百分百自行收生
  • 面试日期：首试面试：2026年2月28日（周六）（暂定），次轮面试：3月
  • 面试安排/内容：首轮面试将了解申请人的学术表现及学习态度，尤其英语能力、体艺才能、性格、操行及家庭支援等；；第二轮面试与校长、副校长或助理校长进行，家长将被邀请陪同申请人面见。
  • 地址：新界沙田火炭乐景街5-7号
  • 详细资讯：>>按此<<

沙田苏浙公学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：以个人及/或小组面试，内容以英、数、中、普通话、学校概况及情境题。
  • 地址：香港新界沙田丰顺街七号
  • 详细资讯：>>按此<<

天主教郭得胜中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：新界沙田秦石邨
  • 详细资讯：>>按此<<

五旬节林汉光中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人获邀参加首轮面试，形式为个别面见，及以中、英文对答，内容包括英语表达能力、中文演讲及个人生活题等。
  • 地址：新界沙田愉田苑
  • 详细资讯：>>按此<<

沙田官立中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：以英语及粤语进行，以评核申请学生之语文能力、数理及独立思考能力等。
  • 地址：新界沙田文礼路11-17号
  • 详细资讯：>>按此<<

沙田循道衞理中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获邀参加面试。面试以小组形式进行，语言为广东话及英语，面试主要评核学生应对、自信、品格、思维、应变能力及英语表达能力等。问题将围绕个人及家庭生活、学校生活、课外活动、社会时事和对生活的期望。此外，亦会有处境题及思考题，让学生表达意见。
  • 地址：新界沙田新田围邨
  • 详细资讯：>>按此<<

沙田培英中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获邀参加面试。
  • 地址：新界沙田禾𪨶邨丰顺街9号
  • 详细资讯：>>按此<<

沙田崇真中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：首轮面试：2026年3月14日（周六）；次轮面试：3月21日（周六）
  • 面试安排/内容：首轮及第二轮面试分别以个人及小组形式进行，两者均需以粤语及英语交流。面试主要评估申请人的语文能力，及了解申请人的品格、学习态度及生活习惯等。
  • 地址：新界沙田大围美田路一号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣公会林裘谋中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获邀参加面试。
  • 地址：新界沙田第一城得宝街10号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣公会曾肇添中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获邀参加面试。以小组形式分别进行中文（广东话）及英文面试。
  • 地址：新界沙田禾𪨶邨德厚街6号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣罗撒书院（女校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年3月7日及21日（周六）（暂定）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获邀参加面试。以个别面谈形式进行（英语及粤语）
  • 地址：新界沙田银城街29号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜西贡区4间英文中学面试资讯

英中面试2026｜迦密主恩中学
英中面试2026｜迦密主恩中学
英中面试2026｜基督教宣道会宣基中学
英中面试2026｜基督教宣道会宣基中学
英中面试2026｜景岭书院
英中面试2026｜景岭书院
英中面试2026｜将军澳官立中学
英中面试2026｜将军澳官立中学

迦密主恩中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：中、英文水平、个性、态度、思维能力及价值判断等。
  • 地址：新界将军澳宝林邨
  • 详细资讯：>>按此<<

基督教宣道会宣基中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：新界将军澳唐俊街6号
  • 详细资讯：>>按此<<

景岭书院（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026 年 2 月至 3 月期间进行，第一次面试暂订于 2 月 8 日（周日）举行。
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试，以个人或小组形式进行，内容包括中英文应对及表达能力 (英语、普通话)、时事常识、学生谈吐、操行、逻辑及解难能力
  • 地址：新界将军澳林盛路1号
  • 详细资讯：>>按此<<

将军澳官立中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：根据操行达乙级及按成绩的准则甄选同学参加面试。面试内容包括测试学生的语文能力和数理逻辑能力，了解他们对日常事物的认知和价值观等。
  • 地址：新界将军澳敬贤里二号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜元朗区9间英文中学面试资讯

中华基督教会基元中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。以广东话及英语进行，依据学生的应对内容及沟通技巧评分。
  • 地址：新界元朗凤攸东街
  • 详细资讯：>>按此<<

赵聿修纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：以广东话及英语进行，评核学生语文及数理逻辑的能力。个别面见形式进行。
  • 地址：新界元朗体育路七号
  • 详细资讯：>>按此<<

新界乡议局元朗区中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日及14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。由主考老师与考生进行个别会见，内容包括朗读英文文章、中英文能力考核、常识题、数学推理题及回答思辩题等。以英语及粤语进行，考生无需以普通话作答。
  • 地址：新界元朗教育路123号
  • 详细资讯：>>按此<<

天主教崇德英文书院（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：3月21日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人获邀参加首轮面试。
  • 地址：新界元朗洪水桥洪德路一号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣公会白约翰会督中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年2月7日（周六）
  • 面试安排/内容：面试将以英语及广东话进行。按学生礼貌、应对、语文能力等各方面评分。
  • 地址：新界元朗凤攸南街十号
  • 详细资讯：>>按此<<

基督教香港信义会元朗信义中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：首轮面试：2026年1月24日（周六）；次轮面试：1月31日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。 
  • 地址：新界元朗天水围天耀邨第二期
  • 详细资讯：>>按此<<

香港管理专业协会罗桂祥中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月8日（周日）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：新界元朗天水围天柏路26号
  • 详细资讯：>>按此<<

东华三院卢干庭纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年1月24日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：新界元朗朗屏邨第三期
  • 详细资讯：>>按此<<

元朗商会中学（男女校）

  • 自行分配学额：50个
  • 面试日期：首轮面试：2026年1月31日（周六）；次轮面试：2月28日（周六） 
  • 面试安排/内容：以英文及中文进行。
  • 地址：新界元朗丰年路20号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜北区6间英文中学面试资讯

风采中学（教育评议会主办）（男女校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试；以英语及粤语/普通话交谈日常生活话题。
  • 地址：新界上水清城路八号
  • 详细资讯：>>按此<<

香港道教联合会邓显纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：以英语及粤语交谈日常生活话题。
  • 地址：新界上水彩园邨
  • 详细资讯：>>按此<<

圣公会陈融中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：内容有英语对话、与考官沟通及小组讨论，并以英语及广东话进行，如有需要，申请人可选择以普通话作答。面试将评核申请人的仪态、语言能力、沟通技巧、分析能力等。
  • 地址：新界上水智昌路六号
  • 详细资讯：>>按此<<

田家炳中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：内容包括沟通能力及技巧 (英语为主)；礼貌、衣著、谈吐应对； 理解及分析能力；创意；兴趣；日常生活知识；时事触觉及对该校认识。
  • 地址：新界粉岭维翰路一号
  • 详细资讯：>>按此<<

东华三院甲寅年总理中学（男女校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有合资格者均获邀面试；以小组形式进行，英语、粤语交谈及小组讨论。
  • 地址：新界上水彩园邨
  • 详细资讯：>>按此<<

东华三院李嘉诚中学（男女校）

  • 自行分配学额：51个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试；以英语进行小组讨论。
  • 地址：新界粉岭祥华邨
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜屯门区8间英文中学面试资讯

香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月16及17日（周一及二）
  • 面试安排/内容：未有资料 
  • 地址：屯门友爱邨友爱路7号
  • 详细资讯：>>按此<<

保良局百周年李兆忠纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：未有资料 
  • 地址：新界屯门大兴邨
  • 详细资讯：>>按此<<

保良局董玉娣中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：将会面见所有符合资格的申请人；以英语及粤语进行。 
  • 地址：新界屯门湖景邨
  • 详细资讯：>>按此<<

顺德联谊总会梁𨱇琚中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月
  • 面试安排/内容：采用个人面谈形式，以英语及粤语进行，整个程序约15分钟。内容包括以英语朗读一篇文章的部分章节；采用个人面谈形式，先以英语对答，然后再以粤语对答。
  • 地址：香港新界屯门安定邨
  • 详细资讯：>>按此<<

南屯门官立中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试；以英语及粤语进行。
  • 地址：新界屯门湖山路218号
  • 详细资讯：>>按此<<

马锦明慈善基金马可宾纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：考虑学生的兴趣、沟通能力、语言能力（包括中、英）及应对能力。学生面试当日须带备校内之中、英、数家课（包括中、英文 作文）以作评核之用。
  • 地址：新界屯门石排头路17号
  • 详细资讯：>>按此<<

屯门官立中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试；以英语及粤语进行。
  • 地址：新界屯门青山湾段青山公路393号
  • 详细资讯：>>按此<<

仁爱堂田家炳中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：以英文及广东话进行小组面试，英文部分包括对话、篇章朗读及阅读理解；中文部分包括数学、科学及常识的基础知识、对品德情意的个人观感、表达及思辨能力
  • 地址：新界屯门山景邨
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜荃湾区4间英文中学面试资讯

可风中学（啬色园主办）（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月8日（周日）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：新界上葵涌和宜合道448号
  • 详细资讯：>>按此<<

宝安商会王少清中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：面试时间15 至 20 分钟；有个人环节（以英语进行）及小组讨论（以中文进行），将评核学生中英语文能力及学术水平。
  • 地址：新界荃湾大坝街2号
  • 详细资讯：>>按此<<

荃湾官立中学（男女校）

  • 自行分配学额：43个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）及3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：以广东话及英语进行个人面谈，以了解学生的能力、兴趣及潜能等。
  • 地址：新界荃湾海坝街70号
  • 详细资讯：>>按此<<

荃湾公立何传耀纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：41个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：会面时间约 10 分钟；以英语及粤语进行。除一般面试，校方将会约见具备音乐卓越表现的申请者，进行乐器演奏测试，优异者可获额外分数。
  • 地址：新界荃湾石围角邨屋邨中学第1号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜葵青区9间英文中学面试资讯

佛教善德英文中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：会面时间约10分钟，会面将侧重申请人的中、英语文表达能力和数理能力。
  • 地址：新界葵涌兴盛路5号
  • 详细资讯：>>按此<<

中华基督教会全完中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：新界葵涌上角街15号葵涌邨
  • 详细资讯：>>按此<<

中华传道会安柱中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：无提供 
  • 面试安排/内容：所有申请者均会获邀面试。
  • 地址：新界葵涌梨贝街6号
  • 详细资讯：>>按此<<

天主教母佑会萧明中学（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：小五下学期操行达B或以上的申请人均可参与面试。
  • 地址：新界葵涌葵叶街6号
  • 详细资讯：>>按此<<

保良局罗杰承中学（一九八三）中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：新界青衣长康邨
  • 详细资讯：>>按此<<

保禄六世书院（女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：新界葵涌梨贝街8号
  • 详细资讯：>>按此<<

顺德联谊总会李兆基中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请者均获邀面试。
  • 地址：新界葵涌葵盛围303号
  • 详细资讯：>>按此<<

圣公会林护纪念中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：首轮面试：2026年2月7日（周六）；次轮面试：3月7日（星期六）、3月13日（下午）或3月14日（星期六）
  • 面试安排/内容：首轮面试著重表达及沟通能力、数理能力；次轮面试著重学生学习态度、自信心、价值观等
  • 地址：新界葵涌葵盛围397号
  • 详细资讯：>>按此<<

东华三院陈兆民中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：形式以中英文朗读、解难、自我介绍（英语）、成语造句、小组讨论。
  • 地址：新界葵涌葵盛葵合街1-5号
  • 详细资讯：>>按此<<

英中面试2026｜大埔区5间英文中学面试资讯

迦密柏雨中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获邀参加面试。以英语及广东话进行。
  • 地址：新界大埔大元邨
  • 详细资讯：>>按此<<

南亚路德会沐恩中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）
  • 面试安排/内容：所有申请人将获邀参加面试。形式为中、英文口试。
  • 地址：新界大埔大元邨
  • 详细资讯：>>按此<<

圣公会莫寿增会督中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年2月28日（周六）（暂定）
  • 面试安排/内容：沟通能力、英语水平、数学及逻辑思维能力。
  • 地址：新界大埔运头角里26号
  • 详细资讯：>>按此<<

恩主教书院（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月7日（周六）
  • 面试安排/内容：以个人形式进行，语言为广东话及英语。面试问题将环绕个人及家庭生活、学校生活、课外活动、社会时事等方面，让学生表达意见，抒发对中学生活的期望。
  • 地址：新界大埔培贤里
  • 详细资讯：>>按此<<

王肇枝中学（男女校）

  • 自行分配学额：40个
  • 面试日期：2026年3月14日（周六）
  • 面试安排/内容：中文(广东话)小组面试了解沟通及分析能力；英语个别面试，则了解申请人的沟通及分析能力。
  • 地址：新界大埔广福道182号
  • 详细资讯：>>按此<<

注：以学校最后公布为准
资料来源：学校网页

延伸阅读：

英中名单2026｜全港115间英文中学一览 中一自行分配学位攻略

英中名单2026｜港岛区英文中学资讯 自行分配学额/收生准则/面试安排一览

英中名单2026｜九龙区英文中学资讯 即睇自行分配学额/面试日期/收生准则

英中名单2026｜新界区英文中学资讯 自行分配学额/面试日期/收生准则一文看清 申请屯门「状元摇篮」甚么情况可获加分？


 

