男拔附小开放日 免预约感受校园好玩氛围

位于九龙旺角的直资名校拔萃男书院附属小学（DBSPD），将于2月8日（星期日）举行「Open House（开放日）」，以「PLAY」为主题，体现该校「Play to learn ，learn to play」的理念。活动开放予公众参加，当日将设有多项节目，包括音乐及运动表演、摊位游戏、学生展示等，无需预先报名，有兴趣的家长及小朋友欢迎亲临校园参观，切勿错过这个亲身感受学校氛围的好机会。

遵循基督教理念 提供全人教育

拔萃男书院附属小学于2004年创校，秉持基督教教义，提供博雅、多元化的全人教育。作为「一条龙」学校，小六学生若成绩及整体表现符合学校要求，即可直升拔萃男书院，因此一直深受家长青睐。虽然拔萃男书院附属小学校龄只有22年，但其中学部则已有157年历史，历年来人才辈出，知名校友包括实政圆桌召集人田北辰、钢琴家沈靖韬、香港网球新星黄泽林等。

虽然26学年的小一入学已截止，但有意让儿子入读该校的家长，也应多了解该校。在课程方面，拔萃男书院附属小学除了核心课程，更设有跨年级选修科目，让学生可修读天文学、理财、礼仪等多元课程。此外，老师亦积极安排户外学习，包括海外交流团，以及采用专题研习形式进行跨学科学习，强化学生将知识与技能应用于实际情境的能力。

学费及资助措施

学费方面，以2026/27学年为参考，小一全年学费约为港币58,190元，分10期缴交。校方积极鼓励来自不同家庭背景的学生申请入学，并设有「学费减免计划」援助有需要的家庭。此外，学校亦提供奖学金，表扬在学科、体育、音乐、艺术等方面表现出色的学生。

拔萃男书院附属小学 Open House

