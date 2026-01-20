圣保罗男女附小2月办开放日 家长记得在这个日子报名

圣保罗男女附小开放日2026｜位于港岛南区的传统直资名校圣保罗男女中学附属小学，将于2月7日及8日举行「110周年校庆 小学开放日」，首日只供该校中小学在校学生、校友及家长参加，次日则开放予公众人士参加。报名连结将于1月28日，上午10时于学校网站发放，每个电邮地址最多可登记4名参加者，有意参加的家长须密切留意。

圣保罗男女附小开放日2026｜校友人才辈出

圣保罗男女中学附属小学于1915年创校，秉承基督教「信望爱」的精神，致力培养学生建立积极的人生观，学习关爱他人。该校采用「一条龙」模式，小六学生无需参加任何甄选考试，只要学业及品德表现达标，便可直升圣保罗男女中学，因此学校一直备受家长追捧。

该校人才辈出，著名校友有：前教育统筹局局长李国章、长江集团主席李泽钜、盈科拓展集团创办人兼主席李泽楷、唱作歌手林恺铃等。此外，圣保罗男女中学附属小学致力发展学生两文三语的能力，创造丰富的语言环境，以扩阔学生的知识领域和应用知识能力。另外，透过多元化智能及将STEAM教育元素渗入各科课程，培养学生对研习的兴趣，发掘和提升学生的潜能。

圣保罗男女附小开放日2026｜校舍设施完善

圣保罗男女中学附属小学校舍分为教学楼及文化楼。教学楼除设有30间标准课室及一般校舍设施外，更额外提供多间特别室、初小及高小实验室、STEM Room、学生活动室，以及3间楼高9米的视觉艺术室及陶艺室，并设有小教堂以举办宗教活动。

文化楼则设有一座可容纳1000人的礼堂、多用途场馆、设有9个练习室的音乐中心、戏剧和舞蹈练习室、图书馆、创新科技室，以及4间小组学习室。体育设施方面，大楼内有室内泳池、室外篮球场、室外草地，以及一条60米跑道。

学费方面，以2025/26学年为例，小一至小二每年学费为$82,300港元；小三每年学费为$78,900港元；小四至小六每年学费为$74,200港元。校方也为经济有需要的学生提供财政资助，包括学费减免及助学金。

圣保罗男女附小开放日2026｜小一甄选准则

虽然圣保罗男女中学附属小学在26学年的小一入学申请已经截止， 但未来有意为子女报读该校的家长，也可留意该校的小一甄选程序。根据学校官网下学年的小一入学报名须知，所有小一申请者均获首轮面见机会，当中约300名表现优异的申请者，将获邀参加第二轮面见。甄选准则主要视乎申请者各方面的表现，包括沟通能力、专注能力及待人接物的态度等。校方强调，两轮面试独立评分，而取录与否，主要取决于申请者在第二轮面试的表现，家长可以留意。

110周年校庆 小学开放日

日期：2月7日及8（星期六及日）

时间（共3段时间）：11：00至16：30分（2月7日）

09：00至13：00、13：00至16：30（2月8日）

地址：黄竹坑南风径11号

活动网页：按此

