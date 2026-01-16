小一统一派位2026｜1.19起接受申请 校长吁首志愿可进取 「世袭生」少减竞争

小一统一派位2026｜2026年9月的官津学校小一入学申请已经展开，而首阶段的「自行分配学位」结果，已于去年11月下旬公布。若子女未获派「自行分配学位」，但仍想他们入读官津小学的家长，就要在下周递交「统一派位」的申请，其中透过「小一入学电子平台」递交选校表的家长，须在1月19至25日（周一至日）申请；如果想递交实体表格的家长，就要在1月24至25日（周六至日），前往指定的「统一派位中心」办理选校手续，而派位结果将于6月3至4日，根据家长的申请形式而发放。

小一统一派位2026｜「自行分配学位」成功率创20年新高

正因下周要提交「统一派位」申请表，故近日有不少家长问Elsie选校的意见，包括今年「统一派位」的竞争情况、甲、乙部应如何选择等等。Elsie日前跟玛利诺神父教会学校（小学部）校长吴伟文倾过，他指今年升小适龄学童人口再度下跌，申请26学年小一「自行分配学位」的学童，只得37000多人，较去年减少约4200人；同时，申请「自行分配学位」的成功率高达52.3%，创20年新高，因此相信「统一派位」的竞争情况同样放缓，故认为家长在选校表甲、乙部的首志愿，选择可比较进取。

小一统一派位2026｜课程活动配合个性

「过往家长心仪的小学，可能是很受欢迎的学校，但部分家长担心竞争太激烈，宁愿把『次选』放上首志愿，但今年就建议家长可比较进取，在首志愿拣选最心仪的小学。」吴伟文分析，今年「自行分配学位」的成功率超过5成，即逾半学生已获派学位；与此同时，他留意到今年「世袭生」数目减少，学校减少须动用「统一派位」学额取录「世袭生」的情况。

吴伟文以该校为例，指今年扣除3个「留班位」后，共有47个「统一派位」学额，反映今年的「世袭生」较往年少，「过往比较多『世袭生』时，根据派位制度，须利用『统一派位』的学额取录『世袭生』，一般来说都有10余个，少则也有7至8个，但今年我们没有『超收』情况，可供保留作电脑派位的学额也较多。」他指，除了该校，深水埗区绝大部分官津小学也无「超收」，所以认为今年「统一派位」的学额应较充裕，建议家长在甲、乙部首志愿，可选最心仪的小学。

不过，吴伟文补充，由于受欢迎小学吸引不少家长为子女报读，所以即使家长在首志愿选了有关学校，余下志愿亦不应全选名校，或只填希望子女入读的学校，「曾有例子是家长只填了几间小学，结果子女被派去没有选择的学校。所以建议家长要取回主导权，尽量填满30个选择，但不要重复。」

在「统一派位」阶段选校，因为选择多，家长少不免花多眼乱。吴伟文表示，家长选校时，可因应课程深浅、课外活动等因素，评估该校是否跟子女性格脗合，「子女入读了不适合的学校，学习时亦会有压力。」另外，他指家长可在学校附近观察学生，或参加学校简介会等，让子女亲身走入学校，感受是否喜欢该小学。

小一统一派位2026｜甲、乙部填表攻略

填表策略方面，吴伟文认为家长须注意甲、乙部的填表方法。「家长要留意最心仪的小学，是在校网外，还是校网内。如果心仪小学是在校网外，家长应在甲1填上该校，甲2填校网内最心仪小学，甲3则视乎家长是否另有心仪小学，子女入读后也不会后悔的选择，有的话可填作甲3，否则可以不填；然后在乙1，再填校网内最心仪小学。」

吴伟文解释，因派位机制是先派甲部，再派乙部；如果家长在甲部第2和第3志愿有选择学校，即使机会较细，但仍有机会获派，所以家长应评估是否填写。然而，假如最心仪小学是在校网内，家长就可在甲1拣选该校，甲2及3，则可因应家长想法，决定是否填满，「考虑的原则，同样是子女入读后，也不会后悔的小学。」然后在乙1位置，再拣选该心仪小学，其余志愿则尽量填满。

小一统一派位2026｜了解私小取录安排

除了官津小学，现时不少家长都同时为子女报读直资和私立小学，根据现时的制度，凡获直资小学取录且接受学位的学生，将不可再参加「统一派位」。至于私立小学则无有关规定。不过，Elsie知道，部分私小取录学生后，会要求家长不再让子女参加「统一派位」，否则会视为放弃该私小的学位，因此家长应了解清楚所申请学校的做法，避免因此而失去学位。

若有任何家长关心的话题，欢迎报料。电邮：[email protected]。

