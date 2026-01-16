DSE2026｜E-APP首轮申请开始 专家拆解考生常见5大疑问（附参与院校及重要日子）

DSE2026｜中学文凭试考生除了可透过JUPAS（大学联合招生办法）报读本地大学课程外，还可以透过E-APP（专上课程电子预先报名平台），预先JUPAS以外的全日制经本地评审副学位及学士学位课程，当中包括「指定专业/界别课程资助计划」下的副学位课程及「为修读香港自资学士学位课程学生提供的免入息审查资助计划」下大部分的合资格课程。因应2026-27学年E-APP课程首轮申请开始，学友社学生转导顾问吴宝城特别拆解5个考生常见疑问，并详列参与院校、考生需注意的日子等，应届文凭试考生不要错过！

DSE2026｜E-APP是甚么？

E-APP是教育局设立的一站式专上课程网上报名系统，申请者透过系统填妥网上申请表后，便可在放榜前，报读大部分联招以外的全日制经本地评审副学位和学士学位课程。有关专上院校会尽早处理申请，有机会在文凭试成绩公布前，预先给予合资格的学生有条件取录；此外，在文凭试放榜日，E-APP会把申请人的成绩由考评局转交已报读的院校，尽快确认取录。

DSE2026｜E-APP何时接受申请？

E-APP设有两轮申请，首轮申请为即日起至5月19日；次轮申请是5月22日至7月6日。

DSE2026｜透过E-APP可申请甚么院校？

今年参与的专上院校约有30所专上院校及其附属学院，提供约460个联招以外的全日制经本地评审高级文凭、副学士和学士学位课程。

参与院校如下：

DSE2026｜吴宝城拆解考生常见5大疑问

对于应届文凭试考生来说 ，参与E-APP的院校和课程俱多，申请时难免有不少疑问。学友社学生辅导顾问吴宝城就拆解了考生常见的5大疑问，助同学申请过程更顺利。

1．透过E-APP预先申请课程有甚么好处？

吴宝城鼓励学生预先申请E-APP，「若考生根据校内成绩及模拟考试成绩，已预计自己未能『十拿九稳』获得资助院校的取录，应预先申请E-APP。若没有申请，就需要在放榜后才『扑』学校。」他提出预先申请有2个好处，「首先，某些受欢迎学科，如护理、社工课程等，都会很快满额，所以同学最好首轮申请，早些面试，及早取得有条件取录。」

其次，吴宝城指如同学在考DSE前已获院校的有条件取录，有助增加应考时的信心，减少压力；加上他指申请JUPAS的人数增加，资助大学的学位竞争相对较大，如预先透过E-APP申请课程，或有机会较早已取得自资院校的有条件取录。

2．如何选择E-APP的课程？

在选择课程方面，吴宝城强调同学应及早做准备，了解自己的兴趣。「首先是课程难度，如果同学中、英文成绩未达3级，可选择副学位课程，相反，中、英成绩4级或5级，则可选自资的学士学位。」他提议，同学在选择课程类别范围时，因应课程的入学要求、内容、结构等，从中拣选适合自己的课程。最后，再从课程类别范围，拣选合适的院校。

3．透过E-APP可以报多少间院校？

透过E-APP报读课程是没有上限的，但吴宝城认为，不应报太少，也不应报太多，以报3至4间院校为目标。「最好在同一学科中，申请自资学位及副学位课程，因为假设DSE成绩不似预期，也有取录的机会。」如果申请太多的话，若收到有条件取录时，同学又再需要筛选。

4．近年哪些课程最受欢迎？

根据E-APP网上资料，2024至2025年度最多人申请的课程范畴是「商业及管理」、其次是「社会科学」及「医科、牙医学及健康科学」，每个范畴收到的申请表分别超过2万份。吴宝城指出，E-APP提供的课程多寡与受学生欢迎程度相关。「学生除因应兴趣选择外，还应留意课程的专业资格、待遇、升学发展、工作是否稳定等因素去拣选课程。」

5．如JUPAS取得offer，可以取回E-APP留位费吗？

如在首轮报名后，同学获得有条件取录，需先交$5000元留位费。有同学担心若DSE放榜后，成绩可以入读资助学士学位，可否取回留位费？吴宝城表示，如获JUPAS课程取录，同学可以退回$5000留位费。因此，申请E-APP的成本仅报名费而已。

DSE2026｜申请E-APP注意事项

一般而言，参与E-APP申请的院校，会先处理首轮递交的申请。同学报名前，可在E-APP网站观看报名流程的教学短片和浏览「自资专上教育资讯平台」（Concourse）内，有关专上院校的资讯及课程资料，包括学费、入学资格、相关专业组织的评审和认可等，亦可查看各院校2026至2027学年的预计收生学额、课程报名及收生安排，以及过去的收生成绩及毕业生统计数据等等。

DSE 2026｜E-APP申请重要日期

吴宝城表示，有申请E-APP的考生，要留意以下重要日期：

E-APP首轮申请： 即日起至5月19日

即日起至5月19日 E-APP次轮申请： 5月22日至7月6日

5月22日至7月6日 DSE 放榜日期： 7月15日

7月15日 E-APP缴交留位费/注册费的期限： 7月20日中午

7月20日中午 JUPAS放榜： 8月5日

8月5日 E-APP缴交首期学费的期限：8月6日（大部分课程）

