英中攻略2026｜全港英文中学资讯 详细名单/收生准则/学额/面试日期

26/27学年入学的中一自行分配学位现已接受申请。《星岛教育》整理全港多间全开英文班中学(即坊间所说的「英中」)的收生资讯，包括收生准则、自行分配学额、面试安排等内容，方便家长为子女拣选心仪学校。

英中攻略2026｜港岛区英文中学资讯(部分)

港岛是不少传统英中名校的集中地，尤其在中西区与湾仔区，就有圣保禄中学、圣若瑟书院及圣士提反女子中学等校可供选择。有意为子女报读的家长要注意的是，港岛英中普遍重视申请人的学业成绩，例如中西区的圣士提反女子中学，其收生准则中，申请人「学生成绩次弟」及小学学业成绩就占50%；湾仔区的女校嘉诺撤圣方济各书院，学术表现更占收生准则的60%，如果申请人有特别才能，更可获额外分数。

港岛区英文资讯：>>按此<<

英中攻略2026｜九龙区英文中学资讯(部分)

九龙区亦有不少英中，当中又以「名校区」九龙城区选择最多，云集了九龙真光中学、喇沙书院及玛利诺修院学校（中学部）等传统名校。邻近的油尖旺区亦不乏家长的热门选择，例如伊利沙伯中学和中华基督教会铭基书院。

在自行分配学位阶段，学校最多只能拨出三成学额作申请，因此大部分英中的自行分配学额约为40至50个。然而，值得家长关注的是，九龙城区的喇沙书院提供多达76个自行分配学额，在众多传统名校中实属罕见，为有意申请的学生提供了更多机会。

九龙区英文资讯：>>按此<<

英中攻略2026｜新界区英文中学资讯(部分)

新界区的「传统名校」或许没有港岛或九龙的那么知名，但区内卧虎藏龙，有地区名校过往曾诞生会考或文凭试状元，早已是区内家长的热门选择。例如屯门区的保良局董玉娣中学、顺德联谊总会梁𨱇琚中学，以及北区的香港道教联合会邓显中学，都是当中的佼佼者。

新界区英文资讯：>>按此<<

英中攻略2026｜全港115间英文中学名单

想一文看清全港有哪些英中？《星岛教育》根据最新的2025/26学年《中学概览》，整理出全港115间英中的详细名单，协助家长掌握各区学校情报。

全港115间英文中学名单：>>按此<<