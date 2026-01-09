Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国升学｜Oxford High School GDST 逾8成毕业生入牛剑或「罗素大学」

更新时间：16:48 2026-01-09 HKT
发布时间：16:48 2026-01-09 HKT

对于许多期望子女跻身世界顶尖学府的香港家庭而言，拥有辉煌升学纪录的Oxford High School GDST无疑是理想选择。这间创办于1875年的百年女校，是英国最早专为女性创立的学校之一，现发展为招收4至18岁学生的顶尖学府。2025年逾8成毕业生入读牛津、剑桥或罗素大学集团成员学校。

学校提供包括GCSE和A-Level的课程体系，课程设计注重与学生未来职业规划相结合；亦非常注重语言培养，学生除学习法语、德语、西班牙语外，还可选修俄语、希腊语及意大利语等。

学术成绩优异，在2025年的公开考试中，A-Level考生取得A*至B的成绩比率高达89%；GCSE考生获得9至7分的比率更高达93%。

语言课程丰富 GDST网络优势

学校致力于学生全人发展。每学期提供逾百个课外社团，活动选择多元，从国际象棋、编程、辩论到纺织、养蜂乃至戏剧等。许多社团由学生领导，有效培养学生的领导力及自信心。

此外，学校支持九年级学生参加「爱丁堡公爵奖励计划」（The Duke of Edinburgh's Award），并定期组织海外旅行、公开演出及创意项目。学校通过体育、音乐、戏剧及各类兴趣小组，鼓励学生勇于尝试新事物，跨年级建立友谊。

Oxford High School GDST是英国女子学校信托基金会（GDST）的一员，这不仅是英国规模最大的女子学校网络，拥有25间成员学校及逾2万名学生，更融合了为女性教育争取权益的悠久历史，以及对当前与未来教育趋势的前瞻视野。

作为GDST的一分子，Oxford High School GDST与其他24间姊妹学校共享顶尖的教学经验及创新活动，确保每位学生在学术成就与课外活动发展上，都能获得最全面、有力的支持。

