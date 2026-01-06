中华基督教会香港区会学校 以价值塑造生命 推动全人教育

在新时代教育浪潮下，面对数码转型、全球化竞争及社会价值观的多元挑战，教育的使命早已超越传统的知识传授。中华基督教会香港区会学校作为本港重要的教育力量，旨在培育兼具科技素养、坚韧品格与国际视野的未来社会栋梁。中华基督教会香港区会学务总监朱启荣博士表示，办学团体透过整合资源，从数码教育、价值观塑造、跨地域学习及全方位学生支援等多维度入手，构建一个以学生为本、面向未来的全人教育生态系统。

拥抱数码转型 赋能学与教

中华基督教会香港区会学务总监朱启荣博士指出，属下学校致力培育兼具国际视野与社会责任感的未来领袖。

为应对人工智能与数码科技带来的机遇与挑战，朱启荣博士透露，区会将成立数码教育策略发展委员会，统筹规划及推动属校在课程、教学法及基础设施上的全面升级。「该委员会的核心任务是将STEAM教育、编程思维、人工智能应用及媒体资讯素养，有机融入从幼稚园到中学的各阶段课程中，确保学生能早着先机，掌握未来社会所需的关键数码能力。」他补充道。

区会将引导学校利用数据分析与人工智能工具，优化教学评估与学校行政流程，例如透过学习数据分析实现更精准的个性化教学支援，提升整体教育效能。中华基督教会基慧小学（马湾）何宝铃校长分享，已有学校引入机械狗、编程机器人及人工智能对话机器人作为教学伙伴。她特别提到：「利用智能机器人辅助语言教学工作，与学生互动并即时给予发音反馈，有效鼓励初来港的学生，克服开口说英语的胆怯，在互动中提升自信与能力。」

深化价值教育 培育品格灵魂

中华基督教会香港区会学务总监朱启荣博士（左）及中华基督教会基慧小学（马湾）何宝铃校长（右）致力推动区校的全方位学生支援。

在全力推进科技教育的同时，教育的核心在于价值观的培育与品格的塑造。朱博士提到哈佛大学电脑科学教授兼前院长哈利·路易斯教授的著作《失去灵魂的卓越》(Excellence Without a Soul: How a Great University Forgot Education)，强调学校教育的终极目标是培育丰盛的生命，而不是盲目追求超越他人。为此，区会属下学校将价值观教育深度渗透于校园文化与学科之中，例如关怀社区的行动。朱博士举例道：「当社区遭遇困难时，属校会即时开放校园提供援助，实践与社区同舟共济，让学生从中学习承担与关爱。」

中华基督教会香港区会中学校长会举办「粤港澳STEM/AI挑战赛（香港区赛）」，促进教育交流。

在课程设计上，学校引导学生将知识转化为服务社会的能力。例如，在STEAM项目中，学生需思考如何设计工具帮助长者或残障人士。何宝铃校长表示：「教育不是培养只顾自己的优胜者，而是能关怀他人、贡献社会的仆人领袖。」

除了内在品格，学生的心理素质与社交情绪能力亦同样重要。为此，区会建立了强大的专业支援。朱启荣博士介绍：「我们拥有21位教育心理学家组成的专业团队，为属下学校提供强力后援。」团队不但为有需要的学生提供评估与辅导，更协助学校将「社交情绪学习」融入日常教学与活动，培养学生的自我认知、情绪管理、同理心及解决冲突的能力。同时，团队为家长举办工作坊，如近年重点推出的家长精神健康课程，构建坚实的家校合作支援网。

针对学生抗逆力与团队精神的锻炼，区会推行具特色的体验式学习。朱博士介绍，正与香港外展训练学校合作，透过慈善基金资助，为属下小学生提供历奇训练。学生需在野外完成扎筏、登山导航等团队任务，从中学习面对挑战、互相扶持与解决问题。这种从实践中培养的韧性和协作精神，是课本无法传授的宝贵生命课程。

创新学习体验 拓展国际化视野

中华基督教会香港区会属下学校近日组织学生前往内地航天基地进行深度研学。

为拓展学生的科技视野与应用场景，区会积极推动跨地域合作，与内地数字教育发展迅速的浙江省建立「数字教育联盟」，推动姊妹学校结盟、教师专业交流及学生互访。学生有机会深入当地的科技企业，亲身了解大数据、物联网等技术的产业应用。何宝铃校长补充道：「区会中学更与科技企业华为签署合作备忘录，未来将合作开发课程，并为学生提供前往其科研中心参观实习的宝贵机会，让学术知识与前沿产业脉动紧密结合。」

除了观看火箭发射实况，学生更在专业导师指导下，参与「太空种子」对比实验等科学项目。

为培养学生的全球视野与跨文化理解，中华基督教会香港区会联属学校致力打造多元的创新学习体验。何宝铃校长以重点发展的航天教育为例，说明将学习延伸至教室之外的重要性。「定期组织学生前往内地航天基地进行的深度研学，并非只作简单参观，而是追求主动理解的求知与探索。」她解释，学生在出发前需学习基础航天知识，在基地期间不但会观摩火箭发射，更会参与如「太空种子」对比研究等科学项目，亲身感受国家科技成就同时，亦激发他们对科学的热情与探索精神。

全方位支援新来港学生 促进顺利衔接

中华基督教会深爱堂幼稚园参加香港高等教育及升学博览会2025，推动内地学童来港升学。

随着香港与内地融合，区会联属学校也积极回应内地家庭对香港教育的需求。朱博士指出，透过参与内地教育展及优化网上资讯，学校直接向内地家长介绍办学特色。他说：「针对内地生来港后常见的英语适应挑战，学校提供从课堂协作教学、课后英文加强班到沉浸式语言活动的全方位学业支援。此外，学校联同社福机构，为新生及其家庭提供包括社区适应、文化融入及就业资讯在内的一站式家庭支援服务，并由专业的教育心理学家及社工团队提供情绪及社交辅导。」以确保学生在学业与心理上均能平稳过渡，融入新的学习环境。

区会学校会定期与社福机构合作举办针对新来港学生家长的座谈会与工作坊，主题不仅限于学业，更涵盖如何协助子女适应香港社会文化、亲子沟通技巧等，确保家庭能与学校同步，成为学生适应过程中的稳定力量。此外，部分学校亦会运用「大哥哥大姊姊」同侪计划，安排高年级学生或已适应校园生活的内地上学长，照顾新同学。

中华基督教会基慧小学藉香港高等教育及升学博览会2025摊位，向内地家长介绍学校收生资讯。

为推广教育实践与研究结合，区会正与本地大学合作进行教育研究计划，包括与中文大学心理学系合作一项关于学生语言与数学能力发展的国际研究，透过科学的评估工具，了解学生在不同教学脉络下的学习状况。「此类合作旨在将学术研究成果转化为具体的教学建议，帮助教师更有效地调整教学策略，以支持包括新来港学生在内的所有学生的个别学习需要。」朱博士解释道。

在语言与文化学习方面，区会充分利用香港的国际化环境，强化双语教育及跨文化接触。属校的幼稚园及中小学均聘有外籍英语教师，营造真实的英语语境。朱启荣博士更透露，正探讨与海外教会合作，邀请外地教育工作者来港进行短期教学交流，朱博士认为可「让学生在校园内就能接触与了解不同的文化视角，培养尊重多元、拥抱世界的胸怀。」

数码化关怀长者 抗逆力团队协作

中华基督教会香港区会辖下小学于今年抗战胜利纪念日举办纪念活动，提升国民身份认同。

在融合价值教育与学科知识方面，学校结合社区服务与实践的学习模式，何宝铃校长指出：「学校会将真实的社区需求引入STEAM课程。学生在学习编程与工程设计时，专题研习包括为社区长者中心研发一款简便的智能提示装置。学生需要亲身调研长者需求，进行方案设计、反复测试并最终将成品赠予社区使用。」科技知识的学习，与关怀他人、服务社会的价值观培养紧密结合。

中华基督教会何福堂小学学生担任国家纪念活动小主持。

朱启荣博士总结道，中华基督教会香港区会的办学愿景为「并肩培育丰盛生命，携手见证基督大爱」。在急速变迁的时代，联属学校坚守以学生为本的核心，一方面积极引领数码教育革新，装备学生面向未来。另一方面则深耕价值教育与全人发展，培育学生的品格、韧性与社会责任感。透过丰富的跨地域学习体验与全方位的支援体系，学校致力让每一位学生都能发现自身潜能，成长为有识见、有担当、有温度的未来领袖。对教育本质的坚守与时俱进的创新，正是其在新时代下持续贡献社会的关键所在。



学生透过专题学习、实地观察与动手实验，深化对航天科技的认识，激发科学探索精神。