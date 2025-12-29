小一统一派位2026｜拆解派位机制 校长亲授填表技巧 乙部首5志愿如何排？

2026学年的小一统一派位即将接受申请，想子女入读官津小学的家长，就可在1月19至25日，透过「小一入学电子平台」递交统一派位「选择学校表格」；如想递交实体表格，或在24至25日，前往指定的统一派位中心办理选校手续，并会因应申请途径，在6月3至4日，知道派位结果。

甚么是小一统一派位？

随着适龄学童人口下降，近年派位的成功率屡创新高，其中去年6月的统一派位放榜，共19,489名儿童参加小一统一派位，获派首三个志愿学校的儿童共15,538人，自行分配学位及统一派位阶段获派首三个志愿学校的儿童数目合计，整体满意率为90%。虽然近年的派位结果理想，但家长仍要掌握选校填表技巧，才可增加子女入心仪小学的机会。

统一派位俗称「大抽奖」，电脑派位主要根据4大因素，分别是学校网、学额、学童的随机编号，以及家长的选校排序，而前3项基本上为先天因素，无法改变；唯有家长的选校排序，或有机会影响派位结果。《星岛教育》为家长综合了统一派位的电脑派位机制及访问了小学校长分享填表技巧。

随着适龄学童人口下降，近年派位的成功率屡创新高。根据教育局数字，2026学年有37,581名学童参加小一自行分配学位，较去年大减约4,200人，申请人数创下自2001年的新低，然而，自行分配学位的成功率却升至52.3%，创20年新高，可见家长如掌握选校填表技巧，有机会增加子女入心仪小学的机会。

升小的电脑派位机制是甚么？

要提高获派心仪小学的机会，家长应先了解电脑的派位方法，才能明白当中的窍妙。各校在统一派位阶段的学额，约占小一学额的5成，当中1成学额用作选校表甲部，即不受校网限制的分配之用；至于其余9成学额，则用于乙部派位，并只限于校网内的学生选择。家长选校时，甲部可选3所小学，乙部则可选最多30所小学，而派位的程序是先派甲部，再派乙部。

校长陈裕均：为叩门面试必填「1-1-1」

圣公会青衣主恩小学校长陈裕均指出，家长应在甲部及乙部首志愿填写最心仪的学校。（资料图片）

一般来说，由于乙部「中奖」的机会，理应比甲部高，故家长选校时，就要决定最心仪的小学，是在校网外，还是校网内；此外，还要留意各校的学额，评估子女获派学位的机会。圣公会青衣主恩小学校长陈裕均指出，由于很多学校会视乎申请人的「1-1-1」（意指在自行分配学位、统一派位甲部和乙部首志愿，均拣选同一学校）选择，而在叩门时优先考虑该学童进行面试，故家长应在甲部及乙部首志愿填写最心仪的学校。

陈裕均补充，如果家长很心仪网内一间学校，建议甲部第2及第3志愿可以不填。「因为在乙部第一志愿可以继续填这间学校，增加派入机会。如果甲部填了第2及第3志愿，其实也有机会派到的，除非家长在网内也有其他心仪学校，就可以在甲部填自己的次选及3选。」

在填写乙部时，陈裕均也提供了一些技巧。「我不建议家长在乙部只填1至2间学校，最少要填8至10间网内的心仪学校。」他表示，如果家长在乙部第2及第3志愿，拣选网内次热门学校，第4及第5志愿，就要拣选一些不太热门的学校，而大原则是，「家长不喜欢或不想子女入读的学校，应尽量不要填在乙部表格内。」

