中一自行分配学位2026｜圣若瑟面试英文考数 圣士提反女中重真性情

中一自行分配学位2026｜在「自行分配学位」阶段，学业成绩和面试表现往往是比重最高的部分，其中学业成绩多会计算小五及小六的表现，现阶段申请者较难再有大突破，反而在面试环节，如有满意发挥，或可取得不错的分数，随时因此获取录。其中圣若瑟书院的面试表现就占收生准则的5成，校长郭廸民提醒申请者，面试前可留意如何用英文表达数学概念；圣士提反女子中学校长林丽容就建议申请者要了解自己强项，把真实一面呈现。

中一自行分配学位2026｜注意礼貌展强项

郭廸民指，圣若瑟书院的面试有4部分，包括中、英、数及小组讨论，中英数以科本问题为主，数学题亦以英语提问；小组讨论同样须以英文讨论，内容有关申请者日常生活，例如建议小食部可增加售卖甚么食物，并就其营养价值作讨论。郭廸民建议申请者，面试前可练习以英文表达数学概念，「数学题有些要心算，过往有些申请者不懂以英文表达分数或小数，或以英文解难，当时也很无奈。」另外，他指该校重视品德，提醒申请人要注意礼貌。

林丽容指，该校的面试，除着重申请者的中英文能力外，亦重视创意思维、解难能力和批判思考，老师会因应申请者呈交的资料提问，例如曾参加甚么活动，亦有时事题、情境题、英语会话、朗读英文篇章等部分，「申请者面试前，不妨先了解自己，包括强项、专长，思考有甚么地方可改善等，答案没有对错，所以申请者要多表达，让老师可以了解你。」

