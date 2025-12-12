中一自行分配学位下月展开 校长吁选校勿「过分进取」 因应子女能力了解收生准则

中一自行分配学位2026｜下学年的升中「自行分配学位」即将展开，若家长计划让子女在26年9月，入读官津中学的中一，就须在明年1月2至16日，向全港任何2间官津中学递交申请。香港津贴中学议会主席李伊莹表示，家长选校须因应子女能力，切忌2个志愿均「过分进取」。圣若瑟书院校长郭廸民则提醒家长，选校除关注学术水平，亦要留意该校的品德培育；圣士提反女子中学校长林丽容就认为，选校过程应让子女参与其中，共同商量和分析，有助他们获取录后更认同学校。

中一自行分配学位2026｜明年1月2至16日接受申请

下学年官津学校的升中「自行分配学位」，由明年1月2至16日接受申请，参加派位的中学，可预留最多3成的中一学位，用作自行收生。家长在这段期间，可直接向全港任何2间官津中学及参加派位的直资中学递交申请表，经学校评核及面试等程序后，如果校方觉得申请者适合就读该校，就会把他们纳入为正取生，并于3月31日通知家长；若家长在当日没有收到校方通知，子女就要参加5月初的「统一派位」，派位结果将于7月7日公布。

在「自行分配学位」阶段，由于家长可向全港任何2间有参与派位的中学报名，部分家长会让子女「越级挑战」，尝试申请知名度高的传统名校。本身是九龙真光中学校长的香港津贴中学议会主席李伊莹表示，家长为子女选校时，必须配合他们的兴趣和能力。「选校的原则，应是了解学校的特色和发展方向，其学术能力和子女接近，并可发挥到他们的潜力。」她强调，不论在「自行分配学位」或其后的「统一派位」阶段，家长也不宜「过分进取」，用尽志愿拣选受欢迎的中学，「必须取得平衡。」

中一自行分配学位2026｜留意学校品德培育

提到近年「高才通」等人才计划的受养人可申请本港的中学，李伊莹指有关学童的整体人数是有增加，但由于未能掌握他们主要申请哪个年级，或申请哪类学校，因此未能评估是否会增加来年「自行分配学位」的竞争，认为现阶段家长只能按子女情况，选择合适的学校就好。

至于早前举行了中一入学讲座的圣若瑟书院，校长郭廸民接受本报查询时就提到，家长选校往往关注3个问题，包括学校的学术成就、学术以外的强项及如何培育学生等，他建议家长了解学校的同时，应关注子女的学术水平、喜欢的活动和强项，是否和心仪中学配合、学校又如何培育学生品格等等。「家长可以浏览学校网页，除可看到学校举行甚么活动外，亦可留意校方上载的教育局视学报告，从中了解学校教学质素。」

中一自行分配学位2026｜孩子参与选校讨论

圣士提反女子中学校长林丽容就提醒家长，在选校阶段，家长应陪同子女一同选择，过程中让子女认识所拣选的学校之余，亦可共同商量和分析，是否适合子女的能力和发展方向，「当子女将来入读该校之后，认为这间学校是自己有份选择的，会更认同学校。」另外，她指，选校要因应子女特色和学校理念，看两者是否配合。

由于在「自行分配学位」阶段，参与派位的中学可自订收生准则，故各校会因应其办学特色、学术水平、发展方向等因素拟订准则，主要包括申请者的学业成绩（可分为校内成绩及教育局「学生成绩次第」）、面试表现、课外活动表现、奖项等等，各占不同比重，视乎学校特色而定，所以家长选校前，可先了解心仪中学的收生准则，拣选配合子女特性的学校，或可提升子女在「自行分配学位」阶段被取录的机会。《星岛教育》辑录了54间「全开英文班」中学的收生准则（见下表），方便家长参考。

记者：陈艳玲 图：受访者提供、星岛图片库

