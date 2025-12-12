英中名单2026｜新界区英文中学资讯 自行分配学额/面试日期/收生准则一文看清 申请屯门「状元摇篮」甚么情况可获加分？

英中名单2026｜2026学年的中一自行分配学位阶段，在明年1月2至16日展开，各所有参与派位的中学，均会在学校网页发布收生资讯，家长可浏览心仪中学校网，以获取中一收生资料。为帮助家长选校，《星岛教育》辑录了多所全开英文班中学的收生资讯，例如学额、收生准则及面试安排等资料，方便家长参考，今日介绍新界区的中学。

新界区面积大，学校也较多，家长要跨区为子女申请中学，记得也要留意交通安排，免得子女日后上下课时，需用不少时间于交通上。相对港岛和九龙区，新界区未必有很多大家熟悉的「传统名校」，然而，新界亦有多所地区名校，过往也曾诞生会考或文凭试状元，因此也是不少的心仪中学，例如屯门区的保良局董玉娣中学和顺德联谊总会梁𨱇琚中学、北区的香港道教联合会邓显中学等等，近年也曾诞生文凭试状元，其中保良局董玉娣中学的收生准则中，申请人的校内成绩及教育局「学生成绩次第名单」占50%、面试表现占25%、课外活动表现占25%，如有特殊专长或于公开比赛中曾获重要奖项，考获任何香港或国际性认可证书的申请人，更将根据情况酌量在有关范畴额外加分，有意为子女申请该校的家长可留意。

英中名单2026｜北区英中入学资讯(部分)

香港道教联合会邓显纪念中学（男女）

自行分配学额： 51个

51个 收生准则： 面试表现30%、小学成绩及操行30%、教育局「学生成绩次第」20%、课外活动/校内或校外服务/奖项20%

面试表现30%、小学成绩及操行30%、教育局「学生成绩次第」20%、课外活动/校内或校外服务/奖项20% 面试日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面试安排/内容： 以英语及粤语交谈日常生活话题

以英语及粤语交谈日常生活话题 地址： 新界上水彩园邨

新界上水彩园邨 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜沙田区英中入学资讯(部分)

五旬节林汉光中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学业成绩30%、教育局「学生成绩次第」30%、面试表现20%、操行及态度10%、课外活动及奖项10%

学业成绩30%、教育局「学生成绩次第」30%、面试表现20%、操行及态度10%、课外活动及奖项10% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人获邀参加首轮面试，形式为个别面见，及以中、英文对答。面试内容包括中文演讲及个人生活题等。

所有申请人获邀参加首轮面试，形式为个别面见，及以中、英文对答。面试内容包括中文演讲及个人生活题等。 地址： 新界沙田愉田苑

新界沙田愉田苑 详细资讯：>>按此<<

圣公会曾肇添中学（男女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」50%、面试表现30%、品行和课外活动的表现20%

教育局「学生成绩次第」50%、面试表现30%、品行和课外活动的表现20% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人将获邀参加面试。

所有申请人将获邀参加面试。 地址： 新界沙田禾𪨶邨德厚街6号

新界沙田禾𪨶邨德厚街6号 详细资讯：>>按此<<

沙田崇真中学（男女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」50%、面试表现50%、校外体育、艺术、服务或学术杰出奖项（部分申请人或被邀请参与球类技能测试）最多额外10%分数

教育局「学生成绩次第」50%、面试表现50%、校外体育、艺术、服务或学术杰出奖项（部分申请人或被邀请参与球类技能测试）最多额外10%分数 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人将获邀参加面试。

所有申请人将获邀参加面试。 地址： 新界沙田大围美田路一号

新界沙田大围美田路一号 详细资讯：>>按此<<

沙田循道衞理中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」50 %；操行、活动、服务及曾获得之奖项25%；面试表现25%

教育局「学生成绩次第」50 %；操行、活动、服务及曾获得之奖项25%；面试表现25% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人将获邀参加面试。面试以小组形式进行，语言为广东话及英语，面试主要评核学生应对、自信、品格、思维、应变能力及英语表达能力等

所有申请人将获邀参加面试。面试以小组形式进行，语言为广东话及英语，面试主要评核学生应对、自信、品格、思维、应变能力及英语表达能力等 地址： 新界沙田新田围邨

新界沙田新田围邨 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜大埔区英中入学资讯(部分)

迦密柏雨中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学业成绩50%、课外活动20%、面试表现20%、操行及服务10%

学业成绩50%、课外活动20%、面试表现20%、操行及服务10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人将获邀参加面试。

所有申请人将获邀参加面试。 地址： 新界大埔大元邨

新界大埔大元邨 详细资讯：>>按此<<

恩主教书院（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学生学业成绩（据校内成绩及教育局「学生成绩次第」）50%、面试表现20%、操行10%、艺术、运动或服务方面表现10%、与该校联系（曾在/现于该校就读的亲属及宗教）10%

学生学业成绩（据校内成绩及教育局「学生成绩次第」）50%、面试表现20%、操行10%、艺术、运动或服务方面表现10%、与该校联系（曾在/现于该校就读的亲属及宗教）10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人将获邀参加面试。以个人形式进行，语言为广东话及英语。面试问题将环绕个人及家庭生活、学校生活、课外活动、社会时事等方面，让学生表达意见，抒发对中学生活的期望。

所有申请人将获邀参加面试。以个人形式进行，语言为广东话及英语。面试问题将环绕个人及家庭生活、学校生活、课外活动、社会时事等方面，让学生表达意见，抒发对中学生活的期望。 地址： 新界大埔培贤里

新界大埔培贤里 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜葵青区英中入学资讯(部分)

保良局罗杰承（一九八三）中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 面试表现40%、教育局「学生成绩次第」30%、小五及小六校内成绩10%、操行5%、课外活动5%、获取奖项5%、服务5%

面试表现40%、教育局「学生成绩次第」30%、小五及小六校内成绩10%、操行5%、课外活动5%、获取奖项5%、服务5% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 新界青衣长康邨

新界青衣长康邨 详细资讯：>>按此<<

保禄六世书院（女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 申请学生的小五及小六操行必须B级或以上、学业成绩 50%、面试表现 40%、课外活动10%

申请学生的小五及小六操行必须B级或以上、学业成绩 50%、面试表现 40%、课外活动10% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 新界葵涌梨贝街8号

新界葵涌梨贝街8号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜荃湾区英中入学资讯(部分)

可风中学（啬色园主办）（男女）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 学业表现（教育局「学生成绩次第」及小五、小六校内考试成绩）40%、面试表现30%、 操行10%、课外活动 / 服务 / 奖项 / 专长 10%、宗教信仰及与办学团体/该校的联系（例如：办学团体属校小学小六学生、校友子女等等） 10%

学业表现（教育局「学生成绩次第」及小五、小六校内考试成绩）40%、面试表现30%、 操行10%、课外活动 / 服务 / 奖项 / 专长 10%、宗教信仰及与办学团体/该校的联系（例如：办学团体属校小学小六学生、校友子女等等） 10% 面试日期： 2026年3月8日（周日）

2026年3月8日（周日） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 新界上葵涌和宜合道448号

新界上葵涌和宜合道448号 详细资讯：>>按此<<

荃湾公立何传耀纪念中学（男女）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 学业表现50%、面试表现40%、奖项及课外活动表现 10%

学业表现50%、面试表现40%、奖项及课外活动表现 10% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试；除一般面试，校方将会约见具备音乐卓越表现的申请者，进行乐器演奏测试，优异者可获额外分数。

所有申请者均获邀面试；除一般面试，校方将会约见具备音乐卓越表现的申请者，进行乐器演奏测试，优异者可获额外分数。 地址： 新界荃湾石围角邨屋邨中学第1号

新界荃湾石围角邨屋邨中学第1号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜屯门区英中入学资讯(部分)

顺德联谊总会梁𨱇琚中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 小学校内整体成绩及教育局「学生成绩次第」40%、课外活动表现（包括群体活动、社会服务、体育、音乐、朗诵及美术的专长）10%、小学校内英语表现5%、小学校内操行表现5%；沟通能力与技巧（有关生活与学习的体验）16%、自信心表现及处境解难思考能力12%、英语沟通能力12%

小学校内整体成绩及教育局「学生成绩次第」40%、课外活动表现（包括群体活动、社会服务、体育、音乐、朗诵及美术的专长）10%、小学校内英语表现5%、小学校内操行表现5%；沟通能力与技巧（有关生活与学习的体验）16%、自信心表现及处境解难思考能力12%、英语沟通能力12% 面试日期： 2026年3月

2026年3月 面试安排/内容： 采用个人面谈形式，并以英语及粤语进行，整个程序约15分钟。内容包括以英语朗读一篇文章的部分章节；采用个人面谈形式，先以英语对答，然后再以粤语对答。

采用个人面谈形式，并以英语及粤语进行，整个程序约15分钟。内容包括以英语朗读一篇文章的部分章节；采用个人面谈形式，先以英语对答，然后再以粤语对答。 地址： 香港新界屯门安定邨

香港新界屯门安定邨 详细资讯：>>按此<<

保良局董玉娣中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 校内成绩及教育局「学生成绩次第」50%、面试表现25%、课外活动表现25%（有特殊专长或于公开比赛中曾获重要奖项，考获任何香港或国际性认可证书的申请人，将根据情况酌量在有关范畴额外加分）

校内成绩及教育局「学生成绩次第」50%、面试表现25%、课外活动表现25%（有特殊专长或于公开比赛中曾获重要奖项，考获任何香港或国际性认可证书的申请人，将根据情况酌量在有关范畴额外加分） 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 将会面见所有符合资格的申请人；面试以英语及粤语进行。

将会面见所有符合资格的申请人；面试以英语及粤语进行。 地址： 新界屯门湖景邨

新界屯门湖景邨 详细资讯：>>按此<<

屯门官立中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」45%、面试表现40%、课外活动15%、操行必须达B级或以上

教育局「学生成绩次第」45%、面试表现40%、课外活动15%、操行必须达B级或以上 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 将面见所有申请人，面试以英语及粤语进行

将面见所有申请人，面试以英语及粤语进行 地址： 新界屯门青山湾段青山公路393号

新界屯门青山湾段青山公路393号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜元朗区英中入学资讯(部分)

新界乡议局元朗区中学（男女）

自行分配学额： 43个

43个 收生准则： 面试表现40%、学业表现（包括校内成绩及教育局「学生成绩次第」）30%、操行10%、课外活动、社会服务及其他方面之卓越表现（包括各种如艺术、体育发展等学业以外之成就）20%

面试表现40%、学业表现（包括校内成绩及教育局「学生成绩次第」）30%、操行10%、课外活动、社会服务及其他方面之卓越表现（包括各种如艺术、体育发展等学业以外之成就）20% 面试日期： 2026年3月上旬

2026年3月上旬 面试安排/内容： 将面见所有申请人，面试以英语及粤语进行。

将面见所有申请人，面试以英语及粤语进行。 地址： 新界元朗教育路123号

新界元朗教育路123号 详细资讯：>>按此<<

天主教崇德英文书院（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学业成绩40%、面试表现20%、品德操行20%、课外活动及奖项10%、与该校联系（直系亲属乃崇德旧生/ 天主教徒（附领洗纸）/ 曾参加该校举办的比赛或活动）10%

学业成绩40%、面试表现20%、品德操行20%、课外活动及奖项10%、与该校联系（直系亲属乃崇德旧生/ 天主教徒（附领洗纸）/ 曾参加该校举办的比赛或活动）10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人获邀参加首轮面试

所有申请人获邀参加首轮面试 地址： 新界元朗洪水桥洪德路一号

新界元朗洪水桥洪德路一号 详细资讯：>>按此<<

注：学校公布为准

资料来源：学校网页

