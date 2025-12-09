深造进修｜AI人才需求殷切 港3大学开相关硕士课程

人工智能（AI）正以快速重塑全球产业版图，从金融、医疗、教育到制造业，无不受到这股科技浪潮的冲击。随着AI技术日益成熟，相关专业人才的需求也呈现爆炸性增长。为回应市场需求，本港多所大学近年积极开办结合AI技术与不同领域的硕士课程，为各行各业的在职人士及毕业生提供进修途径，装备他们迎接智能时代的挑战。

课程百花齐放 迎合多元需求

随着AI持续渗透各行各业，掌握相关知识与技能已逐渐从「加分项」变为「必要项」。本地大学因应趋势开设的多元化课程，为在职人士提供了灵活的进修选择，助他们在科技变革中站稳脚步，开拓更广阔的职涯前景。有意报读人士密切留意各院校的申请日期及入学要求，及早准备。

香港科技大学：理学硕士（人工智能）

香港科技大学开办的「理学硕士（人工智能）」（Master of Science in Artificial Intelligence）课程，专为希望深入掌握AI技术核心的学员而设。课程要求申请人持有计算机工程、计算机科学或相关领域的学士学位，并具备良好的编程及数学基础。 课程强调理论与实务并重，核心科目包括「人工智能高阶Python编程」、「机器学习基础」及「人工智能理论」等。学生还需从「专业人工智能技术课程」及「应用型人工智能课程」中选修至少9学分，并完成专题研究及强制实习，确保所学能直接应用于职场。课程提供全职一年或兼读两年模式，将于2026年9月开课，第二轮申请截止日期为2026年1月1日。

香港理工大学：智能机械人工程学理学硕士学位

作为本港首个智能机器人工程研究生课程，香港理工大学的「智能机械人工程学理学硕士学位」（Master of Science in Intelligent Robotics Engineering）以跨学科设计见称。入学申请者需拥有工程领域或相关学科的学士资格，并建议具备相关专业资格或同等资格。 课程涵盖「具身人工智慧」、「机器人运动规划」、「软体机器人」等核心领域，并提供「自动驾驶汽车」、「电脑视觉」等选修科目，适合具有工程、电脑科学背景的学生进修。课程设全职一年半或兼读两年半选项，2026年9月开课，第二轮申请截止日期为2026年2月5日。

香港教育大学：新兴科技赋能的未来人力文学硕士

香港教育大学推出的「新兴科技赋能的未来人力文学硕士」（Master of Arts in Emerging Technology for Future Workforce），则从人文与社会科学角度切入AI浪潮。该课程欢迎拥有学士学位，或同等学历的人士申请，尤其适合具教育、人力资源、社会科学或相关背景的申请者。 课程由国际知名教授主导，并邀请哈佛大学、史丹福大学等学府学者客座讲学。内容聚焦AI、扩展现实（XR）、物联网（IoT）等科技在教育、培训、人才管理等领域的应用，适合教育工作者、人力资源专才等有兴趣的人士报读。课程提供全职一年或兼读两年模式，将于2026年9月开课，第二轮申请截止日期为2025年12月。

业界动向：从「懂人」到「懂AI」

在AI浪潮下，人力资源管理正经历结构性转变。早前于香港大学经管学院举办的「AI时代的人力资源管理创新论坛2025」上，用友网络科技股份有限公司副总裁张月强指出，未来AI助理（AI Agent）将直接提供服务，人力资源管理者需从传统「懂人」的角色，转型为「懂人工智慧」的组织发展专家与人机协同架构师，实现真正的「AI+」融合。

与此同时，据《星岛》报道，人才解决方案公司Robert Walters上月发表的《2026年全球薪酬调查》显示，AI技术正快速重塑职场结构：58%企业已引入AI方案，其中近半旨在调整人手配置。雇主普遍认为，行政及业务支援、资讯科技、会计财务等职能最可能受AI影响；81%雇主更预期，未来五年内超过四分之一员工需重新培训或技能提升，以适应科技变革。在此背景下，AI相关人才需求持续殷切。以数据科学家（data scientist）为例，月薪范围约介乎3.5万至8万港币，反映市场对技术专才的迫切需求。有意进修AI相关课程的人士，将能更好地把握科技转型带来的机遇，前景值得期待。

资料来源︰相关大学网页

