英国升学｜Moreton Hall School 学生营运「企业」学经商

Moreton Hall School建立于1913年，坐拥百英亩校园，提供「一条龙」教育，中学部（Year 7-13）为女校，小学部则为男女混校。学校表现亮眼，不仅是2021年TES年度最佳寄宿学校，更在2025年获《The Times》评为该郡最顶尖的「非选择性招生（Non-Selective）私校」。

学校积极透过多元活动、讲座及小组学习，将课堂知识与外界连结。其中，由Bronwen、Lady Barbioli及Jenner组成的「三大学会」尤为著名，定期举办学术研讨、专业音乐鉴赏及医学实验与讲座，深化学生在特定领域的认知。

学术成绩出众 重视音乐戏剧

在近3年（2023-2025）英国公开考试（A-Level）中，A*至B比例稳居71%至76%。毕业生多升读罗素大学集团成员，包括卡迪夫大学、爱丁堡大学、伦敦国王学院等顶尖学府，更有优秀学生获牛津、剑桥录取，攻读医科和生物医学等学科。

商科表现突出，在A-Level课程中同时开设「商务」与「经济」两门科目。为让学生亲身体验商业运作，学校成立了完全由学生营运的「Moreton Enterprises」，学生不仅负责经营小食店与咖啡店，更须筹办圆桌会议及年度大型会议等活动。

透过这些实战经验，学生能培养团队合作、活动策划、领导力及风险管理等关键商业技能，并将课堂所学付诸实践；有助申请大学或求职。

音乐设施完备，设8间钢琴练习室及配备先进的录音工作室，学校教学成果更获肯定，于2017年获英国音乐人协会颁发音乐铜奖。为拓展学生视野，学校每两年还会组织海外音乐交流。

学校将戏剧设为中三前的必修科目，并提供戏剧作选修科目。2024年的英国会考，所有应考戏剧的学生均获得最高9分的佳绩，表现斐然。

