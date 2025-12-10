Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国升学｜Moreton Hall School 学生营运「企业」学经商

升学攻略
更新时间：16:30 2025-12-10 HKT
发布时间：16:30 2025-12-10 HKT

Moreton Hall School建立于1913年，坐拥百英亩校园，提供「一条龙」教育，中学部（Year 7-13）为女校，小学部则为男女混校。学校表现亮眼，不仅是2021年TES年度最佳寄宿学校，更在2025年获《The Times》评为该郡最顶尖的「非选择性招生（Non-Selective）私校」。

学校积极透过多元活动、讲座及小组学习，将课堂知识与外界连结。其中，由Bronwen、Lady Barbioli及Jenner组成的「三大学会」尤为著名，定期举办学术研讨、专业音乐鉴赏及医学实验与讲座，深化学生在特定领域的认知。

学术成绩出众 重视音乐戏剧

在近3年（2023-2025）英国公开考试（A-Level）中，A*至B比例稳居71%至76%。毕业生多升读罗素大学集团成员，包括卡迪夫大学、爱丁堡大学、伦敦国王学院等顶尖学府，更有优秀学生获牛津、剑桥录取，攻读医科和生物医学等学科。

商科表现突出，在A-Level课程中同时开设「商务」与「经济」两门科目。为让学生亲身体验商业运作，学校成立了完全由学生营运的「Moreton Enterprises」，学生不仅负责经营小食店与咖啡店，更须筹办圆桌会议及年度大型会议等活动。

透过这些实战经验，学生能培养团队合作、活动策划、领导力及风险管理等关键商业技能，并将课堂所学付诸实践；有助申请大学或求职。

音乐设施完备，设8间钢琴练习室及配备先进的录音工作室，学校教学成果更获肯定，于2017年获英国音乐人协会颁发音乐铜奖。为拓展学生视野，学校每两年还会组织海外音乐交流。

学校将戏剧设为中三前的必修科目，并提供戏剧作选修科目。2024年的英国会考，所有应考戏剧的学生均获得最高9分的佳绩，表现斐然。

延伸阅读：

英国升学｜Ardingly College 文武双全寄宿中学

英国升学｜Norwich School 长踞英私校Top 100

英国升学｜Queen Anne's School 脑神经科学融入教学 激发学生潜能

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
8小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
9小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
23小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
3小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 省政府成立事故调查组彻查
即时中国
1小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
5小时前