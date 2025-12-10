英中名单2026｜九龙区英文中学资讯 即睇自行分配学额/面试日期/收生准则

英中名单2026｜2026学年的中一自行分配学位，将于明年1月2至16日接受申请。为帮助家长选校，《星岛教育》辑录了多所全开英文班中学的收生资讯，方便家长参考，今日介绍九龙区的中学。

九龙区的全开英文班中学，以名校区九龙城区最多，该区有喇沙书院、玛利诺修院学校(中学部)、九龙真光中学、迦密中学等学校；此外，油尖旺区亦有多所英中选择，例如伊利沙伯中学、中华基督教会铭基书院等等。在自行分配学位阶段，由于各校可提供的学额，最多为中一学额的3成，所以一般来说，各校的自行分配学额约为40至50个，然而，位于九龙城区的喇沙书院，却有76个自行分配学额可供申请，属于学额较多的传统名校。

英中名单2026｜九龙城区英中入学资讯(部分)

九龙真光中学（女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学术能力（包括由教育局「学生成绩次第」和小五及小六校内成绩）60%、面试表现40%

学术能力（包括由教育局「学生成绩次第」和小五及小六校内成绩）60%、面试表现40% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试。

所有申请者均获邀参加面试。 地址： 九龙九龙塘沙福道真光里1号

九龙九龙塘沙福道真光里1号 详细资讯：>>按此<<

何明华会督银禧中学（男女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 学业成绩50%、面试表现30%、操行、课外活动、奖项、卓越成就20%

学业成绩50%、面试表现30%、操行、课外活动、奖项、卓越成就20% 面试日期： 首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：2026年3月16至20日

首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：2026年3月16至20日 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加首轮面试，校方将了解申请人的中英文能力、理解能力、表达能力等；校方会再邀请部分申请人进入次轮面试，除了解中英文能力外，还再了解沟通、表达、组织、分析和解难能力，以及对社会的认知等。

所有申请者均获邀参加首轮面试，校方将了解申请人的中英文能力、理解能力、表达能力等；校方会再邀请部分申请人进入次轮面试，除了解中英文能力外，还再了解沟通、表达、组织、分析和解难能力，以及对社会的认知等。 地址： 九龙九龙塘牛津道2C号

九龙九龙塘牛津道2C号 详细资讯：>>按此<<

迦密中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 小四至小六成绩40%、操行20%、课外活动表现20%、面试表现20%

小四至小六成绩40%、操行20%、课外活动表现20%、面试表现20% 面试日期： 2026年3月21日（周六）

2026年3月21日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均会获邀面试。内容为中、英文个别面谈，各约10分钟，亦会与家长面谈约5分钟，让家长有机会与该校教员沟通。

所有申请者均会获邀面试。内容为中、英文个别面谈，各约10分钟，亦会与家长面谈约5分钟，让家长有机会与该校教员沟通。 地址： 九龙何文田忠孝街55号

九龙何文田忠孝街55号 详细资讯：>>按此<<

嘉诺撒圣家书院（女）

自行分配学额： 43个

43个 收生准则： 学术表现（小五下学期及小六上学期的校内学业成绩、教育局「学生成绩次第」）40%、 其他表现（操行、课外活动表现、学术及非学术特别技能、奖项及服务）30%、面试表现30%

学术表现（小五下学期及小六上学期的校内学业成绩、教育局「学生成绩次第」）40%、 其他表现（操行、课外活动表现、学术及非学术特别技能、奖项及服务）30%、面试表现30% 面试日期： 2026年2月7日（周六）

2026年2月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均会获邀小组面试。

所有申请者均会获邀小组面试。 地址： 九龙延文礼士道33号

九龙延文礼士道33号 详细资讯：>>按此<<

喇沙书院（男）

自行分配学额： 76个

76个 收生准则： 操行、校内学科成绩、课外活动、奖项、老师评语、教育局「学生成绩次第」（如适用）60%； 面试表现40%

操行、校内学科成绩、课外活动、奖项、老师评语、教育局「学生成绩次第」（如适用）60%； 面试表现40% 面试日期： 无提供

无提供 面试安排/内容： 无提供

无提供 地址： 九龙喇沙利道18号。

九龙喇沙利道18号。 详细资讯：>>按此<<

玛利诺修院学校（中学部）（女）

自行分配学额： 54个（教育局审批中）

54个（教育局审批中） 收生准则： 学业表现35%、面试表现（实体/网上）30%、课外活动及服务25%、操行10%

学业表现35%、面试表现（实体/网上）30%、课外活动及服务25%、操行10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均会获邀面试

所有申请者均会获邀面试 地址： 九龙九龙塘何东道5号

九龙九龙塘何东道5号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜观塘区英中入学资讯(部分)

中华基督教会蒙民伟书院（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」50%、面试表现（包括：操行5%、沟通能力10%、时事常识及分析能力15%、英语能力20%）50%

教育局「学生成绩次第」50%、面试表现（包括：操行5%、沟通能力10%、时事常识及分析能力15%、英语能力20%）50% 面试日期： 2026年3月21日（周六）

2026年3月21日（周六） 面试安排/内容： 操行、沟通能力、时事常识及分析能力及英语能力

操行、沟通能力、时事常识及分析能力及英语能力 地址： 观塘晓明街20号

观塘晓明街20号 详细资讯：>>按此<<

观塘玛利诺书院（男）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 学业成绩35%、面试表现（包括英语能力及中文能力）25%、操行15%、课外活动及其他成就15%、与学校联系（包括宗教信仰、兄长在该校就读、父亲/兄长为该校毕业生、现于天主教小学就读）10%

学业成绩35%、面试表现（包括英语能力及中文能力）25%、操行15%、课外活动及其他成就15%、与学校联系（包括宗教信仰、兄长在该校就读、父亲/兄长为该校毕业生、现于天主教小学就读）10% 面试日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均会获邀面试

所有申请者均会获邀面试 地址： 九龙观塘翠屏道100号

九龙观塘翠屏道100号 详细资讯：>>按此<<

顺利天主教中学（男女）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 面试表现（英语表现须达标）30%、教育局「学生成绩次第」25%、学习基础15%、品格及操行（操行平均须达乙级或以上）10%、其他（体艺、服务、课外活动等方面的表现）10%、与该校联系10%

面试表现（英语表现须达标）30%、教育局「学生成绩次第」25%、学习基础15%、品格及操行（操行平均须达乙级或以上）10%、其他（体艺、服务、课外活动等方面的表现）10%、与该校联系10% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 邀请约300人参加面试。

邀请约300人参加面试。 地址： 九龙观塘顺利邨顺致街7号

九龙观塘顺利邨顺致街7号 详细资讯：>>按此<<

圣杰灵女子中学（女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」50%、面试表现（包括英文、礼貌仪容及常识）30%、活动及奖项10%、操行及态度10%

教育局「学生成绩次第」50%、面试表现（包括英文、礼貌仪容及常识）30%、活动及奖项10%、操行及态度10% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均会获邀面试

所有申请者均会获邀面试 地址： 九龙观塘康利道26号

九龙观塘康利道26号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜黄大仙区英中入学资讯(部分)

黄大仙区英中入学资讯(部分)2026｜可立中学（啬色园主办）收生准则

黄大仙区英中入学资讯(部分)2026｜可立中学（啬色园主办）面试日期

黄大仙区英中入学资讯(部分)2026｜保良局第一张永庆中学自行分配学额

黄大仙区英中入学资讯(部分)2026｜保良局第一张永庆中学面试安排

可立中学（啬色园主办）（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学业表现，包括教育局「学生成绩次第」及学业成绩40%、面试表现30%、操行10%、联课活动/服务/奖项/专长10%、宗教信仰及与办学团体/该校的联系10%

学业表现，包括教育局「学生成绩次第」及学业成绩40%、面试表现30%、操行10%、联课活动/服务/奖项/专长10%、宗教信仰及与办学团体/该校的联系10% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 九龙爵禄街15号

九龙爵禄街15号 详细资讯：>>按此<<

保良局第一张永庆中学（男女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 学业成绩50%、面试表现30%、操行10%、课外活动10%

学业成绩50%、面试表现30%、操行10%、课外活动10% 面试日期： 2026年3月

2026年3月 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 九龙慈云山蒲岗村道173号

九龙慈云山蒲岗村道173号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜深水埗区英中入学资讯

中华基督教会铭贤书院（男女）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 学业成绩及操行50%、面试表现35%、学业以外优异表现（音乐、体育、艺术及STEAM）10%、服务及课外活动5%

学业成绩及操行50%、面试表现35%、学业以外优异表现（音乐、体育、艺术及STEAM）10%、服务及课外活动5% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 九龙石硖尾伟智街1号

九龙石硖尾伟智街1号 详细资讯：>>按此<<

长沙湾天主教英文中学（男）

自行分配学额： 43个

43个 收生准则： 小学学业成绩50%、面试表现30%、操行10%、课外活动/服务/奖项10%

小学学业成绩50%、面试表现30%、操行10%、课外活动/服务/奖项10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 九龙长沙湾福荣街533号

九龙长沙湾福荣街533号 详细资讯：>>按此<<

香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学业成绩及教育局「学生成绩次第」50%、面试表现30%、课外活动及服务10%、操行10%

学业成绩及教育局「学生成绩次第」50%、面试表现30%、课外活动及服务10%、操行10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 九龙深水埗南昌街250号

九龙深水埗南昌街250号 详细资讯：>>按此<<

宝血会上智英文书院（女）

自行分配学额： 51个

51个 收生准则： 小学成绩（包括中、英、数）30%、操行表现及课外活动30%、 面试遴选：英语能力表现评估40%

小学成绩（包括中、英、数）30%、操行表现及课外活动30%、 面试遴选：英语能力表现评估40% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试

所有申请者均获邀面试 地址： 九龙石硖尾伟智街3号

九龙石硖尾伟智街3号 详细资讯：>>按此<<

圣母玫瑰书院（女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」60%、面试表现25%、操行、奖项、课外活动及服务10%、天主教教友5%

教育局「学生成绩次第」60%、面试表现25%、操行、奖项、课外活动及服务10%、天主教教友5% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀面试，面试将以英语进行。

所有申请者均获邀面试，面试将以英语进行。 地址： 九龙又一村玫瑰街22号

九龙又一村玫瑰街22号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜油尖旺区英中入学资讯(部分)

中华基督教会铭基书院（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学业成绩及教育局「学生成绩次第」50%；面试表现30%；操行10%；奖项、服务及课外活动表现10%

学业成绩及教育局「学生成绩次第」50%；面试表现30%；操行10%；奖项、服务及课外活动表现10% 面试日期： 首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：2026年3月21日（周六）

首轮面试：2026年3月7日（周六）；次轮面试：2026年3月21日（周六） 面试安排/内容： 所有申请人将获安排参加第一轮面试；甄选部分申请人参加第二轮面试。

所有申请人将获安排参加第一轮面试；甄选部分申请人参加第二轮面试。 地址： 九龙大角咀橡树街16号

九龙大角咀橡树街16号 详细资讯：>>按此<<

伊利沙伯中学（男女）

自行分配学额： 43个

43个 收生准则： 学业成绩，包括教育局「学生成绩次第」40%；奖项及服务20%；面试表现40%；同时，申请学生的操行须达乙级（B）或以上。

学业成绩，包括教育局「学生成绩次第」40%；奖项及服务20%；面试表现40%；同时，申请学生的操行须达乙级（B）或以上。 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 根据学业成绩、奖项及服务，拣选约50%面试

根据学业成绩、奖项及服务，拣选约50%面试 地址： 九龙旺角洗衣街152号

九龙旺角洗衣街152号 详细资讯：>>按此<<

注：学校公布为准

资料来源：学校网页

延伸阅读：

英中名单2026｜全港115间英文中学一览 中一自行分配学位攻略

英中名单2026｜港岛区英文中学资讯 学额/收生准则/面试安排一览