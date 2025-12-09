英中名单2026｜港岛区英文中学资讯 学额/收生准则/面试安排一览

英中名单2026｜2026学年的中一自行分配学位即将接受申请，有参与派位的中学，亦已在学校网页公布自行分配学位的收生资讯。为帮助家长选校，《星岛教育》辑录了多所全开英文班中学的自行分配学额、收生准则、面试日期和安排等内容，让家长可以作参考，今日先介绍港岛区的中学。

港岛区的全开英文班中学主要集中在中西区和湾仔区，大多数为单性别中学，而这些中学亦多是传统名校，例如圣若瑟书院、圣士提反女子中学、玛利曼中学、圣保禄中学等等，当中大多数学校均重视申请人的学业成绩，例如湾仔区的香港真光中学，其收生准则中，学业成绩就占55%；同区的女校嘉诺撤圣方济各书院，申请人的学术表现更高达60%，而面试表现为30%，其他卓越表现（课外活动和其他职责）则占10%，校方更表示，具特别才能的申请者将可获额外分数，有意为女儿申请该校的家长可留意。

英中名单2026｜中西区英中入学资讯(部分)

高主教书院（男女）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」40%、面试表现30%、操行10%、奖项及课外活动表现10%、与该校关系（如宗教背景、同一办学团体学校的关系等）10%

教育局「学生成绩次第」40%、面试表现30%、操行10%、奖项及课外活动表现10%、与该校关系（如宗教背景、同一办学团体学校的关系等）10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试

所有申请者均获邀参加面试 地址： 半山罗便臣道2号

半山罗便臣道2号 详细资讯：>>按此<<

圣嘉勒女书院（女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学业成绩50%、面试表现30%、课外活动及奖项20%

学业成绩50%、面试表现30%、课外活动及奖项20% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试。

所有申请者均获邀参加面试。 地址： 香港摩星岭道50号

香港摩星岭道50号 详细资讯：>>按此<<

圣若瑟书院（男）

自行分配学额： 54个

54个 收生准则： 面试表现 50%、学业成绩及教育局「学生成绩次第」25%、课外活动及奖项15%、操行10%

面试表现 50%、学业成绩及教育局「学生成绩次第」25%、课外活动及奖项15%、操行10% 面试日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试。

所有申请者均获邀参加面试。 地址： 香港中环坚尼地道7号

香港中环坚尼地道7号 详细资讯：>>按此<<

圣类斯中学（男）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」 35%、面试表现 30%、小五及小六操行10%、课外活动及社会服务表现10%、奖项10%、与该校联系5%

教育局「学生成绩次第」 35%、面试表现 30%、小五及小六操行10%、课外活动及社会服务表现10%、奖项10%、与该校联系5% 面试日期： 2026年3月23日（周一）

2026年3月23日（周一） 面试安排/内容： 邀请约200人参加面试。

邀请约200人参加面试。 地址： 香港西营盘第三街179号

香港西营盘第三街179号 详细资讯：>>按此<<

圣士提反女子中学（女）

自行分配学额： 54个

54个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」及小学学业成绩50%、面试表现及操行35%、联课活动、服务及奖项15%

教育局「学生成绩次第」及小学学业成绩50%、面试表现及操行35%、联课活动、服务及奖项15% 面试日期： 无提供

无提供 面试安排/内容： 明辨性思维、创意、解难能力及中英口语沟通能力

明辨性思维、创意、解难能力及中英口语沟通能力 地址： 香港列堤顿道2号

香港列堤顿道2号 详细资讯：>>按此<<

英华女学校（女）

自行分配学额： 51个

51个 收生准则： 学业成绩 50% 、面试表现30%、课外活动表现10% 、操行10%

学业成绩 50% 、面试表现30%、课外活动表现10% 、操行10% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试。

所有申请者均获邀参加面试。 地址： 香港中环罗便臣道76号

香港中环罗便臣道76号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜湾仔区英中入学资讯(部分)

嘉诺撤圣方济各书院（女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 学术表现60%、其他卓越表现*（课外活动和其他职责）10%、操行B+或以、面试表现30% (*具特别才能的申请者将可获额外分数)

学术表现60%、其他卓越表现*（课外活动和其他职责）10%、操行B+或以、面试表现30% (*具特别才能的申请者将可获额外分数) 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 英文表达能力、中文表达能力、逻辑思考能力、沟通技巧

英文表达能力、中文表达能力、逻辑思考能力、沟通技巧 地址： 香港湾仔坚尼地道9-13号。

香港湾仔坚尼地道9-13号。 详细资讯：>>按此<<

圣保禄中学（女）

自行分配学额： 54个

54个 收生准则： 小五及小六校内成绩及教育局「学生成绩次第」40%、品行20%、小五及小六课外活动、义工服务表现及奖项20%、面试表现20%

小五及小六校内成绩及教育局「学生成绩次第」40%、品行20%、小五及小六课外活动、义工服务表现及奖项20%、面试表现20% 面试日期： 2026年3月15日（周日）

2026年3月15日（周日） 面试安排/内容： 小组讨论形式，以英语及粤语进行，了解学习态度、中英语文能力及沟通技巧

小组讨论形式，以英语及粤语进行，了解学习态度、中英语文能力及沟通技巧 地址： 香港跑马地云地利道18号A

香港跑马地云地利道18号A 详细资讯：>>按此<<

香港真光中学（女）

自行分配学额： 无提供

无提供 收生准则： 学业成绩55%、操行、课外活动、服务及奖项25%、面试表现20%

学业成绩55%、操行、课外活动、服务及奖项25%、面试表现20% 面试日期： 无提供

无提供 面试安排/内容： 无提供

无提供 地址： 香港大坑道50号

香港大坑道50号 详细资讯：>>按此<<

玛利曼中学（女）

自行分配学额： 43个

43个 收生准则： 学生成绩及活动表现 （学业成绩、操行、课外活动及奖项）50%、面试表现50%

学生成绩及活动表现 （学业成绩、操行、课外活动及奖项）50%、面试表现50% 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 中英沟通能力、逻辑思维、理解能力、态度

中英沟通能力、逻辑思维、理解能力、态度 地址： 香港跑马地蓝塘道123号

香港跑马地蓝塘道123号 详细资讯：>>按此<<

圣公会邓肇坚中学（男女）

自行分配学额： 41个

41个 收生准则： 面试表现40%、学业成绩30%、课外活动及服务20%、操行10%

面试表现40%、学业成绩30%、课外活动及服务20%、操行10% 面试日期： 2026年2月28日（周六）

2026年2月28日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试。

所有申请者均获邀参加面试。 地址： 香港湾仔爱群道9号

香港湾仔爱群道9号 详细资讯：>>按此<<

香港华仁书院（男）

自行分配学额： 54个

54个 收生准则： 面试表现50%、全人发展及学习30%、教育局「学生成绩次第」20%

面试表现50%、全人发展及学习30%、教育局「学生成绩次第」20% 面试日期： 2026年3月14日（周六）（暂定）

2026年3月14日（周六）（暂定） 面试安排/内容： 个人及小组面试

个人及小组面试 地址： 香港皇后大道东281号

香港皇后大道东281号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜东区英中入学资讯(部分)

嘉诺撒书院（女）

自行分配学额： 43个

43个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」40%、操行30%、面试表现20%、课外活动或其他10%

教育局「学生成绩次第」40%、操行30%、面试表现20%、课外活动或其他10% 面试日期： 2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（后备）

2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（后备） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试。

所有申请者均获邀参加面试。 地址： 香港鲗鱼涌海泽街10号

香港鲗鱼涌海泽街10号 详细资讯：>>按此<<

庇理罗士女子中学（女）

自行分配学额： 无提供

无提供 收生准则：

具教育局「学生成绩次第」：学业成绩（教育局「学生成绩次第」）45%、面试表现40%、*课外活动15% 没有教育局「学生成绩次第」：面试表现70%、*课外活动30% (*包括校内外服务和比赛成绩及奖项)

面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 无提供

无提供 地址： 北角天后庙道51号

北角天后庙道51号 详细资讯：>>按此<<

张祝珊英文中学（男女）

自行分配学额： 40个

40个 收生准则： 教育局「学生成绩次第」 50%、课外活动及服务10%、奖项20%、 面试表现20%、于最近的成绩表中获取乙级操行或以上

教育局「学生成绩次第」 50%、课外活动及服务10%、奖项20%、 面试表现20%、于最近的成绩表中获取乙级操行或以上 面试日期： 2026年3月7日（周六）； 3月8日（周日）（后备）

2026年3月7日（周六）； 3月8日（周日）（后备） 面试安排/内容： 语文能力、逻辑思维、沟通技巧及态度

语文能力、逻辑思维、沟通技巧及态度 地址： 香港北角云景道11号

香港北角云景道11号 详细资讯：>>按此<<

香港中国妇女会中学（男女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 学业成绩（校内成绩及教育局「学生成绩次第」）45%、面试表现/英语能力40%、操行/课外活动/职位/奖项15%

学业成绩（校内成绩及教育局「学生成绩次第」）45%、面试表现/英语能力40%、操行/课外活动/职位/奖项15% 面试日期： 2026年3月14日（周六）

2026年3月14日（周六） 面试安排/内容： 只会接见不多于九成的申请人；面试以个别面见及全英语对答形式进行。

只会接见不多于九成的申请人；面试以个别面见及全英语对答形式进行。 地址： 香港西湾河太祥街2号B

香港西湾河太祥街2号B 详细资讯：>>按此<<

港岛民生书院（男女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 学业成绩50%、面试表现30%、课外活动10%、服务5%、专长5%

学业成绩50%、面试表现30%、课外活动10%、服务5%、专长5% 面试日期： 2026年3月14日（周六）（暂定）

2026年3月14日（周六）（暂定） 面试安排/内容： 甄选约300名申请人参加面试

甄选约300名申请人参加面试 地址： 香港西湾河太安街26号

香港西湾河太安街26号 详细资讯：>>按此<<

圣马可中学（男女）

自行分配学额： 50个

50个 收生准则： 学术表现（包括申请人小学校内成绩及教育局「学生成绩次第」中的排名）50%、面试表现（包括英语表达能力、奖项、操行，参与课外活动和社会服务的表现）50%

学术表现（包括申请人小学校内成绩及教育局「学生成绩次第」中的排名）50%、面试表现（包括英语表达能力、奖项、操行，参与课外活动和社会服务的表现）50% 面试日期： 2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六）

2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六） 面试安排/内容： 所有申请者均获邀参加面试。

所有申请者均获邀参加面试。 地址： 香港筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号

香港筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号 详细资讯：>>按此<<

英中名单2026｜南区英中入学资讯

南区英中资讯2026(部分)｜嘉诺撒圣心书院收生准则

南区英中资讯2026(部分)｜嘉诺撒圣心书院面试日期

嘉诺撒圣心书院（女）

自行分配学额： 59个

59个 收生准则： 学业成绩50%、面试表现40%、杰出成就10%（操行良好 /具可为学校作出贡献的专项才能之申请者，将会获得额外奖赏分数）

学业成绩50%、面试表现40%、杰出成就10%（操行良好 /具可为学校作出贡献的专项才能之申请者，将会获得额外奖赏分数） 面试日期： 2026年3月7日（周六）

2026年3月7日（周六） 面试安排/内容： 中、英文的语文能力，共通能力，社会意识及态度

中、英文的语文能力，共通能力，社会意识及态度 地址： 香港薄扶林置富花园置富径2号

香港薄扶林置富花园置富径2号 详细资讯：>>按此<<

注：学校公布为准

资料来源：学校网页

