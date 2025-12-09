英中名单2026｜港岛区英文中学资讯 学额/收生准则/面试安排一览
英中名单2026｜2026学年的中一自行分配学位即将接受申请，有参与派位的中学，亦已在学校网页公布自行分配学位的收生资讯。为帮助家长选校，《星岛教育》辑录了多所全开英文班中学的自行分配学额、收生准则、面试日期和安排等内容，让家长可以作参考，今日先介绍港岛区的中学。
港岛区的全开英文班中学主要集中在中西区和湾仔区，大多数为单性别中学，而这些中学亦多是传统名校，例如圣若瑟书院、圣士提反女子中学、玛利曼中学、圣保禄中学等等，当中大多数学校均重视申请人的学业成绩，例如湾仔区的香港真光中学，其收生准则中，学业成绩就占55%；同区的女校嘉诺撤圣方济各书院，申请人的学术表现更高达60%，而面试表现为30%，其他卓越表现（课外活动和其他职责）则占10%，校方更表示，具特别才能的申请者将可获额外分数，有意为女儿申请该校的家长可留意。
英中名单2026｜中西区英中入学资讯(部分)
高主教书院（男女）
- 自行分配学额：41个
- 收生准则：教育局「学生成绩次第」40%、面试表现30%、操行10%、奖项及课外活动表现10%、与该校关系（如宗教背景、同一办学团体学校的关系等）10%
- 面试日期：2026年3月7日（周六）
- 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试
- 地址：半山罗便臣道2号
圣嘉勒女书院（女）
- 自行分配学额：40个
- 收生准则：学业成绩50%、面试表现30%、课外活动及奖项20%
- 面试日期：2026年3月14日（周六）
- 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
- 地址：香港摩星岭道50号
圣若瑟书院（男）
- 自行分配学额：54个
- 收生准则：面试表现 50%、学业成绩及教育局「学生成绩次第」25%、课外活动及奖项15%、操行10%
- 面试日期：2026年2月28日（周六）
- 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
- 地址：香港中环坚尼地道7号
圣类斯中学（男）
- 自行分配学额：41个
- 收生准则：教育局「学生成绩次第」 35%、面试表现 30%、小五及小六操行10%、课外活动及社会服务表现10%、奖项10%、与该校联系5%
- 面试日期：2026年3月23日（周一）
- 面试安排/内容：邀请约200人参加面试。
- 地址：香港西营盘第三街179号
圣士提反女子中学（女）
- 自行分配学额：54个
- 收生准则：教育局「学生成绩次第」及小学学业成绩50%、面试表现及操行35%、联课活动、服务及奖项15%
- 面试日期：无提供
- 面试安排/内容：明辨性思维、创意、解难能力及中英口语沟通能力
- 地址：香港列堤顿道2号
英华女学校（女）
- 自行分配学额：51个
- 收生准则：学业成绩 50% 、面试表现30%、课外活动表现10% 、操行10%
- 面试日期：2026年3月7日（周六）
- 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
- 地址：香港中环罗便臣道76号
英中名单2026｜湾仔区英中入学资讯(部分)
嘉诺撤圣方济各书院（女）
- 自行分配学额：40个
- 收生准则：学术表现60%、其他卓越表现*（课外活动和其他职责）10%、操行B+或以、面试表现30% (*具特别才能的申请者将可获额外分数)
- 面试日期：2026年3月7日（周六）
- 面试安排/内容：英文表达能力、中文表达能力、逻辑思考能力、沟通技巧
- 地址：香港湾仔坚尼地道9-13号。
圣保禄中学（女）
- 自行分配学额：54个
- 收生准则：小五及小六校内成绩及教育局「学生成绩次第」40%、品行20%、小五及小六课外活动、义工服务表现及奖项20%、面试表现20%
- 面试日期：2026年3月15日（周日）
- 面试安排/内容：小组讨论形式，以英语及粤语进行，了解学习态度、中英语文能力及沟通技巧
- 地址：香港跑马地云地利道18号A
香港真光中学（女）
- 自行分配学额：无提供
- 收生准则：学业成绩55%、操行、课外活动、服务及奖项25%、面试表现20%
- 面试日期：无提供
- 面试安排/内容：无提供
- 地址：香港大坑道50号
玛利曼中学（女）
- 自行分配学额：43个
- 收生准则：学生成绩及活动表现 （学业成绩、操行、课外活动及奖项）50%、面试表现50%
- 面试日期：2026年3月7日（周六）
- 面试安排/内容：中英沟通能力、逻辑思维、理解能力、态度
- 地址：香港跑马地蓝塘道123号
圣公会邓肇坚中学（男女）
- 自行分配学额：41个
- 收生准则：面试表现40%、学业成绩30%、课外活动及服务20%、操行10%
- 面试日期：2026年2月28日（周六）
- 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
- 地址：香港湾仔爱群道9号
香港华仁书院（男）
- 自行分配学额：54个
- 收生准则：面试表现50%、全人发展及学习30%、教育局「学生成绩次第」20%
- 面试日期：2026年3月14日（周六）（暂定）
- 面试安排/内容：个人及小组面试
- 地址：香港皇后大道东281号
英中名单2026｜东区英中入学资讯(部分)
嘉诺撒书院（女）
- 自行分配学额：43个
- 收生准则：教育局「学生成绩次第」40%、操行30%、面试表现20%、课外活动或其他10%
- 面试日期：2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（后备）
- 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
- 地址：香港鲗鱼涌海泽街10号
庇理罗士女子中学（女）
- 自行分配学额：无提供
- 收生准则：
- 具教育局「学生成绩次第」：学业成绩（教育局「学生成绩次第」）45%、面试表现40%、*课外活动15%
- 没有教育局「学生成绩次第」：面试表现70%、*课外活动30% (*包括校内外服务和比赛成绩及奖项)
- 面试日期：2026年3月14日（周六）
- 面试安排/内容：无提供
- 地址：北角天后庙道51号
张祝珊英文中学（男女）
- 自行分配学额：40个
- 收生准则：教育局「学生成绩次第」 50%、课外活动及服务10%、奖项20%、 面试表现20%、于最近的成绩表中获取乙级操行或以上
- 面试日期：2026年3月7日（周六）； 3月8日（周日）（后备）
- 面试安排/内容：语文能力、逻辑思维、沟通技巧及态度
- 地址：香港北角云景道11号
香港中国妇女会中学（男女）
- 自行分配学额：50个
- 收生准则：学业成绩（校内成绩及教育局「学生成绩次第」）45%、面试表现/英语能力40%、操行/课外活动/职位/奖项15%
- 面试日期：2026年3月14日（周六）
- 面试安排/内容：只会接见不多于九成的申请人；面试以个别面见及全英语对答形式进行。
- 地址：香港西湾河太祥街2号B
港岛民生书院（男女）
- 自行分配学额：50个
- 收生准则：学业成绩50%、面试表现30%、课外活动10%、服务5%、专长5%
- 面试日期：2026年3月14日（周六）（暂定）
- 面试安排/内容：甄选约300名申请人参加面试
- 地址：香港西湾河太安街26号
圣马可中学（男女）
- 自行分配学额：50个
- 收生准则：学术表现（包括申请人小学校内成绩及教育局「学生成绩次第」中的排名）50%、面试表现（包括英语表达能力、奖项、操行，参与课外活动和社会服务的表现）50%
- 面试日期：2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六）
- 面试安排/内容：所有申请者均获邀参加面试。
- 地址：香港筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号
英中名单2026｜南区英中入学资讯
嘉诺撒圣心书院（女）
- 自行分配学额：59个
- 收生准则：学业成绩50%、面试表现40%、杰出成就10%（操行良好 /具可为学校作出贡献的专项才能之申请者，将会获得额外奖赏分数）
- 面试日期：2026年3月7日（周六）
- 面试安排/内容：中、英文的语文能力，共通能力，社会意识及态度
- 地址：香港薄扶林置富花园置富径2号
注：学校公布为准
资料来源：学校网页
