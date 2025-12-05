英国升学｜Ardingly College 文武双全寄宿中学

Ardingly College创建于1858年，坐落于英格兰南部，是一间声誉卓著的寄宿中学；不仅学术成绩优异，在科学、体育及音乐领域亦表现突出，堪称「文武双全」。根据英国独立学校视学机构（ISI）2018年评鉴报告，学校在「学术成果」与「个人发展」均获最高「卓越」评级，综合表现备受肯定。

学校设A-Level和国际文凭（IB）课程，考虑到部分国际学生短时间内难以适应英国教育模式，特别开设IB预备班（Pre-IB），协助顺利过渡并打好基础。

在STEM教育方面，表现尤为突出，师生在各大竞赛中屡获佳绩。2015年，逾百名师生共同设计制造一辆太阳能电动车，在澳洲参与世界太阳能挑战赛，成功行驶逾3000公里，并于2019年再度完成此项壮举。学校亦曾荣获英国皇家化学学会「Top of the Bench Competition」13至16岁学生组总冠军。

重视STEM 体育屡夺冠

学校在体育领域同样成绩斐然。设有专业的足球学院——Ardingly Football Academy，其男子足球队实力雄厚，曾三度夺得Boodles ISFA Cup冠军（1998年、2015年及2016年）。多年来培育出众多极富才华的球员，并在足球领域取得卓越成就。另外，曲棍球队亦获得不少地区冠军，女子曲棍球队曾赢得U18郡级冠军，并闯入全国总决赛；男子曲棍球队亦曾赢得U18郡级冠军。

音乐教育设施完备，设有演奏厅、多间音乐教室、打击乐与合奏专用室、音乐图书馆、录音室及11间独立练习室等。学校拥有28名资深音乐教师，每周进行超过430节一对一音乐指导，涵盖所有管弦乐器、钢琴、管风琴、结他、鼓及声乐等。

此外，学校定期邀请国际级音乐家到校举办大师班、工作坊及音乐会，过去曾参与者包括英国国家青年爵士乐团（National Youth Jazz Orchestra）、著名指挥兼作曲家Paul Spice、长笛名家Ian Clarke等。

