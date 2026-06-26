DSE放榜2026｜弹性收生安排 考试失手都有得救！9间JUPAS大学申请条件/适用课程一览

DSE放榜2026｜中学文凭试(DSE)放榜后，如果考生整体成绩出色，但偏偏其中一科未能符合大学的入学要求，以致未能入读心仪课程，那岂不是很可惜？近年参与大学联合招生办法（JUPAS）的大学，都有推出弹性收生安排，专门为这类考生张开救生网，为他们提供入学机会。《星岛教育》今次整理了各间JUPAS大学的弹性收生安排，想知当中有甚么要求？一定要留意下文！

DSE放榜2026｜弹性收生安排是甚么？

目前，参与JUPAS的9所院校均设有弹性收生安排。一般而言，如果DSE考生在其中一科的成绩比入学要求仅低一级，但整体成绩优异，他们仍然有机会获心仪大学取录。不过，各大学准则不尽相同，以香港大学为例，即使考生在中文、英文或选修科其中一科失手，均有机会获得弹性考虑；相反，香港科技大学的机制仅涵盖中文、英文及数学三科，若失手的是选修科目，则不符合其弹性收生资格。

另外，考生亦须把心仪课程放在Band A，才能符合弹性收生的资格，因此大家在DSE放榜后的JUPAS改选，就需要特别注意这一点。

DSE放榜2026｜9间JUPAS大学的弹性收生安排

香港大学

适用课程 所有本科课程 基本要求 在DSE中文、英文或两科选修科目中，其中一科成绩未达第3级（但不得低于第2级），且其余科目表现优异 申请人须将该课程放在Band A，并须通过面试及满足该课程其他入学条件 凡经弹性收生安排报读的考生，总入学分数（按课程分数换算方程式计算后）需扣10% 院校详细资讯

香港中文大学

适用课程 部分本科课程 基本要求 DSE整体成绩优异，但其中一科未达院校最低入学要求（仅限低一个等级） 会全面评估学生，考虑学术及非学术表现，以及面试表现 其他事项 须符合该课程其他入学要求，并表现出对该课程的浓厚兴趣（例如把该课程放在JUPAS的Band A） 理学院和工程学院设有「STEM Talent Scheme」，优先考虑具备「既广且深STEM能力」的学生。参与此计划的申请人，须在DSE 3科STEM选修科目（生物、化学、物理、M1或M2、资讯及通讯科技、设计与应用科技）中考获最少3粒星，详情请参考该计划的网站：>>按此<< 院校详细资讯

香港科技大学

适用课程 所有本科课程 基本要求 整体成绩优异，但其中一科核心科目（中文、英文或数学），较入学要求「332」仅低一个等级 总入学分数高于该课程2025年收生中位数或模拟分数 必须将该课程放在Band A 院校详细资讯

延伸阅读：DSE放榜2026︱全方位升学攻略 JUPAS改选/八大热门课程/弹性收生资讯 (持续更新)

香港理工大学

适用课程 大部分本科课程，JS3000跨学科组合学士课程除外 基本要求 其中一科成绩比入学要求低一个等级（公民与社会发展除外），但达到该课程弹性收生门槛分数 须将课程置于Band A 院校详细资讯

香港城市大学

适用课程 适用课程列表：>>按此<< 基本要求 整体成绩优异，但其中一科核心或选修科目（公民与社会发展除外），比课程最低入学要求仅低一个等级 入学分数须高于该课程去年的加权收生中位数 须将该课程放在Band A，以及在相关课程评估中表现良好 其他事项 透过弹性收生入学的本地JUPAS申请人，只要符合城大香港精英奖学金的要求，都有机会获得奖学金。 院校详细资讯

香港浸会大学

基本要求 其中一科（公民与社会发展除外）成绩比入学要求低一个等级，但在其他科目中考获2粒星（可以是一科5**或2科5*）或以上 须将该课程放在Band A 院校详细资讯

岭南大学

适用课程 部分本科课程 基本要求 整体成绩优异，但其中一科核心科目（中文或数学）未符合一般入学要求（仅限低一个等级） 大学将全面评估申请人的整体学业成绩（例如DSE最佳五科的成绩） 须将该课程放在Band A 院校详细资讯

香港教育大学

基本要求 其中一科核心或选修科目（不包括公民与社会发展科，及该课程相关学科）的成绩，比基本入学要求低一个等级 其他科目中考获5*或5**；或入学分数达到本科去年未加权总平均分数 须将该课程放在Band A 院校详细资讯

香港都会大学

适用课程 涵盖经由JUPAS报读的「为修读香港自资学士学位课程学生提供的免入息审查资助计划」（NMTSS）及「指定专业/界别课程资助计划」（SSSDP）课程 不适用于教育荣誉学士（幼儿教育：领导及特殊教育需要）和护理及健康学院的课程 基本要求 整体成绩优异，但中文或英文其中一科成绩未达第3级（仅达第2级） 任何一科甲类科目获5*或以上成绩 总成绩符合心仪课程的最低录取分数 将该课程放在Band A，以及通过相关面试要求 院校详细资讯

注：收生资讯以院校公布为准。

资料来源：院校网站

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