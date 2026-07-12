DSE放榜2026｜28所自资院校/课程报名资讯 申请/缴交留位费/注册费日期一文看清
更新时间：07:00 2026-07-12 HKT
发布时间：07:00 2026-07-12 HKT
发布时间：07:00 2026-07-12 HKT
距离中学文凭试（DSE）放榜尚有4日，相信同学都在搜集不同升学资料。因应今年参加DSE及大学联合招生办法（JUPAS）的人数上升，故预计今年入读「8大」学士学位课程的竞争将较激烈，假如同学对DSE成绩的信心不大，除了及早部署放榜后的JUPAS改选外，亦可考虑申请自资院校。现时透过专上课程电子预先报名平台（E-APP）的申请时间已过，但个别院校及课程仍接受申请，同学可浏览院校网页或向院校查询；另外，透过自资专上教育资讯平台(CONCOURSE)，亦可了解各院校招收副学位，及学士学位课程的申请资讯。《星岛教育》综合了各院校的课程申请、缴交留位费或及注册费日期等，供同学们参考。
DSE放榜2026｜28所自资院校/课程报名资讯
1. 香港珠海学院
- 申请日期：即日至28/8
- 申请地点：新界屯门青山公路青山湾段 80号
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2972 7200
2. 香港伍伦贡学院
- 申请日期：即日至31/8
- 申请地点：新界沙田大围车公庙路18号1楼(柏傲庄3期旁)
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2707 3111
3. 宏恩基督教学院
- 申请日期：即日至31/8
- 申请地点：九龙石硖尾伟智街5号
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午或获取录后10个工作天内 (以较后日期为准)
- 查询电话：5804 4143
4. 香港大学专业进修学院
- 申请日期：即日至31/7（第一阶段）
- 申请地点：国际学院 香港金钟道95号统一中心六楼
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午（第一阶段）
- 查询电话：2867 8416 / 2867 8321
5. 香港大学附属学院
- 申请日期：即日至8月
- 申请地点：香港大学附属学院（九龙东分校）九龙湾宏开道28号香港大学附属学院李韶伉俪楼1楼
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3416 6338
6. 香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院
- 申请日期：即日至8月
- 申请地点：香港铜锣湾礼顿道66号1楼
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3923 7000
7. 香港艺术学院（香港艺术中心附属机构）
- 申请日期：副学位课程：即日至8月；学士学位课程：即日至11月
- 申请地点：香港艺术学院柴湾校舍 柴湾柴湾道238号青年广场5楼514室
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2922 2822
8. 香港浸会大学国际学院
- 申请日期：即日至6/8
- 申请地点：香港浸会大学石门(沙田)校园 沙田石门安睦街8号
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3411 3240
9. 香港浸会大学持续教育学院
- 申请日期：即日至6/8
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3411 5000
10. 香港专业进修学校
- 申请日期：即日至9月
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2926 1222
11. 港专学院
- 申请日期：即日至9月
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2926 1222
12. 香港科技专上书院
- 申请日期：即日至9月
- 申请地点：九龙深水埗南昌街213号
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2782 2433
13. 香港能仁专上学院
- 申请日期：即日至31/8
- 申请地点：九龙深水埗荔枝角道325-329号
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3996 1000 / 3996 1001
14. 香港树仁大学
- 申请日期：透过仁大网上申请平台报名：由即日至31/8；亲身报名：15/7至31/8
- 申请地点：北角宝马山慧翠道10号香港树仁大学
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2570 7110
15. 岭南大学 (动画及数码艺术（荣誉）文学士)
- 申请日期：即日至7月
- 申请网址： >>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：于录取通知信上所列的限期前缴交
- 查询电话：2616 7430
16. 岭南大学持续进修学院
- 申请日期：即日至26-27学年首个学期开课前一天
- 申请地点：岭南大学刘仲谦楼 LCH 301室
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7
- 查询电话：2616 8274
17. 圣方济各大学
- 申请日期：即日至4/9
- 申请网址： >>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3702 4388
18. 香港中文大学专业进修学院
- 申请日期：即日至31/8
- 申请地点或网址：中环教学中心及报名中心：香港中环夏悫道12号美国银行中心 1楼A室；尖沙咀安年教学中心及报名中心：尖沙咀漆咸道南 67号安年大厦13楼；尖沙咀东海教学中心及报名中心：尖沙咀加连威老道98号东海商业中心地库一楼 01室；将军澳教学中心及报名中心：将军澳翠林邨
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2209 0290
19. 香港恒生大学
- 申请日期：即日至23/8
- 申请地点或网址：沙田小沥源行善里
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3963 5710
20. 香港理工大学–香港专上学院
- 申请日期：申请剩余学额：15/7开始
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7正午
- 查询电话：3746 0900
21. 香港理工大学–专业进修学院
- 申请日期：申请剩余学额：15/7开始
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7正午
- 查询电话：3746 0900
22. 香港都会大学 (只适用于护理学高级文凭课程(SSSDP))
- 申请日期：即日至17/7
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3120 2589
23. 香港都会大学–李嘉诚专业进修学院
- 申请日期：即日至31/8
- 申请地点：葵兴校园 葵涌葵昌路51-53号九龙贸易中心第2座11楼
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7正午
- 查询电话：3120 9988
24. 东华学院
- 申请日期：即日至31/8
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3190 6672
25. 职业训练局
- 申请日期：即日至15/9
- 申请网址：>>按此<<
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午，20/7下午或之后获正式取录起2个工作天
- 查询电话：2897 6111
26. 耀中幼教学院
- 申请日期：即日至9月
- 申请地点：香港仔田湾田湾山道2号
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：3977 9877
27. 青年会专业书院
- 申请日期：即日至31/8
- 申请地点：九龙窝打老道23号
- 缴交留位费/注册费的期限：20/7中午
- 查询电话：2783 3500 / 2783 3509
28. 香港三育书院
- 申请日期：即日至18/8（登记护士(普通科)高级文凭至31/10）
- 申请地点：西贡清水湾道 1111 号
- 缴交留位费/注册费的期限：18/8 (注：登记护士(普通科)高级文凭于通知取录之7天工作日内为注册费期限)
- 查询电话：2719 1668
资料来源：自资专上教育资讯平台
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