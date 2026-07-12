DSE放榜2026｜28所自资院校/课程报名资讯 申请/缴交留位费/注册费日期一文看清

距离中学文凭试（DSE）放榜尚有4日，相信同学都在搜集不同升学资料。因应今年参加DSE及大学联合招生办法（JUPAS）的人数上升，故预计今年入读「8大」学士学位课程的竞争将较激烈，假如同学对DSE成绩的信心不大，除了及早部署放榜后的JUPAS改选外，亦可考虑申请自资院校。现时透过专上课程电子预先报名平台（E-APP）的申请时间已过，但个别院校及课程仍接受申请，同学可浏览院校网页或向院校查询；另外，透过自资专上教育资讯平台(CONCOURSE)，亦可了解各院校招收副学位，及学士学位课程的申请资讯。《星岛教育》综合了各院校的课程申请、缴交留位费或及注册费日期等，供同学们参考。

DSE放榜2026｜28所自资院校/课程报名资讯

1. 香港珠海学院

申请日期： 即日至28/8

即日至28/8 申请地点： 新界屯门青山公路青山湾段 80号

新界屯门青山公路青山湾段 80号 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2972 7200

2. 香港伍伦贡学院

申请日期： 即日至31/8

即日至31/8 申请地点： 新界沙田大围车公庙路18号1楼(柏傲庄3期旁)

新界沙田大围车公庙路18号1楼(柏傲庄3期旁) 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2707 3111

3. 宏恩基督教学院

申请日期： 即日至31/8

即日至31/8 申请地点： 九龙石硖尾伟智街5号

九龙石硖尾伟智街5号 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午或获取录后10个工作天内 (以较后日期为准)

20/7中午或获取录后10个工作天内 (以较后日期为准) 查询电话：5804 4143

4. 香港大学专业进修学院

申请日期： 即日至31/7（第一阶段）

即日至31/7（第一阶段） 申请地点： 国际学院 香港金钟道95号统一中心六楼

国际学院 香港金钟道95号统一中心六楼 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午（第一阶段）

20/7中午（第一阶段） 查询电话：2867 8416 / 2867 8321

5. 香港大学附属学院

申请日期： 即日至8月

即日至8月 申请地点： 香港大学附属学院（九龙东分校）九龙湾宏开道28号香港大学附属学院李韶伉俪楼1楼

香港大学附属学院（九龙东分校）九龙湾宏开道28号香港大学附属学院李韶伉俪楼1楼 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3416 6338

6. 香港大学专业进修学院保良局何鸿燊社区书院

申请日期： 即日至8月

即日至8月 申请地点： 香港铜锣湾礼顿道66号1楼

香港铜锣湾礼顿道66号1楼 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3923 7000

7. 香港艺术学院（香港艺术中心附属机构）

申请日期： 副学位课程：即日至8月；学士学位课程：即日至11月

副学位课程：即日至8月；学士学位课程：即日至11月 申请地点： 香港艺术学院柴湾校舍 柴湾柴湾道238号青年广场5楼514室

香港艺术学院柴湾校舍 柴湾柴湾道238号青年广场5楼514室 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2922 2822

8. 香港浸会大学国际学院

申请日期： 即日至6/8

即日至6/8 申请地点： 香港浸会大学石门(沙田)校园 沙田石门安睦街8号

香港浸会大学石门(沙田)校园 沙田石门安睦街8号 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3411 3240

9. 香港浸会大学持续教育学院

申请日期： 即日至6/8

即日至6/8 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3411 5000

10. 香港专业进修学校

申请日期： 即日至9月

即日至9月 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2926 1222

11. 港专学院

申请日期： 即日至9月

即日至9月 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2926 1222

12. 香港科技专上书院

申请日期： 即日至9月

即日至9月 申请地点： 九龙深水埗南昌街213号

九龙深水埗南昌街213号 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2782 2433

13. 香港能仁专上学院

申请日期： 即日至31/8

即日至31/8 申请地点： 九龙深水埗荔枝角道325-329号

九龙深水埗荔枝角道325-329号 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3996 1000 / 3996 1001

14. 香港树仁大学

申请日期： 透过仁大网上申请平台报名：由即日至31/8；亲身报名：15/7至31/8

透过仁大网上申请平台报名：由即日至31/8；亲身报名：15/7至31/8 申请地点： 北角宝马山慧翠道10号香港树仁大学

北角宝马山慧翠道10号香港树仁大学 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2570 7110

15. 岭南大学 (动画及数码艺术（荣誉）文学士)

申请日期： 即日至7月

即日至7月 申请网址： >>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 于录取通知信上所列的限期前缴交

于录取通知信上所列的限期前缴交 查询电话：2616 7430

16. 岭南大学持续进修学院

申请日期： 即日至26-27学年首个学期开课前一天

即日至26-27学年首个学期开课前一天 申请地点： 岭南大学刘仲谦楼 LCH 301室

岭南大学刘仲谦楼 LCH 301室 缴交留位费/注册费的期限： 20/7

20/7 查询电话：2616 8274

17. 圣方济各大学

申请日期： 即日至4/9

即日至4/9 申请网址： >>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3702 4388

18. 香港中文大学专业进修学院

申请日期： 即日至31/8

即日至31/8 申请地点或网址： 中环教学中心及报名中心：香港中环夏悫道12号美国银行中心 1楼A室；尖沙咀安年教学中心及报名中心：尖沙咀漆咸道南 67号安年大厦13楼；尖沙咀东海教学中心及报名中心：尖沙咀加连威老道98号东海商业中心地库一楼 01室；将军澳教学中心及报名中心：将军澳翠林邨

中环教学中心及报名中心：香港中环夏悫道12号美国银行中心 1楼A室；尖沙咀安年教学中心及报名中心：尖沙咀漆咸道南 67号安年大厦13楼；尖沙咀东海教学中心及报名中心：尖沙咀加连威老道98号东海商业中心地库一楼 01室；将军澳教学中心及报名中心：将军澳翠林邨 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2209 0290

19. 香港恒生大学

申请日期： 即日至23/8

即日至23/8 申请地点或网址： 沙田小沥源行善里

沙田小沥源行善里 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3963 5710

20. 香港理工大学–香港专上学院

申请日期： 申请剩余学额 ： 15/7开始

申请剩余学额 15/7开始 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7正午

20/7正午 查询电话：3746 0900

21. 香港理工大学–专业进修学院

申请日期： 申请剩余学额 ： 15/7开始

申请剩余学额 15/7开始 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7正午

20/7正午 查询电话：3746 0900

22. 香港都会大学 (只适用于护理学高级文凭课程(SSSDP))

申请日期： 即日至17/7

即日至17/7 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3120 2589

23. 香港都会大学–李嘉诚专业进修学院

申请日期： 即日至31/8

即日至31/8 申请地点： 葵兴校园 葵涌葵昌路51-53号九龙贸易中心第2座11楼

葵兴校园 葵涌葵昌路51-53号九龙贸易中心第2座11楼 缴交留位费/注册费的期限： 20/7正午

20/7正午 查询电话：3120 9988

24. 东华学院

申请日期： 即日至31/8

即日至31/8 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3190 6672

25. 职业训练局

申请日期： 即日至15/9

即日至15/9 申请网址：>>按此<<

缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午，20/7下午或之后获正式取录起2个工作天

20/7中午，20/7下午或之后获正式取录起2个工作天 查询电话：2897 6111

26. 耀中幼教学院

申请日期： 即日至9月

即日至9月 申请地点： 香港仔田湾田湾山道2号

香港仔田湾田湾山道2号 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：3977 9877

27. 青年会专业书院

申请日期： 即日至31/8

即日至31/8 申请地点： 九龙窝打老道23号

九龙窝打老道23号 缴交留位费/注册费的期限： 20/7中午

20/7中午 查询电话：2783 3500 / 2783 3509

28. 香港三育书院

申请日期： 即日至18/8（登记护士(普通科)高级文凭至31/10）

即日至18/8（登记护士(普通科)高级文凭至31/10） 申请地点： 西贡清水湾道 1111 号

西贡清水湾道 1111 号 缴交留位费/注册费的期限： 18/8 (注：登记护士(普通科)高级文凭于通知取录之7天工作日内为注册费期限)

18/8 (注：登记护士(普通科)高级文凭于通知取录之7天工作日内为注册费期限) 查询电话：2719 1668

资料来源：自资专上教育资讯平台

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