万宁全场无门槛88折 一日限定门市+网店同步劲减 1招赚额外yuu积分

万宁88折｜作为香港大型的健康及美容产品连锁店，万宁为消费者提供多元化的生活百货及健康护理选择。踏入8月，万宁将于本周六（8月8日）推出一日限定全场无门槛88折优惠活动，同步涵盖实体分店及官方网上商店，消费者可借此机会以折扣价选购各类日常所需。

万宁一日限定88折优惠 门市网店全场无门槛劲减

万宁一日限定88折 门市网店全场无门槛劲减

万宁88折快闪优惠仅限于2026年8月8日当天举行，消费者于指定的万宁门市购物，即可享全场无门槛88折。此外，优惠亦同步于万宁官方网店进行，由当日凌晨零时至晚上11时59分，只需挑选货品满$288，并于结账时输入指定优惠码「26AUGHH」，同样可获全单88折。值得留意的是，是次优惠可与店内部分指定产品的原有推广同时使用，享有折上折的超低价。

1招赚额外yuu积分

除了基本的88折，消费者亦可留意其他同期进行的奖赏活动以增加购物回赠。凡购买护肤产品满$150，可获赠价值$50的万宁现金优惠券（不涵盖婴儿护肤及化妆棉产品）。另外，由即日起至2026年8月31日，顾客凭已登记之恒生信用卡于万宁累积签账满$1,000（单一签账净值最少满$500），逢星期五至日可赚取额外高达10,000 yuu积分或$50 +FUN Dollars。

若持有即将到期的yuu积分，消费者可于8月12日前参与限时兑换，以5,500积分换领$30电子现金券，或以21,000积分换领$120电子现金券。

万宁88折优惠

资料来源：Mannings 万宁