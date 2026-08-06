内地女游港被「截的士礼仪」教育 顺手截车因1原因遭拒 呻司机有钱不赚「规则感很强」 网民：仲要唔觉得自己有错

访港旅客在体验在地文化时，偶尔会因习惯差异而遇上尴尬场面。有内地女游客日前于香港的的士站拟「顺手」登上刚落客的的士，却遭司机因1原因而拒绝让她上车，其后事主更眼睁睁看著车辆载走其他乘客，令她直呼尴尬，无奈指司机为原则有钱不赚「规则感很强」，引来不少网民热议：「唔排队仲要唔觉得自己有错？」

内地女游港被「截的士礼仪」教育 顺手截车因1原因遭拒？

事缘，有内地网民于小红书上以「（在）香港遇到的尴尬事」为题，拍片分享个人游港时截的士的经历，事主忆述当时一辆的士停泊于落客区，车上乘客刚好下车。事主见状便打算直接上车，指当时自己「没想那么多，他已经停那了，有人下车就上」，遂向司机表示「我上吧」。然而，司机却因「非指定上客点」为由拒绝让她上车，并态度坚定要求遵从指引排队，事主指「（司机）不让我上，说『你必须去前面排队』、『你去前面排队我才拉你』」，要求她必须到前方的指定排队区候车。

事主随后顺从司机指示，转身走往排队区重新排队。未料，当该辆的士依序驶至上客区时有其他乘客正在等候，原本欲节省时间的事主，只能看著车辆载走排在她前面的乘客。总结事主对事件的意见，虽然过程相当尴尬，但事主对司机宁愿有钱不赚亦要坚守原则表示「很敬佩」，直呼香港司机「规则感真的很强」，事主最后亦补充香港截的士礼仪与内地不一样：「警醒我让我更加注意规则。」

网民：仲要唔觉得自己有错

片段引来不少网民热议，有人直言：「自己唔排队仲要话人，完全唔觉得自己有错」、「梗系！前面都等紧排队上车。」亦有人解释：「下车和上车的地方是分开的，你在下车的地方上车，就会对在上车站排队的人不公平」、「这就是香港！规则和秩序是香港的基础」、「任何人来香港都会体会到基本的公平，因为大家都很自觉。因此歧视不守规则的人，正常的。」亦有网民温和回应，表示「没关系，下次知道就好」，提醒访港旅客在香港搭车时要留心排队队伍，因为「每个人都排队就是要守规矩，没有秩序效率会很低」。

来源：小红书