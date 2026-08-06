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西环惊现神秘吉舖？店内简单布置装饰 手写故事共享「都市静心交流空间」 街坊疑惑：谂唔到想做乜？

生活百科
更新时间：13:14 2026-08-06 HKT
发布时间：13:14 2026-08-06 HKT

近年，香港正值消费模式转变，加上全球经济压力下，街道上出现部份待出租「吉舖」。日前，有西环街坊分享近日区内出现1间神秘吉舖，店内简单布置装饰，惟却出现「都市静心交流」、「香港人手写的故事」等字句。不少街坊不解该舖目的：「完全谂唔到呢间嘢想做乜？」详情即看下文！ 

西环惊现神秘吉舖 店内贴有「香港人手写的故事」字句

日前，有街坊网民于社交平台发文，指西环卑路乍街出现1间神秘吉舖。翻查资料，该舖位于西环卑路乍街南雄大厦地舖，建筑面积480平方呎，月租为$40,000，该舖业主早前宣布月租减至$30,000。据楼主上载的图片所见，地舖未有作大型装潢，只有简单布置装饰，舖面挂起的各地产的招租告示亦未有移除。店内有人席地而坐，周遭贴有「都市静心交流空间」、「香港人手写的故事」、「城市里人与人的联系」、「请给我们一个留言」等字句。

街坊不解神秘吉舖目的：「做心灵寄托中心？」

不少街坊网民都留言不解开设该店之目的，「琴日经过我完全谂唔到呢间嘢想做乜」、「做心灵寄托中心？」有人则认为该店另有目的，「呢个都系一个揾客既好方法黎。当然大前提你要有个地方先。有啲人觉得香港人可以入去留个言好有意思就打开左话题，然后话有其他活动会揾埋佢就随手攞埋联络方法。」

神秘吉舖背后真实意义

扫瞄该店门外贴出的二维码，会发现一个名为「dear.neighbour_hk」的帐户，其简介指出由2名香港土生土长的高中生开设，她们热爱充满活力的香港，同时感觉到这座生活节奏急速的城市「似乎缺少了甚么」。二人发现大家追求成功过程中，忽略建立真正的人际连结，所以希望「探索香港的声音与背后故事 ，人与人之间联系在我们城市中的价值，为香港的众多声音提供一个安全的空间」，不过此空间于今天（8月6日）完结。

文：TF
资料及图片来源：西环变幻时@facebook

延伸阅读：朱敏记「结业罗生门」！招牌被贴招租广告 老板娘「土瓜湾谢安琪」今仍坚称未落实：按金仲喺度


 

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