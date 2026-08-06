Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏全场无门槛88折！消费再送$100优惠券 护肤/美妆/健康产品/卫生巾折上折

生活百科
更新时间：12:26 2026-08-06 HKT
发布时间：12:26 2026-08-06 HKT

踏入八月份，屈臣氏为大家带来极具吸引力的周末限时惊喜！于8月8日（星期六），易赏钱会员只需于门市或网店消费，即可享全场无门槛88折的震撼优惠，任何消费更会额外获赠高达$100的屈臣氏优惠券。无论是想补充日常必备品，还是为肌肤添置保养好物，这绝对是本周末不容错过的扫货好时机！

屈臣氏88折超值优惠 人气护肤/健康好物折上折

现代人生活节奏繁忙，趁著这次「星期六限定」的大型推广活动，正好一次过添置日常必备的个人护理用品。多款精选好物均享有超值折扣及延伸优惠。例如舒缓喉咙不适及润肺必备的「京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏（便利装）」，以及养生调理的「农本方参杞白旋散」，均能以88折超低价入手，枇杷膏折实平均价只需$34.4/件。

此外，美容护肤产品同样吸引，适合敏感肌肤使用的深层清洁好物「CUREL 丰盈泡沫洁面乳」及温和卸妆的「BIODERMA SENSIBIO 医学洁肤液」，能彻底清洁同时呵护脆弱肌肤。若想全方位照顾身体机能，更可选购精选的加拿大枫之宝骨骼关节产品，尽享买2送1的超值优惠，全面照顾您与家人的健康所需。

多重签账及类别优惠 赚取最高折扣回赠

使用指定支付方式可享额外折扣。
使用指定支付方式可享额外折扣。

除了基本的全场88折，精明的消费者更可叠加多重支付及指定类别优惠。若使用绑定之汇丰easy信用卡或白金Visa卡单一签账满指定金额，即可享额外92折，最高获赠$40折扣；而使用银联手机Pay或二维码付款亦能享有即减折扣优惠。此外，购买特定类别产品如护肤美妆或健康保健品达到指定门槛，更会额外获赠相关类别的现金优惠券，让顾客于下次购物时能享受折上折的最高回赠。

屈臣氏周末限时88折优惠详情

  • 优惠期限：只限2026年8月8日（星期六）

  • 核心优惠详情

    • 易赏钱会员出示App即享全场无门槛88折（网店需输入优惠码 12OFF

    • 任何消费加送$100屈臣氏优惠券（内含$50优惠券两张，只限门市，送完即止）

  • 指定类别额外奖赏

    • 购买任何护肤/美妆产品满$150（男士护肤除外），送$50护肤/美妆产品优惠券。

    • 购买健康产品满$488，送$60健康产品优惠券。

  • 电子支付专属优惠

    • 凭已绑定汇丰easy信用卡/白金Visa卡单一签账满HK$400可享额外92折（最高获赠HK$40折扣）。

    • 8月14日或之前，使用银联手机Pay或二维码单一签账净额满$500即减$30。

  • 条款及细则重点：优惠只适用于易赏钱会员；88折期间所有屈臣氏现金优惠券暂停使用；优惠不适用于初生婴儿奶粉、无额外折扣货品、礼券及指定专柜服务等。如有任何争议，屈臣氏保留最终之决定权。

 

同场加映：7-11突发8折优惠！7-Eleven限时3日 指定店舖购物满$100即享全单折扣

 

 

 

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
12小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
01:25
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
13小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
01:25
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
12小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
12小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
5小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
21小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
4小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
4小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
23小时前