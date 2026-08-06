屈臣氏全场无门槛88折！消费再送$100优惠券 护肤/美妆/健康产品/卫生巾折上折

踏入八月份，屈臣氏为大家带来极具吸引力的周末限时惊喜！于8月8日（星期六），易赏钱会员只需于门市或网店消费，即可享全场无门槛88折的震撼优惠，任何消费更会额外获赠高达$100的屈臣氏优惠券。无论是想补充日常必备品，还是为肌肤添置保养好物，这绝对是本周末不容错过的扫货好时机！

屈臣氏88折超值优惠 人气护肤/健康好物折上折

现代人生活节奏繁忙，趁著这次「星期六限定」的大型推广活动，正好一次过添置日常必备的个人护理用品。多款精选好物均享有超值折扣及延伸优惠。例如舒缓喉咙不适及润肺必备的「京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏（便利装）」，以及养生调理的「农本方参杞白旋散」，均能以88折超低价入手，枇杷膏折实平均价只需$34.4/件。

此外，美容护肤产品同样吸引，适合敏感肌肤使用的深层清洁好物「CUREL 丰盈泡沫洁面乳」及温和卸妆的「BIODERMA SENSIBIO 医学洁肤液」，能彻底清洁同时呵护脆弱肌肤。若想全方位照顾身体机能，更可选购精选的加拿大枫之宝骨骼关节产品，尽享买2送1的超值优惠，全面照顾您与家人的健康所需。

多重签账及类别优惠 赚取最高折扣回赠

使用指定支付方式可享额外折扣。

除了基本的全场88折，精明的消费者更可叠加多重支付及指定类别优惠。若使用绑定之汇丰easy信用卡或白金Visa卡单一签账满指定金额，即可享额外92折，最高获赠$40折扣；而使用银联手机Pay或二维码付款亦能享有即减折扣优惠。此外，购买特定类别产品如护肤美妆或健康保健品达到指定门槛，更会额外获赠相关类别的现金优惠券，让顾客于下次购物时能享受折上折的最高回赠。

屈臣氏周末限时88折优惠详情

优惠期限 ：只限2026年8月8日（星期六）

核心优惠详情 ： 易赏钱会员出示App即享全场无门槛88折（网店需输入优惠码 12OFF ） 任何消费加送$100屈臣氏优惠券（内含$50优惠券两张，只限门市，送完即止）

指定类别额外奖赏 ： 购买任何护肤/美妆产品满$150（男士护肤除外），送$50护肤/美妆产品优惠券。 购买健康产品满$488，送$60健康产品优惠券。

电子支付专属优惠 ： 凭已绑定汇丰easy信用卡/白金Visa卡单一签账满HK$400可享额外92折（最高获赠HK$40折扣）。 8月14日或之前，使用银联手机Pay或二维码单一签账净额满$500即减$30。

条款及细则重点：优惠只适用于易赏钱会员；88折期间所有屈臣氏现金优惠券暂停使用；优惠不适用于初生婴儿奶粉、无额外折扣货品、礼券及指定专柜服务等。如有任何争议，屈臣氏保留最终之决定权。

同场加映：7-11突发8折优惠！7-Eleven限时3日 指定店舖购物满$100即享全单折扣