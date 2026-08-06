Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天后惊现「白龙王姐姐」周街派$500！全场后生仔做「一决定」保平安 网民：拎咗要小心……

生活百科
更新时间：12:35 2026-08-06 HKT
发布时间：12:35 2026-08-06 HKT

俗语有云「天下没有免费的午餐」，但近日香港竟上演一幕「天降横财」的奇遇！有港人于网上发文，指在一间糖水舖遇到一名陌生中年妇人，对方声称「发咗达」，竟豪气地向全场顾客每人派发500元现金。事件在网络迅速爆红，引发网民热烈讨论。究竟是天降福气，还是暗藏玄机？

港人糖水舖奇遇 自称白龙王信徒「发达派钱」

有网民在社交平台分享了一段获「派钱」的奇遇。 (Threads图片)
有网民在社交平台分享了一段获「派钱」的奇遇。 (Threads图片)

近日，有网民在社交平台Threads分享了一则令人咋舌的经历。事主表示，在享用糖水期间，突然出现一名自称是「白龙王信徒」的中年女子。该女子向在场人士宣布自己「发咗达」，为了分享喜悦，不仅扬言要请全场食糖水，更即场向每人派发500元现金。

事主更上传了一张相片作证，只见糖水店的桌面上，赫然放著两张崭新的500元纸币。然而，面对这笔突如其来的横财，事主与在场约10名年轻人却全体「吓呆」，无人敢将钱拿走。事主坦言：「啲钱不明来历，唔知有冇嘢依附，第一次有钱都唔敢收。」最终众人选择将钱留在原处，当作让店舖请人吃糖水或留作捐助之用。

网民热议 小心「借运换命」邪术？

帖文一出，随即惹来海量网民留言，意见两极。有网民支持事主的警觉性，直指「免费从来是最贵的」，警告随便收下不明钱财分分钟会承受当事人的「业力」或劫数。有留言更引述近年流传的都市传说，指有人会透过派散纸来「换命」或「续命」，直言「小心驶得万年船」、「无功不受禄」。

另外，更有网民分享类似经历。有人声称在天后区的店舖工作时，遇到一名中年女子给予5名员工每人500元（共2500元）作小费，条件是「必须在一星期内用完」，对方临走前同样提及「白龙王」，并在店内贴上相关字条；亦有人指曾在排档获陌生男子代结帐，更每人获派2000元。种种事迹令事件更添神秘色彩。

理性网民反击 「香港人2026年还这么迷信？」

不过，另一派网民则对「邪术说」嗤之以鼻，笑言：「信则有，不信则有500！」有人理性分析，若派钱能延寿，富豪岂不是能活到千岁？有网民认为续命之说不合逻辑，直言：「笑死人，抢劫呃人钱个班都发咗达啦，你哋连收个500蚊都仲惊，2026年仲咁迷信。」

不少人则提出更实际的隐忧，指这批钞票有可能是伪钞或黑钱，甚至怀疑是糖水舖的另类广告宣传手法呃流量。不少网民建议，最妥当的做法是「拿拿声攞去麦当劳捐咗佢，帮助患病儿童」，既不贪财又能做善事。

谁是「白龙王」？  港娱圈名人笃信神预言

事件中被屡次提及的「白龙王」，其实是本名周钦南的泰国著名华侨，祖籍广东潮州。据悉他13岁时见到太上老君旁边的白龙王显灵，40岁时受启示觉醒为白龙王托世，其后在芭堤雅为人指点迷津。他的预言以准确闻名，生前深受两岸三地演艺界人士尊崇，包括刘德华、梁朝伟、曾志伟等。白龙王于2013年8月因病逝世，终年76岁。


图片及资料来源：Threads 

 

同场加映：睇ViuTV《日落下的彩虹》忆家族悲剧 ！ 亲生仔借母名买850呎居屋后弃养

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
14小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
5小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
01:25
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
14小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
01:25
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
15小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
7小时前
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
影视圈
2小时前
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
突发
4小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
6小时前
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
海外置业
8小时前