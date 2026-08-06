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北角惊现「白龙王姐姐」周街派$500！全场后生仔做「一决定」保平安 网民：拎咗要小心……

生活百科
更新时间：12:35 2026-08-06 HKT
发布时间：12:35 2026-08-06 HKT

俗语有云「天下没有免费的午餐」，但近日香港竟上演一幕「天降横财」的奇遇！有港人于网上发文，指在北角一间糖水舖遇到一名陌生中年妇人，对方声称「发咗达」，竟豪气地向全场顾客每人派发500元现金。事件在网络迅速爆红，引发网民热烈讨论。究竟是天降福气，还是暗藏玄机？

港人北角糖水舖奇遇 自称白龙王信徒「发达派钱」

有网民在社交平台分享了一段获「派钱」的奇遇。 (Threads图片)
有网民在社交平台分享了一段获「派钱」的奇遇。 (Threads图片)

近日，有网民在社交平台Threads分享了一则令人咋舌的经历。事主表示，在享用糖水期间，突然出现一名自称是「白龙王信徒」的中年女子。该女子向在场人士宣布自己「发咗达」，为了分享喜悦，不仅扬言要请全场食糖水，更即场向每人派发500元现金。

事主更上传了一张相片作证，只见糖水店的桌面上，赫然放著两张崭新的500元纸币。然而，面对这笔突如其来的横财，事主与在场约10名年轻人却全体「吓呆」，无人敢将钱拿走。事主坦言：「啲钱不明来历，唔知有冇嘢依附，第一次有钱都唔敢收。」最终众人选择将钱留在原处，当作让店舖请人吃糖水或留作捐助之用。

网民热议 小心「借运换命」邪术？

帖文一出，随即惹来海量网民留言，意见两极。有网民支持事主的警觉性，直指「免费从来是最贵的」，警告随便收下不明钱财分分钟会承受当事人的「业力」或劫数。有留言更引述近年流传的都市传说，指有人会透过派散纸来「换命」或「续命」，直言「小心驶得万年船」、「无功不受禄」。

另外，更有网民分享类似经历。有人声称在天后区的店舖工作时，遇到一名中年女子给予5名员工每人500元（共2500元）作小费，条件是「必须在一星期内用完」，对方临走前同样提及「白龙王」，并在店内贴上相关字条；亦有人指曾在排档获陌生男子代结帐，更每人获派2000元。种种事迹令事件更添神秘色彩。

理性网民反击 「香港人2026年还这么迷信？」

不过，另一派网民则对「邪术说」嗤之以鼻，笑言：「信则有，不信则有500！」有人理性分析，若派钱能延寿，富豪岂不是能活到千岁？有网民认为续命之说不合逻辑，直言：「笑死人，抢劫呃人钱个班都发咗达啦，你哋连收个500蚊都仲惊，2026年仲咁迷信。」

不少人则提出更实际的隐忧，指这批钞票有可能是伪钞或黑钱，甚至怀疑是糖水舖的另类广告宣传手法呃流量。不少网民建议，最妥当的做法是「拿拿声攞去麦当劳捐咗佢，帮助患病儿童」，既不贪财又能做善事。

谁是「白龙王」？  港娱圈名人笃信神预言

事件中被屡次提及的「白龙王」，其实是本名周钦南的泰国著名华侨，祖籍广东潮州。据悉他13岁时见到太上老君旁边的白龙王显灵，40岁时受启示觉醒为白龙王托世，其后在芭堤雅为人指点迷津。他的预言以准确闻名，生前深受两岸三地演艺界人士尊崇，包括刘德华、梁朝伟、曾志伟等。白龙王于2013年8月因病逝世，终年76岁。


图片及资料来源：Threads 

 

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