港女狂报兴趣班弥补童年遗憾 遭母质疑「几廿岁人先学」1句回应获网民大赞：每个人都系为自己而活

一个人童年的经验，往往会影响其长大后的生活态度。近日，有港女在Threads上发文，表示因童年时家境贫困，而失去了接触新事物的机会。为了弥补童年遗憾，如今已经济独立的她决定报读大量兴趣班，并直言「未必要去到好专业，体验下都好开心。」然而，此举却被母亲质疑：「几廿岁人先学？」对此，楼主以1句霸气回应，更获大批网民留言力赞：「每个人都系为自己而活！」即看下文了解详情。

港女狂报兴趣班弥补童年遗憾 遭母质疑「几廿岁人先学」

楼主透露，自己童年时家境贫困，一家五口住在空间狭小的旧公屋内，「全家人住一个房，（瞓）一张碌架床。」到了中学时期，每星期也只有$100零用钱，用作午餐和日常交通开支。因此，当楼主踏入社会工作并具备经济能力后，她坦言自己「唔想生小朋友，唔想为未来做太多规划」，只想「好好地养一次自己，学好多、试好多以前因为无钱而提出都唔敢嘅嘢。」

为了弥补童年遗憾，楼主报读大量兴趣班，「学跳舞、瑜珈、pilates（普拉提）、泰拳、甜品、吉他，嚟紧想试下打鼓。」她笑言：「未必要去到好专业，体验下都好开心！」然而，楼主的母亲对此表示不解，甚至质疑道：「几廿岁人先学呢啲，同学仔有无笑你啊？」楼主遂霸气回复：「下，20几岁都算老咩？同埋年龄都唔系问题，有钱就学得架啦！」同时她也认为应活在当下，「每一日都系人生中最年轻嘅一日。」

网民大赞：每个人都系为自己而活

帖文引起网民热议，不少网民留言支持楼主，「学习其实系好愉快好有趣㗎！无压力之下尽情尝试同吸收新事物」、「宜家大个，间唔中都会下定决心增值自己！做啲以前想做嘅嘢，仲有想去嘅地方，好开心」、「每个人嘅人生都系为自己而活，每个人都系独立个体，当你见识到更多，你老咗回想就会感激原来自己已经感受过世界嘅咁多嘢。」

也有不少网民有相似经历，「我都系咁呀，细个屋企无钱参加兴趣班。到而家中女，学日文又学过弹琴。唔系用嚟揾食，纯粹想做啲令自己开心嘅事，喺忙碌嘅生活中揾到意义同期待！」、「细个同你差唔多，一家4口公屋同家姐同房。Covid时开始学crochet、语文、瑜珈，最近学芭蕾，每日都过得好快乐。」

图片及资料来源：Threads

文：Y