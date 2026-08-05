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港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示

生活百科
更新时间：15:45 2026-08-05 HKT
发布时间：15:45 2026-08-05 HKT

港人近年兴起北上消费，「电话卡」成为北上必备物品之一。早前，有港人表示自己每周会北上2次，惟认为每月购买「电话卡」的花费「个个月咁买都几襟计」，并于网上向网民咨询意见，一众网民都留言都是一面倒推荐1种买法最抵，详情即看下文！ 

港上北上用电话月卡感花费不化算 网民一致推荐1种买法

有港人早前以「每次返内地都买电话卡，都几襟计」为题，于网上讨论区发文，指自己近期北上频率愈来愈高，「真系每个星期六日都会上去一转」，因而发现每月购买内地使用的电话卡花费不划算，「去得多发现个个月咁买都几襟计」，并向一众网民请教更抵用的方案。

有网民认同楼主每月买电话卡的消费模式并不划算，「咁买好贵wor（㖞），你平极都要十几蚊一日啦？」原来有不少网民都表示「年卡最著数」，「去鸭记买40G 一年有效，百多元」、「鸭记年卡150蚊最化算」、「刚买30G，115元中国加澳门，鸭记买，唔驶袖（就）住数据用」。

消委会提供消费提示 以免陷售后争议

消费者委员会就消费者外游前，向本地电讯商购买数据漫游服务计划提供消费提示，以免于售后出现争议。消费者应仔细阅读由电讯商发出的短讯及电邮，若不同意服务变更应立即反对。电话卡于到期后服务会终止，余额会作废，续用需及时充值。购买前应了解条款，并确认加购的增值服务（如数据组合）与储值卡本身有效期是否一致。

消费者需注意在外地直拨电话或听取留言信箱，若未选购指定计划将按昂贵的标准漫游计费。如消费者跟电讯商出现纠纷无法自行解决，可联络消委会；如属陷入计帐争议，亦可向通讯事务管理局办公室查询「解决顾客投诉计划」。

文：TF
资料及图片来源：香港讨论区、消委会

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