租楼坏抽气扇+抽油烟机谁负责？师傅装拆报价$XXXX 业主拒付全数 租客质疑「真系咁㗎咩？」 网民：睇租约点写

在香港租赁市场中，有新楼也有一定楼龄的单位，面对物业的保养或电器维修更换的情况，到底该由业主或租客负责呢？最近，有租客于网上社交平台发问，表示抽气扇及抽油烟机已故障，安排师傅装拆报价后，业主拒付全数，令她质疑业主的做法：「真系咁负责㗎咩？」有网民认为该为业主责任，也有网民提议查看租约，才确定责任谁属。

租楼坏抽气扇+抽油烟机谁负责？师傅装拆报价$XXXX 业主拒付全数引租客质疑

租客租用单位时如果遇到电器故障或物业维修问题，大多第一时间通知业主安排检查维修或更换有问题的电器，坊间普遍由业主负责费用。最近有租客于网上社交平台发问，表示抽气扇及抽油烟机已故障，她安排师傅就装拆报价，拆除及安装抽气扇摩打约$2,500，至于装拆新抽油烟机约$4,700，收费共$7,200。当她向业主回报费用时，业主只愿意负责$5,000费用，令她质疑业主的做法，「真系咁负责㗎咩？咁我搬迁拎走翻一半得唔得？」楼主随后补充曾更换单位内洗衣机，「换洗衣机佢又话净系出8成，其余我哋贴」。

网民：睇租约点写

帖文引起网民热议，有网民表示租客根本不用理会报价费用，「10万都唔关租客事」、「正路业主负责，日后又唔可以搬走」，楼主回应指出是业主提出由她找师傅报价，「揾完报价就系咁，你一系自己揾师傅，你换同唔换都唔关我事，反正搬走又唔系我拎走」。有网友建议楼主查看租约条文内容，以厘清责任谁属，「看看租约有写明，也看看租客与业主关系」、「要睇租约点写，最极端我见过所有电器损坏、维修或更换，业主一概不负责，这样的租约会平约1成至2成」。

有过来人分享经验，表示煤气指出热水炉已用25年无法维修，「业主叫我比一半，痴X线」、「一样，最后我自己俾钱买部新，叫业主嚟签收拎返佢部坏炉，我搬走时揾师傅拆咗自己买嘅热水炉」、「我上个月咁啱坏抽油烟机，业主叫我拣，我去到电器舖影相俾佢报价，讲埋送货安装几多钱，佢冇覆，我俾完钱装好再影返相俾返单佢，换机送货安装$2880，佢即刻过返数俾我。佢出$5000我觉得价钱合理，前提系你拣返部同之前差唔多样差唔多性能」。

业主/租户负责维修责任？

虽然坊间一般倾向由业主负责屋内电器维修及物业保养，但是实际情况还是应根据租约条文所述，以厘定双方个别责任。据社区法网显示，作为惯例并根据双方的议价能力，一般的租约条款都会把很多责任加诸租客身上，包括在一定程度上进行维修和保养工程。一项在租约内常见的条款，就是租客维修保养的责任，不包括物业的「正常损耗」。因此，租客毋须就因时间关系及平常合理使用物业而引起的损坏负上责任。另一方面，妥善草拟的租约应阐明业主对结构性维修保养的责任，当在业主知悉该等结构性损毁后方始产生。既然业主并无占用有关物业，当然不能强求业主就其并不知悉或控制的损毁或问题负上责任。

整体来说，有关维修保养责任的问题，乃取决于业主及租客所协议的条款。假如双方并未签订书面租约，或该租约并无列明有关问题，因之而起的纠纷结果都可能是非常不确定和代价高昂的。无论双方所同意的权利和责任如何，业主也可以出于善意和维护与租客的关系，自愿进行维修和保养工程。事实上，由于本港大部分租约为短期，任何因缺陷而年久失修或造成的损害，从长远来看都很可能损害业主的利益。在此基础之上，业主往往同意支付费用，对物业中的缺陷作出补救，例如修补损坏的墙壁、更换有故障的冷气机雪柜及注射驱虫剂等。

文：RY

资料及图片来源：Threads、社区法网