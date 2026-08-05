港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有

东铁线列车惊见不明新装置？近日，有网民在社交平台上发文，指日前搭乘东铁线时，发现车厢顶部安装了一部全新装置，遂好奇发问：「呢嚿咩嚟？」随后，港铁亦亲自解答该装置的背后用途，并引起网民热议，有网民表示支持「有好过冇」，即看下文了解详情。

港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」

近日，有网民在Threads上发文，分享自己在东铁线列车上发现的新装置。从楼主上载的照片可见，车厢顶部新增了一部方形机器，中央配有照明灯光，四周则围绕著通风口。新装置有别于其他旧有设备，楼主遂好奇发问：「东铁见到，呢嚿咩嚟？风机？」

面对乘客的疑问，港铁（MTR）随后于官方Instagram的限时动态作出回应。港铁证实，新装置为通风设备，目前正于东铁线R-Train进行测试，希望透过测试不同的加压及对流设施，进一步促进车厢内的空气流通，提升乘客的乘车体验。

网民支持：好似呢排先有

近年来，不少乘客反映于港铁车站及车厢内感到闷热局促。对于港铁此次加装通风装置，有网民呈支持态度，「好似呢排先有」、「有好过冇」、「呢嚿嘢似系新装嘅空气流通机，纯粹系增强空气流通」、「其实冷气好足，系差通风，人多果阵就见真章。」

图片及资料来源：Threads

文：Y