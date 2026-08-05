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睇ViuTV《日落下的彩虹》忆家族悲剧 ！ 亲生仔借母名买850呎居屋后弃养 女儿无悔照顾却换来「心寒遗嘱」 

生活百科
更新时间：13:27 2026-08-05 HKT
发布时间：13:27 2026-08-05 HKT

房屋与资产分配问题，往往是导致家庭关系破裂的残酷现实。近日，有网民看过ViuTV新剧《日落下的彩虹》后有所共呜，并于社交平台Threads上发文分享，其外婆遭亲生儿子利用作为购买居屋的筹码，其后更被无情赶出家门的家庭悲剧。事主坦言，这段往事令其感莫名愤怒与无奈，并直言剧情巧合之处「激发咗起我呢一段好唔开心嘅经历」。

观ViuTV《日落下的彩虹》触景生情！ 写实剧本勾起网民「家族恩怨」

近日，有网民看过ViuTV新剧《日落下的彩虹》后有所共呜，并于社交平台Threads上发文分享自己一段「家族恩怨」。
近日，有网民看过ViuTV新剧《日落下的彩虹》后有所共呜，并于社交平台Threads上发文分享自己一段「家族恩怨」。
事主指其外婆育有十名子女，当年一名舅父以「照顾阿婆为名」借其外婆名额申请居屋，事后却「过桥抽板」弃养。《日落下的彩虹》剧照
事主指其外婆育有十名子女，当年一名舅父以「照顾阿婆为名」借其外婆名额申请居屋，事后却「过桥抽板」弃养。《日落下的彩虹》剧照
后来事主外婆患上晚期脑退化症，家母与姨妈贴心照顾，却常遭其他兄弟姊妹误会。《日落下的彩虹》剧照
后来事主外婆患上晚期脑退化症，家母与姨妈贴心照顾，却常遭其他兄弟姊妹误会。《日落下的彩虹》剧照

该名网民之所以在网络上分享这段经历，全因观看了近期播映的ViuTV原创剧《日落下的彩虹》。该剧以面临清拆重建的彩虹邨为背景，当中第二单元讲述由母亲独力抚养的三姐弟，在搬迁前夕因长年累积的心结而爆发「分户风波」。这段极具真实感的剧情深深触动了事主，令其回想起自己家族中一段关于利益算计与亲情冲突的往事，并在平台上发文抒发感受。

舅父「借名」买居屋后以「相处唔到」弃养婆婆

据事主描述，其外婆育有十名子女。当年，其中一名舅父以「照顾阿婆为名」申请居屋，保留自己名下物业收租，最后「用阿婆个名买左个850呎居屋」。然而，该名舅父在成功利用外婆的首置资格置业后，竟以「相处唔到为由」将年迈的母亲逐出家门。最终由另一名儿子出资另购单位安置外婆，而事主的母亲与姨妈为方便照顾，亦搬到同一屋苑，肩负起外婆人生最后十多年的照顾责任。

事主母亲接力贴身照顾  无奈换来「心寒遗产」决定 

后来事主外婆患上晚期脑退化症，家母与姨妈在照顾的时，常被误会「日日都想屋企食饭系想偷佢嘅钱」，甚至被其他兄弟姊妹指责贪图外婆的财产。事主回忆这段经历时直言「其实我得个嬲字」，表示《日落下的彩虹》的剧本虽然写实，却只带来愤怒。

事主进一步感叹，即使母亲当年全心全意付出，但在现实的利益面前，「仔女睇到嘅根本就系帮同唔帮」。当事主外婆临终时，遗产更「净系分俾有X嘅人」（意指只分配给男性子嗣）。面对这种重男轻女及利益至上的传统观念，事主无奈总结：「上一代就系咁，我地由今一代再重新学习爱」。

网民肯定事主母亲有良心  叹「思想真系好恐怖」

此帖文一出，随即引起广大网民的强烈共鸣与回响。不少网民留言声援事主的母亲，称赞她「赢在对得住自己良心！问心无愧」，认为其无私奉献值得敬佩，并指出世界上确实有许多类似的家庭悲剧。

同时，亦有网民分享自身亲戚的类似经历，指有人利用生病母亲换取较大公屋后，却将母亲送往老人院，只在露台随便搭个床位敷衍了事。网民普遍对上一代重男轻女及自私自利的传统思想感到强烈不满，直指「以前𠮶代嘅人嘅思想真系好恐怖」。

资料来源：Threads

延伸阅读: 日落下的彩虹1-10集剧情懒人包丨ViuTV新剧7个彩虹邨故事/演员阵容唐诗咏潘灿良各行各路

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