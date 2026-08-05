都会大学HKMU长者学苑免费课程｜ 9月「友智识」长者数码培训计划  5大免费IT课程涵盖AI／微电影／网络安全

都会大学MU旗下香港都会大学李嘉诚专业进修学院（LiPACE）一直致力推动长者终身学习，其举办的各类长者学院课程实用且贴近生活，向来极受退休人士及银发族欢迎。9月份「『友智识』长者进阶数码培训计划 - 乐龄资NET新世代」为长者再度开班！9月份新学期将推出5大「学费全免」的进阶数码课程，内容涵盖时下最热门的AI多媒体创作、微电影制作以至智能家居等。课程将于2026年8月25日下午3时起接受报名，助银发族紧贴科技潮流，名额有限，先报先得！

都会大学HKMU长者学苑「友智识」免费课程！荔景上堂9月份课程涵盖AI+网络安全

都会大学HKMU长者学苑「友智识」免费课程！荔景上堂9月份课程涵盖AI+网络安全

随著科技日新月异，长者亦需要不断更新知识库。是次由香港都会大学主办的培训计划，精心设计了一系列迎合现代生活需求的进阶课程。有别于传统的基础电脑班，这些课程深入探讨人工智能（AI）、物联网（IoT）等前沿技术，甚至教授实用的电绘及微电影剪接技巧。这不仅能激发长者的创意思维，丰富退休生活，当中的「网络安全」课程更能有效提升长者辨识网络陷阱与诈骗的能力，让他们在网络世界中得到全面保护，自信地使用各类数码服务。

5大免费实用数码课程 助长者化身科技达人

9月学期合共开办5个精彩课程，大部分于荔景校园进行面授，长者可根据个人兴趣及原有基础选择合适的科目：

IT1043CP 走进AI新世界 (三)：多媒体创作 课程特色： 带领长者紧贴AI热潮，学习使用各种最新AI工具制作音乐短片、人物换脸及虚拟分身影片，极具趣味性及创意。

日期及时间： 2026年9月29日至10月13日 (逢星期二) 下午2:30 - 4:30 (为期3周)

上课模式： 面授 (荔景校园)

备注： 必需先修读该系列之「(一)文案创作入门」或「(二)图片创作与修复」。 IT1045CP 网络安全护航者 课程特色： 针对近年的网络骗案，加强学员对资讯安全与个人资料私隐的认知，提升辨别网上资讯真伪的敏锐度。

日期及时间： 2026年10月3日至10月24日 (逢星期六) 上午10:00 - 中午12:00 (为期3周，10月10日停课)

上课模式： 面授 (荔景校园) IT1047CP IoT 智能家居探索 课程特色： 安坐家中即可学习！带领学员探讨物联网的基本概念，了解智能家居设备如何改善日常生活及未来的发展挑战。

日期及时间： 2026年10月2日至10月16日 (逢星期五) 下午2:30 - 4:30 (为期3周)

上课模式： ZOOM 网上教室 IT1050CP 电绘卡通设计师 课程特色： 结合艺术与科技，教授电子绘图软件的应用，让长者发挥艺术细胞，创作出独一无二的专属卡通角色。

日期及时间： 2026年10月16日至10月30日 (逢星期五) 上午10:00 - 中午12:00 (为期3周)

上课模式： 面授 (荔景校园)

备注： 需具备基本电绘或绘画知识。 IT1051CP 微电影创作达人 课程特色： 化身大导演！了解微电影创作的基本概念，学习简单实用的拍摄手法及后期剪接技术，将动人故事化为真实影像。

日期及时间： 2026年9月30日至10月28日 (逢星期三) 下午2:30 - 4:30 (为期5周)

上课模式： 面授 (荔景校园)

备注： 需具备基本影片拍摄与剪接知识。

香港都会大学长者学苑申请资格及网上报名方法：

是次计划的课程每堂2小时，合共3堂（微电影课程为5堂），全数学费全免。为妥善分配教学资源，每位申请人于本计划（2026-2028年度）内最多可报读五个学科。

报读对象： 年满60岁或以上，并具备基本资讯及通讯科技知识的香港居民。

报名日期： 2026年8月25日下午3时起开始接受报名，额满即止。

报名方式： 本计划只接受网上报名。请透过香港都会大学LiPACE网上报名系统提交申请。

重要参考连结： 报名前请务必仔细阅读大会提供的网上报名使用手册(PDF)及学员须知(PDF)。

活动详情： 可前往长者进阶数码培训计划官方网页了解更多资讯。

资料来源：香港都会大学长者学苑 Elder Academy, HKMU

延伸阅读: 智友医社同行计划2026｜每月$150支援认知障碍长者 3类人免费申请 全港41地区中心适用