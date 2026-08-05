港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语

电话骗案手法层出不穷，近乎「日日新」，令市民不胜其烦。假冒速递公司、政府部门甚至执法机关，意图骗取市民的个人资料及金钱，都是骗徒的常用手法。不过，精明的港人并不会轻易上当，近日就有网民在社交平台Threads上分享自己反击「假顺丰」骗徒的经历，不但成功「激嬲」对方，更引发一场网民联手「玩谢」骗徒的热潮！

网民奇招反击「假冒速递」诈骗！ 1句话激嬲骗徒

骗案日新月异，但不少手法依然粗疏。近日有市民收到一则声称由「顺丰速运」发出的短讯，内容为「【顺丰速运】您好！您包裹就快到喇。请尽快联络顺丰队员：2652-48xx 预约攞件或者安排放边度。」，引诱事主回拨电话。

事主便决定将计就计，回拨该号码与骗徒周旋。他在Threads上分享道：「今次哩个扮SF（顺丰）嘅骗徒系可以打俾佢哋，大家得闲无聊嘅可以打俾佢哋玩下。」他忆述，骗徒接通电话后，便以包裹损毁为由，声称可以赔偿，并询问他包裹内的物品及价值。事主灵机一动，向对方表示自己「订左一堆电棒」，没想到骗徒听后竟恼羞成怒，在电话中不断大骂事主「傻B」。事主哭笑不得的经历，瞬间引爆网民热议。

网民联手公开骗徒电话 大揭口音、来源地

事主的帖子一出，旋即引来大量回响，不少网民大赞其做法「有谂头」，笑言「佢谂到一阵又要食电棒所以崩溃了」，更有人表示要效法，齐齐「玩Q番佢！」

更有趣的是，讨论串竟演变成一个「反诈骗情报交流区」。有付诸行动的网民回报战况，指「仲打得入，讲嘢会有回音」，亦有其他网民陆续公开自己收到的骗徒电话。其中一位「高手」更凭借与骗徒的对话，分析出其背景：「我拨过，d骗子普通话系中国西南官话口音，似云南西双版纳，临沧同德宏，对方应该系缅甸华人，系缅甸接中国果边开工。」此番「专业分析」令一众网民啧啧称奇，更有人戏称要把握机会，「听日打过去练习自己d缅甸语水平」，尽显港式幽默。

善用警方「防骗视伏器」 辨别可疑来电

市民若收到任何可疑来电或讯息，可致电警方「防骗易18222」热线求助。

虽然网民以轻松幽默的方式应对骗案，但市民切勿掉以轻心。近年电话骗案数字持续高企，为应对此情况，警方已推出「防骗视伏器」及「防骗视伏App」等工具，市民只需输入可疑的网上平台帐户、电话号码或网址，系统便会即时评估风险。截至今年5月底，该应用程式下载量已突破122万次，搜寻次数超过1458万次。

市民若收到任何可疑来电或讯息，应保持警觉，切勿随意披露个人资料。如有任何怀疑，应立即致电警方「防骗易18222」热线求助。

图片及资料来源：Threads

同场加映：移英港人住所突停水逾30小时超崩溃！紧急热线冇人听 半年前曾反映水泵怪声仅获1回应 同路人叹：其实好落后