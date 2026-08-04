移英港人住所突停水逾30小时超崩溃！紧急热线冇人听 半年前曾反映水泵怪声仅获1回应 同路人叹：其实好落后

港人移居海外需要重新适应当地生活与工作文化，特别习惯高效率的香港人或未能习惯外国人的工作效率。近日，有移英港人于社交平台分享于英国生活遇到的崩溃事，住所供水从不稳定直接变成停水，即使致电物业管理公司24小时紧急热线，「一如既往冇人听」，直到早上才有维修人员检查。楼主表示半年前已就水泵怪声投诉，惟物管的回应令她感到无奈。帖文引起网民热议，有同样移居英国的网民对此身同感受，「英国其实系好落后。」

移英港人住所突停水逾30小时超崩溃！紧急热线冇人听 曾反映水泵怪声仅获1回应

重视工作效率的香港人移居海外时，可能会不习惯当地人的工作文化，从而感到「激气」。近日，有移英港人于社交平台分享于英国生活遇到的崩溃事，表示住所供水从晚上7时开始已时有时无，她随即先储水，「起码仲有得洗手、冲厕」，岂料晚上10时竟完全停水。住客随即于类似中庭开放空间的大堂开会，大家来来去去查看水泵、聊天，「但冇人知发生咩事」。惟住客们都集中在大堂，身在家中的楼主全都听得一清二楚，令她未能好好入睡。

停水期间曾致电物业管理公司的24小时的紧急热线，但楼主不出所料「一如既往冇人听」，表示如同之前警钟于晚上误鸣，同样未能即时安排维修人员，「留言信箱仲要先警告你：『如果唔系紧急事故，会收返你钱』」。楼主同时曾于半夜电邮物管公司跟进，但没有收到任何回复，「唔会有update，唔会有解释，唔会有预计维修时间」。直到翌日早上8时终于有维修人员前往检查，但直至楼主上班前仍未恢复供水，「结果连冲个凉都冇得冲，好彩屋企仲有几支2L水，如果唔系连牙都唔洗旨意刷」。

其实楼主于半年前已投诉过水泵怪声问题，家中水管每当有水经过时都会发出极大声响，她亦因此多次请假在家开门方便检查。当时检查员表示水泵没有损坏，但因型号太旧所以发出声响，物管公司亦有回复：「必须明确指出这（更换水泵）并非可行方案，因为这需要过千镑的费用，大厦没有这笔资金。水泵本身没有故障，只是运作时噪音比其他型号较大。」物管公司当时的回应令楼主相当无奈，「然后就冇然后，所以依家咪坏晒啰个嘢！」，这次停水已经超过30小时仍未恢复供水。

同路人叹：其实好落后

对于楼主住所停水已久的遭遇，有同路人感同身受，「英国其实好落后，而家住紧个屋苑都间唔中停电，讲紧系New Build盘（新楼）」、「我都试过半年唔够停咗3次水，每次停几日到一个礼拜，整好又要检查，持续几个礼拜逢weekdays（平日）凌晨12点打后冇水，幢楼落成咗1年咋」、「租过两三年楼龄单位，每年冬天总有几日无热水，甚至无水，有次污水管爆咗浸埋地库停车场同单车房，住户年年X但发展商同管理公司零care」。

有网民认为低效率工作态度与当地工作文化有关，「本地人用爱与和平包容求其嘅工作态度，而且公司唔会有punishment（惩罚），变相鼓励所有持份者都系是X但但就得」、「咁个个都谂住工作唔洗咁上心,唔洗咁大压力丫嘛，咪咁啰」；亦有居于英国多年的网友分享经验，表示住宅单位或租屋只能听天由命，如果是自住独立屋可预先准备储水箱、过滤系统、煤气连接的备用发电机组更佳，「喺英国住最好所有嘢都有两手准备，如果需要靠人嘅话就祝你好运」。

文：RY

资料及图片来源：Threads