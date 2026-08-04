荃湾街档卖灭虫药惊见1物展药力？街坊质疑「已见放几日」惹衞生问题 网民笑：代表坚嘢

踏入雨季，家中或许会出现蛇虫鼠蚁，市面亦有不少灭虫药以供选择，坊间经常就各款灭虫药的成效作出讨论。近日，位于荃湾售卖灭虫药的街档使出奇招，展示1物以推销其灭虫药的药力，做法惹来街坊质疑衞生问题，表示「已见放几日」。不少网民都笑指：「代表坚嘢」，详情即看下文！

川龙街街档卖灭虫药出奇招 惊现1物展示药力

有街坊网民早前于社交平台发文，分享一间位于荃湾川龙街的街档，售卖灭虫药时竟以「真“小强”body 看档」。依楼主提供的照片所见，街档自诩其灭虫药为「居家灭虫神器」，能速杀所有害虫，针对蟑螂、臭虫、苍蝇、螨虫及蚂蚁等，又标榜「无色无味，人畜无害」。在摊档摆放的宣传品上，竟惊现逾5只蟑螂尸体，似是有意用作展示灭虫药的药力。楼主指出，用作展示的蟑螂尸体「已见放几日」，更质疑档贩「有衞生常识吗？」

网民更关心灭虫药效能 力证「喷完全屋小强大部分死亡」

即使楼主对于川龙街街档，以蟑螂尸体推销灭虫药的手法质疑「有衞生常识吗？」，惟不少网民反而对其药力的强弱更感兴趣，「代表坚野（嘢）」、「有冇人用过呢？系咪真系掂？」有人则指曾入手该灭虫药，「喷完全屋小强大部分死亡」，又承诺代楼主「同店员谈小强衞生问题」。



文：TF

资料及图片来源：荃湾、新区、大窝口、葵涌、青衣民生资讯群组@facebook