80后返夜更保安仅2日想转工？ 职责打钟巡楼+报更 返工遇1情况「想返日头」 网民劝：做落OK就唔好四围走

过往任职保安多为中年人士，不过保安入职门槛较相对低，故此成为失业人士或年轻人转职的选择，近年新入职保安亦渐趋年轻化。最近，一位失业2个月的80后重投职场，新工任职夜更8码保安（即8小时工作），惟返工2日遇上1情况令他已经想转工，「我估会继续揾工，揾份返日头」，有网民力劝宜先按兵不动：「做落OK就唔好四围走了」。

80后返夜更保安仅2日想转工？ 职责打钟巡楼+报更 返工遇1情况「想返日头」

根据「保安及护衞管理委员会」的记录，2025年就有超过2700位18-20岁的年轻人持有有效许可证，可反映入职保安人士渐趋年轻化。最近，一位失业2个月的80后过往未有保安经验，抱住不妨一试的心态应征保安，「估唔到会即刻请咗我，返夜更8码（即8小时工作）。楼主第一晚返新工由由同事教导打钟巡楼，之后每隔2小时由收到控制室电话「打嚟报更」，第二晚便开始独自自巡楼打钟，长夜漫漫没太多工作量，大多时间为「等报更」。楼主透露未有遇到奇难杂症，目前负责「座头」岗位，工作沉闷，「半夜劲想恰眼瞓，我估会继续揾工，揾份返日头」。

网民劝：做落OK就唔好四围走

对于楼主想转工的决定，有网民劝一动不如一静，「做落ok就唔好四围走了，去到第二度又未必做得长」、「日头劝你唔好返，啲人癫嘅，好多痴线客」。有同行的网民表示夜更保安工作较安静及自由，「夜更系冇乜嘢做，只系返夜更好难就时间」、「咁爽想点？」、「夜更大部份都系咁做」、「我反而想返夜晚」、「夜晚可以睇波！」；也有人羡慕楼主能找到夜更8码保安工作，惟人工相对较低，「8码咁正，我揾唔到夜更8码」、「8码好低人工㖞，楼主同意人工低，但目前仍想保持工作，「费事喺屋企无所事事，越嚟越颓」。

文：RY

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