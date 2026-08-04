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网民热议「香港老人终活定律」 倡趁早断舍离身外物+处理身后事 网民直呼清醒：唔好走后麻烦啲后生

生活百科
更新时间：13:32 2026-08-04 HKT
发布时间：13:32 2026-08-04 HKT

随著人口老化问题日益显著，不少港人开始关注并讨论如何妥善规划人生后半场。有网民日前分享个人观察与经验，列出一套涵盖 40 岁至 80 岁的「香港老人终活定律」，提倡提早断舍离并处理身后事，引起网络热烈讨论，不少人直呼「清醒」：「趁有体力时自行清理杂物，唔好留低一大杂物麻烦啲后生。」

网民热议「香港老人终活定律」 提倡趁早断舍离身外物+处理身后事

有网民日前分享个人观察与经验，列出一套涵盖 40 岁至 80 岁的「香港老人终活定律」，提倡提早断舍离并处理身后事，引起网络热烈讨论。（图片来源：《亲爱的备忘》剧照）
有网民日前分享个人观察与经验，列出一套涵盖 40 岁至 80 岁的「香港老人终活定律」，提倡提早断舍离并处理身后事，引起网络热烈讨论。（图片来源：《亲爱的备忘》剧照）

事缘，有网民在社交平台上分享个人经历与观察，整理出一套涵盖健康、财务、居住及物品处置的「终活」（意指为人生终局作准备）清单，旨在倡导及早规划人生，减轻后辈的照顾与善后压力。事主按年龄层详列了各阶段的应对策略。事主建议，港人由 40 岁起便应写下生死档案，讲明「抢救与否、葬礼形式」；至 50 岁进行断舍离，「衣物只留两季，书只留最爱10本」；55 岁则需学习电子支付与电子病历。随著年岁渐长，事主提倡 65 岁时将收藏品「能卖卖能送送」，70 岁搬至交通便利或邻近医院的地方，75 岁时将身份证、遗嘱及保险单等重要文件「全放一个红色文件袋，写『紧急打开』，摆玄关」，直到 80 岁则「每天试一次平安钟，确保子女电话畅通」。

对于为何要及早整理物品，事主形容：「你最舍不得的宝贝，你走后7–14日内多数被当垃圾清走。那些很值钱的旧股票、旧首饰，儿女多半看不懂、最后还是丢。」根据事主的描述，许多长者视为珍宝的旧物件，下一代未必懂其价值，最终恐难逃被扔掉的命运：「倒不如你还有气力的时候，亲手送给真正欣赏的人，或卖掉请自己吃顿好的。」事主最后总结：「我们空手来，也空手走。真正陪你到最后的，从来不是物件，而是你有没有把麻烦处理干净，有没有让爱你的人轻松一点」、「把烂摊子自己收拾好，就是留给儿女最干净、最贵重的爱。」

网民直呼清醒：唔好走后麻烦啲后生

帖文引起网民热烈讨论，不少人对此表示赞同，认同「趁有体力时自行清理杂物，唔好留低一大杂物麻烦啲后生」、「最近先听两位60岁嘅人 讲类似嘅野，人走后后下一堆野比子女，子女当垃圾一嘢清理，不如定期早早准备。」亦有人指则出：「大致同意，除了72岁那项：不会那年纪才去买医疗保险」、「医疗保险55岁前要买好，比较平，早买早享受」、「72 岁先买医疗保险，边个保你？」

不过亦有人提出不同看法：「咁做人真的开心，有意思？」、「不要忘了，有时侯子女也需要透过清理父母遗留下的『麻烦』来追溯一下他们的人生轨迹，怀念他们的点滴，如果你深爱他们的话。」

来源：Threads

文：M

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