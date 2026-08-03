洗衫加柔顺剂非万能? 电器商BBE提醒2类衣物切忌用 用后随时「闷出汗臭味」 网民：啲衫好似好难干咁

洗衣是日常家务的必备环节，不少市民为了令衣物散发芳香及保持顺滑，都会习惯在洗衣时加入柔顺剂。近日，本地连锁电器商BBE在社交平台上发布了一则关于正确使用柔顺剂的帖文，详细拆解了柔顺剂的运作原理及其对特定衣物可能造成的负面影响，同时引发了部分网民对于柔顺剂残留问题的担忧。

柔顺剂洗衫「洗完又香又柔软」？ 商家反揭并非适用所有衣物

本地连锁电器商BBE近日在网上平台分享洗衣的实用资讯，帖文指出许多消费者在使用此类产品后会「觉得洗完又香又柔软」，但实际上这只是一种表面的触感改变，柔顺剂并非万能，甚至会对特定材质的衣物造成损害。

柔顺剂油膜堵塞致「排汗衫变成唔排汗」

根据BBE的帖文描述，柔顺剂的运作原理主要是「喺衣物表面上一层微小嘅『油性保护膜』令到纤维平滑」。这意味著柔顺剂实质上是利用油脂类物质包覆衣物纤维。该商户警告，一旦在清洗特定物料时过量使用，这层人造油膜就会「塞晒啲纤维孔」。他们进一步解释这种堵塞所带来的具体后果，指出这会导致「条毛巾越洗越唔吸水」，甚至令原本具有透气功能的「排汗衫变成唔排汗 甚至仲容易闷出汗臭味」，直接破坏了功能性衣物的原本用途。

网民：啲衫好似好难干咁

对此，有网民在留言区分享了个人经验，表示自己坚决不用柔顺剂，原因除了家人对化学香气敏感外，更直指「啲衫好似好难干咁」，这反映出柔顺剂留下的油膜确有可能阻碍水分蒸发，影响衣物日常晾干的效率。

消委会: 经阻燃处理衣物忌用

此外，翻查香港消费者委员会于2021年发布的相关资料，进一步解释了柔顺剂的化学作用。消委会指出，柔顺剂的主要成分为季铵盐，其作用犹如护发素，透过在衣物表面形成润滑薄膜来降低纤维间的磨擦力。然而，消委会亦发出明确警告，除了会影响棉质毛巾的吸水力及防水透气风褛的功能外，市民更需特别留意「经阻燃处理的衣物」（如儿童睡衣）也绝对不宜使用柔顺剂。消委会解释，因为这层化学薄膜有机会令衣物的防火能力下降，从而失去原有的保护作用。

资料来源：bbe.hk、消委会

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