移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：出去见识先知原本已好好

从土生土长的地方移民到海外另一国度，可能会未能适应当地的文化或工作环境，引起一种「思乡」情怀。最近一位居于加拿大的港人于网上发文，感慨到当地工作10年后，感慨「反而更加感受到香港嘅好」，认为当地做事效率低及治安差，更分享就连当地人都苦呻国家越来越退步，「但又无嘢可以做到」，想离开亦不知如何是好。帖文引起网民热议，有人认为每个地方都有优点也有缺点，慨叹「离开先识返转头望」、「睇吓你重视啲咩」。

移加港人感慨「感受到香港嘅好」？当地人4点苦呻「无希望」都想走

最近一位居于加拿大的港人于网上发文，感慨到当地工作10年后，感慨「反而更加感受到香港嘅好」，认为当地人做事效率低且治安差，回望从小到大认为香港有效率，以及晚上能安心外出为理所当然，但原来世界很大。楼主分享公司大多为加拿大本地人，最近有同事经香港转机到日本、越南旅行后，「比亚洲嘅发展同效率震惊，佢一直以为亚洲比较落后，原来咁繁华，尤其佢狂赞香港机场」。

楼主与当地人聊天时发现就连当地人都不满加拿大，认为大环境对想努力向上的人不公平、生活成本高、治安差、整个国家越来越退步，但他们表示身为加拿大人，「Where can I go（我可以去哪里）」，令楼主感叹：「佢哋都渴望跳出去，只系唔知可以用咩途径」。楼主补充当地「免费」公共服务来自于重税收，看似是不用钱，但实为市民早已为此「埋单」，加上有部份港人带住大笔积蓄到当地，以低收入享受福利再指责年轻人只懂埋怨并不感恩。惟楼主认为当地力争上游的年轻人交重税，来成就他人所谓的「Benefits」（福利），「加拿大嘅体制比咗几多机会去想努力向上嘅人，大家都心知肚明」。

网民叹：出去见识先知原本已好好

帖文引起网民热议，有人认为香港的高效率建立于他人的付出与牺牲，并以打风后解除风球为例，「转个头大家就可以返工，城市恢复运作，系因为有人喺打风时已默默准备好，套落各行各业就系有好多人默默地轮更、返极长工时，我唔知加拿大可以点变好，作为普通人只想尽快揾到个避风塘尽早上岸，以自己喜爱嘅方式生活」。有网民表示所有事情都是一个整体，想要做事高效率就要接受工时长、少假期、有压力，「同样地，你接受得税率低，就预咗好多公共服务都系要自己另外再俾钱」。

有同样居于加拿大的网民认为楼主所言，当地确是越来越走下坡，「当地同事都不满呢度啲人懒，公共服务无效率，治安大不如前，有同事去完越南同泰国，慨叹当地人做嘢爽手，话加拿大将来无希望」、「整个国家确实无动力，全靠税收，治安差咗好多，接收难民又无能力处理，如果后生想有好发展真系要外闯」、「加拿大好多嘢十年如一日无进步，治安越来越差，仲多咗新移民」。

不过有网友直言每个地方都有优劣，难以比较哪个地方更好，「每个地方都有好有唔好，好难比较」、「每个人都X紧自己住嘅地方，要数缺点，每个地方都有」；有人批评楼主一面倒不满加拿大，但有网友助楼主解释，认为就连加拿大人亦不满国家想离开，「等于话两个地方都唔完美，只不过你要离开先睇得清楚，真心钟意一个地方，而系想佢变得更好」。

文：RY

资料及图片来源：Threads