医管局门诊预约新安排｜家庭医学诊所8.15起须使用有来电显示预约！附手机及固网设定教学

家庭医学诊所预约新制｜为进一步加强保障病人的个人资料及私隐，医院管理局宣布由8月15日（六）起，医管局辖下的家庭医学诊所将实施预约新安排，电话预约系统将只接受使用「有来电显示号码」的电话预约。若市民习惯隐藏电话号码，请务必留意以下新安排及设定教学，以免延误诊症。

医管局家庭医学诊所新安排！8.15起仅接受「有来电显示号码」预约

医管局家庭医学诊所新安排！8.15起只接受有来电显示预约

现时，病人在使用电话预约系统时，需要输入身份证号码及出生年份等个人资料作核实。医管局是次更新系统并要求显示来电号码，主要是为了加强私隐保障及打击滥用，不仅让系统能准确记录每个预约电话的来源，以便在需要时进一步核实预约病人的资料；同时能有效防止不法份子利用无来电显示的电话冒认病人预约，从而防范诈骗及滥用医疗服务的情况。

系统更新后，若病人使用没有来电显示的电话致电，系统会自动播放录音，提示病人必须转用有来电显示的号码再次致电。

长期病患者预约覆诊流程不变

这项新安排主要针对需要预约偶发性疾病服务的病人，至于其他类别的病人则有不同的处理方式。对于需要定期覆诊的长期病患者而言，其预约流程将维持不变；每次完成覆诊后，诊所会直接根据病人的临床需要，为其安排下一次的覆诊时间，因此病人毋须另行致电预约。

另一方面，从未于医管局登记的新症病人亦须留意，由于电话预约服务仅限已登记人士使用，新症病人必须先带备身份证明文件正本，亲身前往任何一间家庭医学诊所完成首次登记程序，待核实个人资料后，日后方可正式使用电话预约系统。

智能手机及固网电话如何开启来电显示？

如果市民平时设定了隐藏来电显示，在致电诊所预约前，可根据以下步骤更改设定：

手提电话（智能手机）用户 在致电前进入手机的「设定」页面，重新启动「显示我的来电号码」功能。

固网电话用户 单次显示号码：在致电诊所预约热线前，先在电话按 1 3 5 7，即可在该次通话中单次显示您的电话号码。 永久取消隐藏：直接联络您的电讯服务供应商，安排取消「完全停止示号」功能。



医管局手机App 「HA Go」预约更方便

医管局手机App 「HA Go」预约门诊更方便

除了传统的电话预约外，医管局强烈鼓励市民下载并使用医管局官方的流动应用程式 「HA Go」。透过App内的「预约家庭医学诊所」功能，市民可以随时随地查阅诊所名额并进行预约，流程比电话系统更加直观、方便且快捷，同时免却了电话设定的烦恼。

资料来源：医院管理局 Hospital Authority