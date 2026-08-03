政府工物流署招请校对职位！顶薪可达$3万 纠正送印前错处/备存校对稿件/轮班工作 DSE学历+零经验可申请
更新时间：16:17 2026-08-03 HKT
发布时间：16:17 2026-08-03 HKT
发布时间：16:17 2026-08-03 HKT
政府工待遇优厚且相对稳定，故此一直被称为「铁饭碗」。最近，政府物流服务署有公务员职位空缺，正在开放招请「校对」一职。此校对工作入职门槛不高，要纠正送印前错处、备存校对稿件，不过须轮班工作，拥有DSE学历即可申请，顶薪可达$3万，即睇招聘详情！
政府工物流署招请校对职位！顶薪可达$3万 纠正送印前错处/须轮班工作
根据招聘公告的描述，「校对」职责主要进行校对工作，确保印制前识别错处并加以纠正，同时需要备存收到及交出的校对稿件，工作须轮班及在有需时逾时工作。申请人须通过技能测试，获取录的申请人通常按公务员试用条款受聘3年，通过试用期限后，或可获考虑按当时适用的长期聘用条款聘用。校对职位起薪为总薪级表第3点，月薪为$17,545，最高可至总薪级表第12点，即每月薪资为$30,595。
DSE学历+零经验可申请
至于入职要求门槛不高，申请人须于DSE中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等学历，同时须于《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩，如申请人在申请公务员职位时仍未曾参加相关的《基本法及香港国安法》测试，或未曾在相关的《基本法及香港国安法》测试考获及格成绩，仍可作出申请，申请人会被安排在招聘过程中参加相关测试。
申请人如获邀参加面试或技能测试，通常会于截止申请日期后约10至12个星期内收到通知。如遇到申请人数众多或其他特殊情况，可能需时稍长。如申请人未获参加面试或技能测试，则可视作经已落选。
政府物流服务署「校对」职位详情
入职条件：
- (a)在香港中学文凭考试中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等学历；或
(b)在香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第2级／E级或以上成绩，或具同等学历；
- 符合语文能力的要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等学历；以及
- 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩
- *政府在聘任公务员时，2007年前的香港中学会考中国语文科和英国语文科（课程乙）C级及E级的成绩，会分别被视为等同2007年或之后香港中学会考中国语文科和英国语文科第3级和第2级成绩
职责：
- 进行校对工作，确保在印制前识别错处并加以纠正
- 备存收到和交出的校对稿件
- 校对须轮班工作及在有需要时逾时工作
聘用条款：
- 获取录的申请人通常会按公务员试用条款受聘三年，通过试用关限后或可获考虑按当时适用的长期聘用条款聘用
申请手续：
- 截止申请日期：8月13日23:59:00
- 申请方法：透过公务员事务局的G.F.340网上申请系统（http://www.csb.gov.hk）作网上申请
- *持有本港以外学府╱非香港考试及评核局颁授的学历人士亦可申请，惟其学历必须经过评审以确定是否与职位所要求的本地学历水平相若。有关申请人须于2026年8月20日或之前，把有关当局所签发的文凭／证书、修业成绩表及列明有关课程授课形式（例如全日制／兼读制、在当地院校授课／遥距授课等）的证明文件副本，电邮至[email protected]。请在电邮标题中注明「申请校对职位」，并在电邮及各证明文件副本上注明网上申请编号
文：RY
资料及图片来源：政府物流服务署
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