司机自夸「揸的士」3大好处 入职仅1个月生活开支即大悭6成？ 网民：要顾客人感受够自律

近年，不少的士车主指经营困难，不过日前有的士司机于网上发文，大赞当的士司机的3大好处。楼主称自己入行当的士司机仅1个月，生活开支竟能大减6成，扬言「辛苦工作为左（咗）就系六七十岁后，可以享受类似咁既（嘅）休闲宁静生活，原来揸的士已经可以做到」，有网民则向楼主告诫：「要顾客人感受够自律」，详情即看下文！

大屿山的士司机赞「揸的士」3大好处 生活开支大悭6成

一位于大屿山从事的士行业的职业司机日前于Threads发文，列出3点大赞「揸的士真系好X正」。楼主表示的士司机可以每天早上「慢慢食早餐」，打趣指「睇住旁边啲西装友赶头赶命，自己懒懒闲喺的士站等人过嚟开门」。当每日接载约10名客人后，便可到机场「排场训（瞓）觉」，等客期间可以看剧、看电影，「又有冷气，呢个世界大把免费娱乐」。楼主分享的士司机由于需长时间在车厢工作，因此体力消耗不多，午餐可选择「10蚊两个包」或吃麦皮即可解决，变相可以悭钱。

楼主认为，当的士司机后能节省到不少生活成本，平常下班回家吃饭或尽可能「自己煮」，计算下来入行1个月扣除必要开支后，总支出只占「大概比平时返工四成左右」，生活成本大减6成。楼主感慨「辛苦工作为左（咗）就系六七十岁后，可以享受类似咁既（嘅）休闲宁静生活，原来揸的士已经可以做到，人生真系可笑」。

网民认同「揸的士最好就系自由」 吁生活自律/顾客人感受

楼主的帖文引来不少网民留言，有人表示「想入行」，理解从事的士司机于生活上的自由度及灵活性，「自己开心最紧要」、「揸的士最好就系自由」。不少网民忠告楼主久坐要定时伸展筋骨，「记得落车做下运动，郁下啲手脚」，亦有人告提醒要顾及客人感受及自由生活讲求自律，「千祈唔好喺车食烟，好冇品，顾客人感受」、「揸的士嘅压力通常系自己畀自己嘅」。

文：TF

资料及图片来源：Threads