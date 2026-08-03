网民热议村屋先系最好住！？地方大/火灾容易逃生 过来人以4大原因劝退

村屋虽然能提供宽敞的空间与相对宁静的环境，但在应对突发家居事故及日常交通配套上仍有一定局限。近日，有网民在讨论区分享居住在村屋的好坏，探讨村屋是否「最好住」。不过，一众网民就以四大原因「劝退」，当中更有过来人分享深夜突发水浸的惨痛经历。

讨论区热议村屋先系最好住！？空间宽敞、地理位置非尽是荒郊

日前，有网民在讨论区上发帖探讨「觉唔觉得村屋先系最好住」。他列举了村屋空间宽敞、有地下或天台活动空间，以及发生火灾容易逃生等好处，更进一步补充，其实许多村屋的地理位置并不隔涉，附近往往有私楼群及完善的交通网络，例如荃湾及屯门一带的村屋便相当便利，只有居住在真正乡郊地段的人，才必须依赖私家车出入。

4大原因劝退住村屋 过来人分享突发意外成噩梦

这番见解随即引来大批网民反驳，并总结出四大「劝退」原因。首先是交通及生活配套不便，例如位置「偏僻」、「离港铁站远」，甚至「外卖送到嚟都冻」；其次是环境卫生问题，网民直指「多蛇虫鼠蚁」；第三是人际及社区隐患，包括潜在的「黑社会管理」、「放石阻人出车」及「邻居之间好多是非」。最后，则是面对突发事故时往往孤立无援。

就著突发事故的隐忧，有曾居住村屋的网民分享了一次惨痛的家居意外。事主忆述，某天凌晨两点家中突然发生水管爆裂，涌出的食水瞬间令整间屋陷入水浸状态，屋内绝大部分物品亦因此报销。面对这场突如其来的灾难，他坦言当时感到极度徬徨无助，加上身处村屋环境，在三更半夜要寻求他人协助更是难上加难。经历这次惨痛教训后，原本有意购入村屋置业的他彻底打消了念头，无奈坦言「最尾都系选择住返私楼算数」。

网民反撑：泊车平到笑

不过，有网民对事主的遭遇不以为然，反驳指「私楼都会爆水喉」，认为只要「有基本常识」，遇到突发情况懂得「关总掣就得」。另一方面，仍有不少支持村屋的网民为其平反，大赞村屋「空气好」、「泊车平到笑」，并表示交通不便等问题皆可透过「揸车解决」，更直言「住市区一落楼周围都系人见到都唔开胃」，认为村屋的宁静环境是市区无法比拟的。

资料来源：LIHKG