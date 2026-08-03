IKEA进军天水围？！2大线索疑开新分店 网民分析选址最大机会系......

宜家家居（IKEA）一直深受港人欢迎，目前在全港设有十个据点，近年亦在屯门区开设限定店，但却一直未有踏足天水围区。不过，近日网上就热烈流传IKEA进军天水围的消息！事关有眼尖网民发现两大蛛丝马迹，引发街坊疯狂分析新店的潜在选址，当中不少人最关心的竟然不是家私，而是直言：「有美食站就好」！

IKEA天水围开新店？ 招聘广告泄露玄机

宜家家居（IKEA）一直深受港人欢迎。 (官网图片)

有网民发现IKEA正招募「分店短期合约员工」，而工作地点明确标示为「天水围」。

第一大线索来自一则招聘广告。有网民发现IKEA正招募「分店短期合约员工」，而工作地点明确标示为「天水围」。消息一出，随即引发网民热烈讨论。起初，大家对选址众说纷纭，有人猜测是「银座地牢」，亦有人指「似系银座，不过唔知会系汇丰下面定湘川沪隔离𠮶一抽吉舖呢」，甚至有人听闻是「天泽商场」或「天耀百佳隔离」。

不过，有网民一针见血地指出天水围舖位面积普遍较细：「即使银座百佳个位成层畀晒佢，对IKEA嚟讲都系细，太细间唔好行」，担心新店会像屯门分店一样「得一忽仔咁细」、「一岩一忽」。

网民疯狂「估舖位」 真实选址曝光？

有街坊爆料，IKEA 疑似会进驻天水围+WOO嘉湖二期地下商场的中庭位置。

网民对IKEA选址相当好奇，第二大线索亦随之出现。先有网民亲身爆料：「嘉湖呀，之前去见工佢同我讲。」另一边厢，更有街坊在天水围+WOO嘉湖二期地下商场的中庭位置，疑似目击开期间限定店的准备工作。这个发现令IKEA进驻天水围嘉湖的传闻更加甚嚣尘上。

然而，当发现位置是商场中庭后，网民的心情却经历了起伏。结合「短期合约」的招聘条件，网民纷纷化身分析师，认为这极大可能只是一间Pop-up Store（快闪店）或「散货场」，旨在「试水温」。对于不少期待边行边食的街坊来说，这个安排令他们「有啲失望」、「天堂跌落地狱嘅感觉」。有网民直指：「天水围的IKEA系呢个位，即系短期租啦」、「呢个位最多摆2，3个月，应该唔会做小食档」。不过，亦有人抱持乐观态度，希望品牌能效法屯门分店的发展模式：「希望好似屯门咁，做做吓再加小食档！」究竟天水围的IKEA最终会以什么面貌示人，一众大西北街坊拭目以待。



图片及资料来源：moovup、tiramisuchan0103@Threads

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