港人月入$2.8万「极限自律」7年储逾百万 戒外食/旅行呻生活仅「冇变穷」 网民：悭钱唔一定可以致富

在物价高涨的现代社会，打工仔每月储蓄多少才会安心？近日，有港人在社交平台上发文，指自己过去7年每月入息$2.8万，在「极限自律」的情况下成功储蓄逾百万，但却因通货膨胀，发现「笔钱而家嘅购买力，已经缩水咗」，苦呻自己牺牲生活质素只换来「冇变穷」 ，遂产生疑问：「悭钱真系可以致富？」即看下文了解详情。

港人月入$2.8万「极限自律」7年储逾百万 戒外食/旅行呻生活仅「冇变穷」

近日，有港人在Threads上发文，指自己过去7年月入$2.8万，为有效地储更多钱，他将生活费「死死压到$9,000以内」，「唔出街食、唔旅行、唔买新衫、唔坐的士、连咖啡都自己冲」，最终成功在7年间储到$115万。

然而，经楼主细算后发现，「呢笔钱而家嘅购买力，其实已经缩水咗。」在通货膨胀下，「食咗（资金）接近20%，而我放喺银行嘅利息，基本可以当冇。」换言之，楼主牺牲了整整7年的生活质素，结果只是「冇变穷」，距离真正的「致富」仍遥遥无期。楼主表示，反观身边「敢借钱、敢投资、甚至敢杠杆嘅人」，资产反而远超自己，让他不禁怀疑：「悭钱真系可以致富？」

网民：悭钱唔一定可以致富

帖文引起网民热议，有网民安慰楼主，「起码都叫储到过百万，如果当初冇储洗晒，现在一蚊都冇，唔好话蚀通胀就连钱都冇」、「储钱唔系冇用，你冇储第一桶金，点做到钱揾钱」、「七年储到一百万已经好富有，师兄，我觉得你好叻㖞。」

也有网民指出，事主的错误不在于「悭钱」，而在于「只储不投」，「置富要悭钱，悭钱唔一定可以置富」、「咁系因为你悭完啲钱唔投资」、「开始谂下点投资，正常储到廿万都应该要开始投资」、「投资可以致富，但唔好掂杠杆，喺认知范围以外嘅钱，就算侥幸赚到都好快输返。」

图片及资料来源：Threads

文：Y