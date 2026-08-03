八达通闲置8年惨遭扣走$90！网民传授1招免扣钱退卡 官方拆解背后机制...

近日，一名内地旅客来港时经历一场「八达通扣钱惊魂」，其八达通因长达8年没有使用，在港铁客务中心查阅时竟被扣除了高达$90的行政费，令事主大感无奈，更引发大众热烈讨论如何利用手机八达通App免扣费退卡的实用招数。

八达通闲置8年 内地旅客惨被扣$90行政费

八达通闲置8年 内地旅客惨被扣$90行政费

该名内地旅客以「八达通一直忘记用也没退」为题，在小红书上分享自己持有一张实体八达通卡，但因长期未有访港而被闲置在家中。直到最近访港查阅状态时，赫然发现由于长达8年没有使用，到港铁客务中心办理手续时被扣了额外的行政费。

网民传授1招全额退卡免手续费

他进一步了解到，原来若3年没有使用八达通，便会被扣取$15的费用；若时间长达8年，则会扣取高达$90的费用。帖文引来大批热心网民留言回应，更有网民分享避免被扣钱的方法，他指出若八达通「三年没用，用APP可以免费启动」。

另外，亦有过来人分享自身成功退款的经验，表示「我自己先用手机启动了，再去退无扣钱，余额同押金都退了」，教导大众只要先透过手机应用程式重新启动八达通，随后再办理退卡手续，便能避开扣除费用的陷阱。

官方拆解八达通扣费机制 3方法重新启动

用户可透过八达通App、八达通服务站或港铁客务中心，重新启动不常用八达通并持续使用

翻查八达通官方资料，于2017年10月1日或之后发出的租用版成人八达通，若三年内并无增值或作支付用途，便会成为「不常用八达通」。届时，$15的行政费将会每年从该卡的余额及按金中扣除，直到扣完为止，随后该卡将会被注销。不过，这项收费不适用于小童、长者、附有残疾人士及学生优惠的个人八达通等类别。

官方建议，用户可透过八达通App、八达通服务站或港铁客务中心，重新启动不常用八达通并持续使用；若不需保留，则可在重新启动后办理退款，取回按金及余额。

4招避开「不常用八达通」行政费

随时透过八达通App、官方网站或实体服务站，检查卡片是否已闲置过久。 若卡片尚未过期，只要确保距离上次增值或消费「不足三年」，继续使用即可免扣钱。 若八达通已变成「不常用」状态（或面临扣费），请带同卡片前往港铁客务中心或八达通服务站重新启动。 如果确定以后不再使用该卡，可在重新启动后直接办理注销手续，彻底取回按金及剩余金额。

资料来源：银美丽＠小红书、八达通