IKEA熟睡瞓醒无咗对鞋！男子除鞋试床疑遭踢走鞋 导演吴炜伦直击：赤脚好阴功

逛宜家家居（IKEA）时，不时会发现有部份顾客将陈列梳化和睡床当作自己家，随便「试睡」休息，让真正想买家私的客人无奈至极。曾执导电影《毒舌大状》、《夜王》的香港导演吴炜伦，近日就在社交平台分享了一则在IKEA发生的奇人奇事。一名男子脱鞋躺在展示床上熟睡，醒来后却发现鞋子不翼而飞，疑被看不过眼的途人踢走，引发大批网民热烈讨论。

IKEA男子试床熟睡 瞓醒惨要「赤脚」走

导演吴炜伦日前在 IKEA 直击一男子脱鞋试床熟睡，其后不见了鞋。 （jacckng＠Threads图片）

导演吴炜伦日前发文指，平时在IKEA想请占用梳化的人让座，经常遭受白眼甚至被骂。然而，他当日却目击乱象「进化」。一名穿短裤的男子脱下鞋子，整个人躺在陈列床上玩手机，仿佛置身自己房间一样，之后更真的进入熟睡状态，「个样都瞓得几安详」。

戏剧性的一幕随即发生，吴炜伦形容有位「好无良」的人，将该名男子的鞋子远远踢走。结果该男子睡醒后发现无鞋可穿，只能赤脚四处寻找。吴导打趣地写道：「今日又落雨又盛，行出去对脚湿dep dep咁，又污糟，黑鼆鼆咁，真系好惨，人神共愤。」他亦附上一张相片，相中只见该名男子赤脚站在地上，身旁疑似站着一位穿IKEA黄色制服的职员。吴导随后转战MUJI想试坐椅子，同样遇到被占用的情况，令他相当无奈。

网民一面倒叫好？ 怒斥「文化大倒退」

有不少网民纷纷留言分享自己遇到相类似的情况。 (网上图片)

有网民痛批IKEA陈列品被乱坐的情况，「简直系文化大倒退」。 (网上图片)

贴文发布短短半日，已吸引数千人赞好及关注。对于该男子的遭遇，网民不但没有同情，反而一面倒大赞踢鞋的人做得好，纷纷留言：「踢鞋𠮶位师兄师姐好波，好人一生平安」、「俾著我会留一只俾佢」。

事件亦引起大众对「占领家私」行为的共鸣与讨伐。不少人抱怨真正想选购家私时，却要看占用者的面色，直斥这类行为影响市容：「唔知点解讲极闹极现实里头去亲IKEA都系有人坐喺度唔郁。」更有网民慨叹，现在不论是老人家、年轻人，抑或带小孩的父母，都把陈列品当成自己家及游乐场，痛批「简直系文化大倒退」、「视觉上看到一阵『臭味』，连试坐都不想了」。

网民分享IKEA分店奇招 噪音轰炸赶客？

面对这类「试床族」，究竟店方有何对策？有网民分享指，沙田IKEA的职员相当尽责，见到有人闭眼停留便会上前提醒「不能睡觉」。另外，有网民透露各分店疑似引入了不同「奇招」应对：例如尖沙咀分店会不断播放广播呼吁客人起身；大埔超级城分店更需要职员亲自站岗。最特别的是有指尖沙咀店更会将重灾区房间的电视音量调大，播放音效忽大忽小的广告，怀疑是用作驱赶占用者的「新手法」。



图片及资料来源：jacckng＠Threads