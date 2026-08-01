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AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵

生活百科
更新时间：10:51 2026-08-01 HKT
发布时间：10:51 2026-08-01 HKT

AEON $12店降价｜香港AEON旗下的「Living Plaza」及「Daiso Japan」宣布于8月1日起，全面下调原价200日圆或以上之商品价格。此举连同两大品牌年内关闭四间分店的业务重组消息，反映出本地零售商在面对日圆疲弱及大众消费模式转变时，正积极寻求出路。

AEON旗下$12店8月起下调价格 高价商品降至9算

昨日（31日），AEON集团旗下平价家品商店「Living PLAZA」及「DAISO」宣布将调整商品价格，由8月1日起全面下调200日圆或以上生活杂货、食品及文具精品等的价格。除150日圆及250日圆的商品外，其他相关货品定价将下调至约9算水平，较原价便宜港币$5至$20不等。

在价格下调的背后，$12店的业务板块亦出现收缩，今年内已有四间分店先后结业，包括即将关门的荃湾丽城店，以及屯门兆禧店、葵涌石篱店、坑口南丰广场店；与此同时，集团旗下另一品牌「Mono Mono」却选择逆市扩张，陆续在各区开设分店。

AEON「Living PLAZA」、「DAISO」调整后的新价格：

日圆价格(円) 香港原价($) 新价格！
150円 $20 $20
200円 $25 $20
250円 $35 $30
300円 $35 $30
400円 $50 $40
500円 $60 $50
600円 $60 $50
700円 $70 $60
800円 $80 $70
900円 $90 $80
1000円 $100 $90
1200円 $120 $100

*包装上未有标示以港币($)或日圆(円)价钱的货品：$12

网民反应两极：留返日本买vs体谅营运成本高

对于是次价格调整及定价策略，网民的反应相当两极。有网民对于基本$12的定价维持不变感到失望。受日圆汇率影响，不少网民坦言宁愿留待外游时才消费，纷纷表示「我都系去返日本先买」，甚至认为「大家都系会讲去日本先买啦」。

另一方面，亦有网民从商业角度出发，理解在香港经营实体零售业所面对的庞大成本压力，为店方平反指「原来运过嚟唔使钱嘅，灯油火蜡唔使钱嘅」、「香港租金真系太贵，就算来货平，售价都要set咁高先围到皮...」，除了昂贵的舖租外，香港的人工成本亦不容忽视。

同为$12店 Living PLAZA与DAISO有甚么分别？

「Living PLAZA」及「DAISO」虽同为AEON集团旗下的平价生活百货，且大部分商品均以$12发售，但两者的市场定位略有不同。「Living PLAZA」属于AEON的自家品牌，主力提供各类高实用性的日常家居杂货，满足市民基本所需；至于「DAISO」，则是永旺（香港）百货于2021年与日本「株式会社大创产业」达成长期特许经营协议后正式引入香港的品牌，货品种类不仅更为广泛，更以紧贴日本最新潮流的精美商品作招徕，为顾客带来更多元化的日式购物体验。

资料来源：Daiso Hong Kong

同场加映：AEON $12店荃湾丽城分店结业！全场半价$6起清货 年执4间引热议：系咪转型？

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