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动漫节长者Cosplay吸万人赞好！60+恋柱5日自制剑套/婆婆芙莉莲真白发 最老Coser保持热血有原因「年龄只是一个数字」

生活百科
更新时间：10:00 2026-08-01 HKT
发布时间：10:00 2026-08-01 HKT

第27届香港动漫电玩节（ACGHK）早前圆满落幕，会场中除了青春活力的年轻Coser（参与 ⁠Cosplay 角色扮演活动的人），今年更出现一道独特风景—— 一群银发 Cosplayer 盛装登场，其专业用心的打扮，旋即成为全场焦点，在网络上引发万人赞好！

银发Coser团现身动漫节 万人赞好：今届最靓大合照

活动期间，有网民于社交平台Threads上载了一张这班长者Coser的合照。照片中，一众银发Coser于会场一字排开，气势磅礴。站在前排的婆婆化身《葬送的芙莉莲》，顶著一头还原角色的白发，手持标志性红色法杖，神韵十足；旁边的《鬼灭之刃》「恋柱」戴上粉绿双色假发，手执亲制长剑，英姿飒爽；还有服饰精致华丽的《原神》云堇、英气勃勃的《神奇女侠》以及《百变小樱》等。他们全套武装上阵，从服装到道具都极为考究，面对镜头自信地摆出动作，笑容灿烂，完美打破了年龄界限。

照片一出，随即引起逾万人转发，狂吸2.6万个赞好。网民纷纷留言大赞：「今届最靓嘅大合照」、「看到真的芙莉莲」、「60岁去cos系对自己年轻的梦想热爱，一万分支持！」、「人老心未老，Cosplay无分年龄」、「佢哋分分钟系香港第一批追动漫嘅人」。在一片赞赏与祝福声中，不少年轻人更表示受到启发：「好正⋯⋯我老咗都要咁！」

幕后推手「明爱臻艺坊」鼓励银发族 79岁coser活出自己」

明爱臻艺坊带领一班参加者，落手落脚自行准备服装。 (受访者授权相片)
明爱臻艺坊带领一班参加者，落手落脚自行准备服装。 (受访者授权相片)

《星岛头条》联络到这班长者 Coser，发现他们是明爱臻艺坊举办的「【我就是主角】II」活动参加者。机构指，活动已是第二年举办，旨在打破「年轻」与「热血」只属于某个年龄层的固有观念，让乐龄人士（50岁以上）走出舒适圈，发掘自己的无限可能。

今年活动共有18位参加者，年龄由42至79岁，平均年龄达63岁。他们在专业 Cosplayer 指导下，学习化妆、造型、道具制作，甚至AI修图技术，最终在动漫节大放异彩。中心指这班乐龄「主角」所扮演的，不只是一个动漫角色，而是「他们心底一直渴望活出的自己」。这班长者用行动证明，追寻内在完整、渴望展现自我的心理需要，从不会因年龄增长而消失。

64岁恋柱花5天亲制道具　「我竟然做到了！」

Yuki 以自身体验分享，不论是年轻人抑或中老年人，都不应该有「不能」、「不敢」这些借口，只要有梦想就要勇敢去追。 (明爱臻艺坊授权相片)
Yuki 以自身体验分享，不论是年轻人抑或中老年人，都不应该有「不能」、「不敢」这些借口，只要有梦想就要勇敢去追。 (明爱臻艺坊授权相片)

「每年看到新闻，都期盼能穿著Cosplay服饰出席动漫节，今年终于得偿所愿。」64岁的 Yuki 扮演《鬼灭之刃》的「恋柱」，她分享，为了令道具更轻、更有纪念价值，她花了整整5天，从早上10时到下午5时，亲手制作角色的剑与剑套。

「收到图纸和物料时，心中都哭起来了」，Yuki坦言过程艰辛，但当作品完成一刻，「就像婴孩刚诞生，那种有汗有泪的感觉都消失了，换来是我的骄傲和自信。虽然剑不是完美，但我『竟然做到』了！」动漫节当日，Yuki成为全场焦点，不少人邀请合照，令她感到「无比快乐与自豪」。

「真白发」芙莉莲 手作法杖很有成功感

另一位扮演《葬送的芙莉莲》的婆婆，因为自己头上白发斑斑，与角色同样拥有一头白发而选择了「芙莉莲」。她笑言，自己年轻时不懂装扮，甚少被赞美外表，但在动漫节当日，「反老还童摆pose拍照」，收获无数赞美，令她仿如「走入梦幻世界」。阿婆为了这身装扮付出不少时间心血，坦言制作道具法杖时「初初真是鸡手鸭脚，一边做一边内心有些唠嘈」，幸得导师不断鼓励，最终完成作品，令她摆起甫士来也「份外有型」。她更笑称：「这几天我都不时欣赏自己作品的照片，我真系有啲自恋狂」。

大学讲师投身Cosplay 「界限只是自己设下」

刘港生曾不知不觉间接受了『长者生活只能平淡』的想法，但这次动漫体验，彻底颠覆他对乐龄人生的想像。 (明爱臻艺坊授权相片)
刘港生曾不知不觉间接受了『长者生活只能平淡』的想法，但这次动漫体验，彻底颠覆他对乐龄人生的想像。 (明爱臻艺坊授权相片)

62岁的刘港生，半退休前曾是明爱安老服务高级督导主任，现为大学高级讲师。他扮演《钢之炼金术师》的大总统，坦言过往觉得扮装、演绎不属于自己的领域。但亲身参与后，他发现「好多界限只系自己设下」，「只要愿意踏出舒适圈，原来好多事我都做得到。」这次体验为他从事多年的安老服务及教育工作带来极大启发：「丰富嘅人生体验，唔应该受年龄束缚。盼望社会建立更多共融空间，让每一个人，不论年纪，都可以自由追寻热爱，展现生命更多姿彩。」

正如一位扮演神奇女侠的参加者所言：「年龄只是一个数字，只要心境保持开朗和年青，一切事情都可以尝试和继续追梦！」这群银发Coser用热情与行动，完美演绎了这句话。


图片来源：明爱臻艺坊授权相片

 

 

 

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